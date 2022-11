Annonce : période de soumission des candidatures pour le Programme d’aide à la relève

1er au 30 novembre 2022

/EIN News/ -- Les Éleveurs de volailles du Québec ouvrent la période de soumission de candidatures pour l'édition 2022-2023 du Programme d’aide à la relève.

LONGUEUIL, Quebec, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) sont heureux d’annoncer l’ouverture de la période de soumission de candidature pour le Programme d’aide à la relève. Soutenir la future génération d’éleveurs de volailles du Québec est une priorité pour l’organisation. En ce sens, le Programme d’aide à la relève a pour but de donner aux jeunes de la relève les moyens de s’établir, de croître et de perdurer.

Dans le cadre de ce programme, les EVQ sélectionnent, chaque année, cinq entreprises et prêtent à chacune d'entre elles, un quota de 300 m2. Les EVQ attribuent en priorité un prêt d’aide à la relève dans chacune des cinq régions. Dans le cas où plusieurs entreprises se qualifient, on procède au tirage au sort dans chaque région. Si aucune ferme d’élevage ne se qualifie dans une région, on tire au sort le quota parmi les entreprises retenues de toutes les régions. Le prêt est repris à partir de la 11e année à raison de 60 m2 qui doit être retourné à la réserve en vertu de l’article 19 du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet.

Les candidats intéressés par ce programme doivent transmettre aux EVQ, entre le 1er et le 30 novembre, un formulaire de demande dûment rempli et signé. Vous pouvez consulter les détails du Programme d’aide à la relève sur le site Web des Éleveurs de volailles du Québec. Pour toute question, veuillez contacter l’équipe responsable des transferts aux EVQ au 450 679-0540 (poste 8251) ou par courriel à transfert.evq@upa.qc.ca.

À propos des Éleveurs de volailles du Québec

Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ) représentent 727 éleveurs, dont 655 de poulet et 148 de dindon, qui élèvent leurs oiseaux avec soin, en respectant de strictes normes de salubrité des aliments et de bien-être animal. Les EVQ sont fiers de leur importante contribution à l’économie régionale et nationale, entre autres, par la création de milliers d’emplois, en plus d’offrir aux Québécois et aux Canadiens des aliments de premier choix, écoresponsables et qui s’inscrivent dans un régime alimentaire sain. Au Québec, la filière avicole représente près de 30 000 emplois (directs, indirects et induits), 726 M$ de recettes à la ferme, 2,1 G$ en contribution au PIB et 689 M$ en recettes fiscales. Au quotidien, les EVQ ont à cœur d’offrir aux consommateurs d’ici des volailles respectant les plus hauts standards de qualité : toujours nourries aux grains, sans trace d’antibiotiques, élevées en liberté et sans hormones.