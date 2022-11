Oxurion ontvangt transparantiekennisgeving van Fidelity Management & Research Company LLC

/EIN News/ -- Leuven, BELGIË, Boston, MA, VS – 4 november 2022– 19 uur CET Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR), een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie zorgstandaard oogheelkundige therapieën ontwikkelt, met klinische activa in vasculaire retinale aandoeningen, heeft vandaag aangekondigd dat het in overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving1, een transparantiekennisgeving heeft ontvangen na de uitgifte van nieuwe aandelen op grond van de kapitaalverbintenis die met Negma Group is aangegaan.



Oxurion ontving een transparantiekennisgeving van Fidelity Management & Research Company LLC, waaruit blijkt dat door een neerwaartse passieve overschrijding van een drempel, haar 3.128.819 gewone aandelen onder de drempel van 5% zijn gegaan.

Inhoud van de Fidelity Kennisgeving

Reden van de kennisgeving

Passieve overschrijding van een drempel

Meldingen door

Een moederonderneming of een controlerende persoon

Drempel die wordt overschreden

5%

Noemer

66,675,765

Gemelde details

Zie bijlage 1

Keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden

Fidelity Management & Research Company LLC wordt gecontroleerd door FMR LLC.

FMR LLC is geen gecontroleerde entiteit

Over Oxurion

Oxurion (Euronext Brussel: OXUR) is een biofarmaceutisch bedrijf dat de volgende generatie zorgstandaard oogheelkundige therapieën ontwikkelt, die zijn ontworpen om het gezichtsvermogen te verbeteren en beter te behouden bij patiënten met retinale aandoeningen, waaronder diabetisch macula-oedeem (DME), de belangrijkste oorzaak van verlies van het gezichtsvermogen bij mensen in de werkende leeftijd, evenals andere aandoeningen. Oxurion intends om eenn belangrijke rol te spelen in de behandeling van retinale aandoeningen, waaronder de succesvolle ontwikkeling van THR-149, de nieuwe therapeutische voor de behandeling van DME. THR-149 is een krachtige plasma kallikreïneremmer die wordt ontwikkeld als een potentiële nieuwe zorgstandaard voor maximaal 50% van de DME-patiënten die een suboptimale respons op anti-VEGF-therapie vertonen. Oxurion heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, België, met bedrijfsactiviteiten in Boston, MA. Meer informatie is beschikbaar op www.oxurion.com.



Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen als "toekomstgericht" worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en brengen dienovereenkomstig verschillende risico's en onzekerheden met zich mee en worden ze beïnvloed. Het bedrijf kan daarom geen enkele garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zullen materialiseren en aanvaardt geen enkele verplichting om een toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of enige andere reden. Aanvullende informatie over risico's en onzekerheden die van invloed zijn op het bedrijf en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van een toekomstgerichte verklaring, is opgenomen in het jaarverslag van het bedrijf. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten of activa van Oxurion in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Oxurion worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of in overeenstemming met een vrijstelling daarvan, en in overeenstemming met toepasselijke Amerikaanse effectenwetten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oxurion NV

Tom Graney

Chief Executive Officer

Tel: +32 16 75 13 10

tom.graney@oxurion.com







Michael Dillen

Chief Business Officer

Tel: +32 16 75 13 10

michael.dillen@oxurion.com



US

Conway Communications

Beth Kurth

bkurth@conwaycommsir.com











ICR Westwicke

Christopher Brinzey

Tel: +1 617 835 9304

Chris.Brinzey@westwicke.com

BIJLAGE 1

A) Voting rights Previous notification After the transaction # of voting rights # of voting rights % of voting rights



Holders of voting rights



Linked to securities Not linked to the securities Linked to securities Not linked to the securities FMR LLC 0 0 0.00% Fidelity Management & Research Company LLC 3,128,819 3,038,418 4.56% Subtotal 3,128,819 3,038,418 4.56% TOTAL 3,038,418 0 4.56% 0.00% B) Equivalent financial instruments After the transaction







Holders of equivalent financial instruments











Type of financial instrument











Expiration date







Exercise period or date



# of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised











% of voting rights











Settlement Fidelity Management & Research Company LLC Stock Loan 90,401 0.14% physical + TOTAL 90,401 0.14%









TOTAL (A & B)



# of voting rights



% of voting rights CALCULATE 3,128,819 4.69%

1. Artikel 14, eerste alinea, van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

