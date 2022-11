Mise à jour -- Une nouvelle étude de Deloitte confirme l’impact à l’échelle nationale de l’entrée de Davie dans la Stratégie nationale de construction navale

/EIN News/ -- LÉVIS, Québec, 07 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon de nouvelles données d’une étude menée par Deloitte s.r.l. au Canada, l’entrée de Chantier Davie Canada inc. (Davie) dans la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), ainsi que sa participation à d’autres programmes clés, auront des retombées économiques encore plus importantes que celles initialement estimées dans l’analyse originale publiée en 2020.



Dans le cadre de la SNCN, Davie sera appelée à construire six brise-glaces de programme et un brise-glace polaire pour la Garde côtière canadienne. Toujours dans le cadre de la SNCN, Davie construira deux traversiers pour Transports Canada et sera appelée, pendant plusieurs années, à entretenir et à procéder à des travaux de prolongation de durée de vie des frégates de patrouille canadiennes de la classe City.

« Cette étude actualisée apporte des preuves irréfutables des avantages associés à la SNCN. En entrant dans la Stratégie, Davie créera des carrières à vie, favorisera une croissance économique durable et renforcera la capacité du Canada à défendre sa souveraineté dans l’Arctique, un enjeu qui n’a jamais été aussi important, » a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie.

Selon l’étude actualisée, les projets accordés à Davie se traduiront par des avantages importants et diversifiés au cours des 20 prochaines années, notamment :

Jusqu’à 4 700 emplois créés ou maintenus par Davie, dont des carrières passionnantes et bien rémunérées à Lévis, au Québec et partout au Canada

créés ou maintenus par Davie, dont des carrières passionnantes et bien rémunérées à Lévis, au Québec et partout au Canada Jusqu’à 21 milliards de dollars d’impact total sur l’économie canadienne au-delà de 2040

sur l’économie canadienne au-delà de 2040 Chaque dollar dépensé par Davie résultera en plus de deux dollars dépensés dans l’économie canadienne

dans l’économie canadienne Plus de 3 milliards de dollars en impôts et autres revenus gouvernementaux

et autres revenus gouvernementaux Plus de 1 300 entreprises canadiennes profiteront directement des contrats attribués à Davie



« La SNCN marquera le début du prochain chapitre pour Davie alors qu’on verra encore plus d’activité dans nos installations et que cela représentera un pas de géant dans notre ambition de faire plus que de simplement livrer des navires au Canada, » a conclu M. Davies.

Le résumé de l’étude mise à jour est disponible ici.

À propos de Chantier Davie Canada inc.

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

Renseignements :

Denis Boucher,

Vice-président, Affaires publiques et relations stratégiques

514-913-1957