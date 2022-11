Campagne nationale de sobriété au volant durant les Fêtes lancée à Montréal

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thomas Ratté n’avait que 17 ans lorsqu’il été frappé et tué par un conducteur aux capacités affaiblies alors qu’il venait de descendre d’un autobus avec des amis. Aujourd’hui, sa mère, Odette Lachance, s’est jointe à MADD Canada et MADD Montréal pour lancer la campagne Opération ruban rouge 2022 dont l’objectif est de prévenir la conduite avec capacités affaiblies durant la prochaine saison des Fêtes.



Avec le calendrier social du temps des Fêtes qui est souvent le plus chargé de l’année, le risque de conduite avec capacités affaiblies est élevé. L’Opération ruban rouge rappelle aux Canadiens l’importance d’être toujours sobre au volant ou de prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison lorsqu’on a l’intention de consommer de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.

« Les morts tragiques et les blessures dévastatrices causées par la conduite avec capacités affaiblies sont entièrement évitable. C’est pourquoi nous tenons chaque année notre campagne Opération ruban rouge, a précisé Jaymie Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Nous voulons que les gens s’engagent avec nous pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies afin qu’aucune autre famille ne vive la perte et le chagrin auxquels fait face la famille de Thomas. »

Des centaines de Canadiens sont tués et des milliers d’autres blessés chaque année dans des collisions attribuables à la conduite avec capacités affaiblies. Les plus récentes statistiques de MADD Canada montre qu’à chaque heure, une moyenne de 10 accusations de conduite avec capacités affaiblies ou suspension de permis de courte durée sont imposées au Canada.

L’événement d’aujourd’hui, qui se tient au Centre St-Pierre de Montréal, est organisé par MADD Canada et sa section locale MADD Montréal. Les invités spéciaux incluent Odette Lachance et sa famille, le Lieutenant Bryan Cunningham du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), un représentant d’Indigo Park Canada et Jonathan Hamel, responsable des politiques publiques d’Uber Canada pour le Québec. Indigo Park Canada et Uber Canada sont deux des commanditaires nationaux du projet Opération ruban rouge de cette année.

La campagne Opération ruban rouge se tient du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023 période durant laquelle les bénévoles de MADD Canada dans des communautés partout au pays distribueront des rubans rouges et des autocollants ruban rouge que les citoyens peuvent afficher pour démontrer leur engagement d’être toujours sobre au volant. Les rubans servent également d’hommage aux centaines de victimes tuées et aux milliers de personnes blessées dans des collisions impliquant la consommation d’alcool, de drogue ou une combinaison des deux.

Le matériel de l’Opération ruban rouge 2022 honore la mémoire de Thomas, tant sur les affiches que sur les signets et les boîtes de dons. Le reste du matériel fait la promotion de la campagne et du message de sobriété au volant et inclut un tout nouveau message d’intérêt public pour la radio et une version mise à jour du message d’intérêt public pour la télévision.

Le lancement de l’Opération ruban rouge de cette année inclut une occasion très spéciale, soit la remise de la Médaille d’excellence dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies à un policier en reconnaissance de son travail remarquable pour appréhender les chauffards aux capacités affaiblies et rendre nos routes plus sécuritaires. La médaille sera présentée à l’Agent Sylvain Forgues du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) pour tous ses efforts visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies notamment en formant des agents évaluateurs en reconnaissance de drogue qui font une réelle différence. La remise de cette médaille à l’Agent Forgues est particulièrement significative puisque celui-ci est bénévole de MADD Canada depuis 5 ans à titre de leader communautaire MADD Longueuil.

MADD Canada tient à remercier tous les généreux commanditaires de l’Opération ruban rouge 2022: KAG Canada, Uber Canada, BMO Financial Group, Indigo Park Canada Incorporated et Irving Oil Ltd. Pour la liste complète des commanditaires, visitez : https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr .

« Cette campagne est rendue possible grâce au soutien de nos fantastiques commanditaires, a ajouté Mme Hancock. Nous tenons à reconnaître leur contribution et à les remercier d’être nos partenaires pour cette campagne qui sauve des vies et prévient des blessures durant la saison des Fêtes. »

Les rubans rouges et aucollants pour les voitures de MADD Canada sont disponibles auprès des sections et leaders communautaires partout au pays, par le biais de notre site internet au www.madd.ca ou en transmettant un courriel à info@madd.ca . Quiconque souhaite soutenir l’Opération ruban rouge en faisant un don peut le faire en ligne sur notre site internet, en appelant au 1-800-665-6233 ou en textant le mot « RUBAN » au 45678 (un don de 10 $ sera ajouté à votre facture de téléphone cellulaire et payable à votre fournisseur de services mobiles).

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223 ou dregan@madd.ca Marie Claude Morin, responsable régionale du Québec, MADD Canada, 1-877-392-6233 ou mcmorin@madd.ca