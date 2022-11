Avis aux médias : Assemblée publique annuelle 2022 de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC)

Le regard tourné vers l’avant ou l’importance d’être prêt à agir dans la protection des déposants

/EIN News/ -- OTTAWA, 02 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le jeudi 3 novembre 2022, la SADC tiendra son assemblée publique annuelle.

L’assemblée réunira Leah Anderson, présidente et première dirigeante de la SADC, et Robert Sanderson, président du conseil d’administration, qui échangeront sur les stratégies privilégiées par la SADC pour être prête à intervenir, et sur l’importance de notre régime d’assurance-dépôts et de la confiance qu’il inspire, dans un environnement complexe et incertain.

Nous vous invitons à participer et à poser vos questions aux panélistes, en français ou en anglais, durant l’assemblée ou en les envoyant à l’avance, à questionsms@sadc.ca.

Détails

L’assemblée se tiendra le 3 novembre 2022, de 14 h à 14 h 30 (HE), sous forme de webémission.

Inscrivez-vous ici : Inscription – Assemblée publique annuelle 2022 de la SADC (webcastcanada.ca)

Au sujet de la SADC

La SADC est une société d'État fédérale établie en 1967 pour protéger les épargnes des Canadiennes et des Canadiens et contribuer à la stabilité du système financier. Elle protège actuellement plus de 1 000 milliards de dollars de dépôts confiés à plus de 80 institutions membres. À titre d’autorité de règlement du pays, la SADC est responsable du règlement de faillite de ses institutions membres, les petites comme les grandes. Sont membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit fédérales ainsi que des sociétés de prêt et de fiducie. La SADC finance ses activités à même les primes que lui versent ses institutions membres. La SADC a réglé la faillite de 43 institutions membres, faillites qui ont touché quelque deux millions de personnes. Aucune de ces personnes n’a perdu un seul dollar de ses dépôts assurés par la SADC.

Renseignements

Brad Evenson

Directeur, Communications et Affaires publiques

613-943-4395

media@sadc.ca