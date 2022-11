Juste à temps pour les fêtes, Crurated annonce des ventes aux enchères supplémentaires de tonneaux fractionnés soutenues par la technologie NFT avec des vignerons de France et d'Italie

Pour les personnes à la recherche d'idées de cadeaux, d'objets de collection ou de plaisirs quotidiens, le nouveau calendrier met en vedette certains des meilleurs producteurs européens et couvre le reste de l'année 2022

/EIN News/ -- LONDRES, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l'approche de la période des fêtes et des cadeaux, Crurated, une communauté viticole basée sur la blockchain et les membres, a publié un nouveau calendrier de ventes aux enchères de tonneaux pour le reste de l'année 2022. L'offre met en vedette certains des meilleurs viticulteurs de France et d'Italie, et prolonge les ventes de tonneaux fractionnés après une première série de ventes aux enchères fructueuse. Le programme récemment annoncé permet aux membres de Crurated d'acheter des fractions de tonneaux qui sont certifiées par le biais de la blockchain et de la technologie NFT.



L'offre donne également aux acheteurs la possibilité de personnaliser les formats de bouteilles et les étiquettes pour le destinataire du cadeau ou pour eux-mêmes. De nombreux producteurs de la plateforme proposent rarement, voire jamais, des bouteilles de plus grand format, même si les collectionneurs et les acheteurs les demandent souvent. Les tonneaux fractionnés permettent désormais aux producteurs de déterminer le nombre et la taille exacts des bouteilles nécessaires. Dans de nombreux cas, la seule façon d'avoir des formats plus grands pour les vins mis aux enchères est exclusivement par le biais de Crurated.

La prochaine série de ventes aux enchères de tonneaux fractionnés comprend :

Domaine Gerorges Mugneret-Gibourg — du 7 au 13 novembre Vosne-Romanée « La Colombière » 2021 Chambolle-Musigny 1er Cru « Les Feusselottes » Cuvée Augustin 2021 Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2021



Domaine Pierre Girardin — du 14 au 20 novembre Échezeaux Grand Cru 2021 Bonnes-Mares Grand Cru 2021 Griotte-Chambertin Grand Cru 2021 Richebourg Grand Cru 2021



Montevertine — du 21 au 27 novembre Le Pergole Torte 2020



Domaine Y. Clerget — du 5 au 11 décembre Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil 2021 Pommard 1er Cru Les Rugiens 2021



Domaine Hubert Lignier — du 12 au 18 décembre Clos de la Roche Grand Cru Bio 2021 Morey Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes Bio 2021 Morey-Saint-Denis Trilogie Bio 2021 Bourgogne Pinot Noir Grand Chaliot 2021



Domaine Bruno Colin — du 19 au 25 décembre Corton-Charlemagne Grand Cru 2021



« Lorsque nous avons lancé les ventes de tonneaux, nous savions que ce que nous proposions à nos membres était unique. Rien ne laissait entrevoir que les tonneaux se vendraient si rapidement et dans certains cas dans les 24 heures », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Notre équipe a le plaisir d'annoncer une nouvelle série d'enchères avec certains des vins les plus prisés d'Europe et juste à temps pour les fêtes de fin d'année. »

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l'Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l'adhésion conçue pour mettre en relation directement les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l'origine grâce à un stockage sécurisé de caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour en savoir plus sur Crurated, veuillez consulter le site crurated.com.

