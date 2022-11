Francois-Xavier Morency fait un don à la Fondation de l’Université de Sherbrooke

L’ingénieur et ancien élève Francois-Xavier Morency soutient la Fondation de l’Université de Sherbrooke.

QUÉBEC, CANADA, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- François-Xavier Morency fait un don généreux à la Fondation de l’Université de Sherbrooke, destiné à la campagne annuelle 2021-2022 de la Faculté de génie. L’université est située dans le sud du Québec, au Canada, et est une institution francophone dont M. Morency est issu de la 40e promotion de génie chimique.« Je suis fier de soutenir des étudiants de premier cycle en sachant qu’ils seront à leur tour de fiers porte-étendards de l’Université et qu’ils contribueront de façon significative à notre société », déclare François-Xavier Morency. « Le programme de génie à l’Université de Sherbrooke est un programme exigeant qui permet à ses étudiants d’aborder leur carrière avec une grande confiance. Il leur donne une base s’ils choisissent de faire des études supérieures, de lancer une entreprise ou de travailler dans des disciplines techniques. »L’Université de Sherbrooke accueille plus de 30 000 étudiants provenant de plus de 88 pays et compte plus de 6000 employés et professeurs. L’Université dispose de trois campus distincts : le Campus principal, qui regroupe la plupart des facultés et des centres, le Campus de la santé pour la recherche biomédicale et l’intervention clinique, et le Campus de Longueuil qui offre un soutien matériel et logistique aux centaines de programmes de l’établissement.François-Xavier Morency est diplômé de l’Université de Sherbrooke dans la 40e promotion de génie chimique. Il a précédemment fait partie intégrante de la stratégie de gestion et de développement des affaires pour Schlumberger. Il a ensuite travaillé comme directeur général des opérations canadiennes d’une division de A.P. Møller-Mærsk.M. Morency est actuellement actionnaire du projet d’investissement GNPNL.CA par l’intermédiaire de MP Ventures & Trusts.Pour en savoir plus sur l’Université de Sherbrooke, consultez son site Web à l’adresse https://www.usherbrooke.ca Pour de plus amples renseignements sur François-Xavier Morency, veuillez consulter son profil Linkedin