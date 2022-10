Bombardier inaugure son centre de service à la fine pointe de la technologie de Miami, quadruplant ses capacités actuelles de service et de soutien en Floride

Situé à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka dans le Comté de Miami-Dade, le nouveau centre de service est une importante plaque tournante pour les clients d’avions d’affaires de Bombardier des marchés des États-Unis et d’Amérique latine

Cet établissement de service dynamique de 300 000 pi² offre des services rapides et efficaces de maintenance, de réparation et de révision pour tous les avions d’affaires Bombardier

Bombardier embauche actuellement plus de techniciens de maintenance d’avions dans l’ensemble de son réseau de centres de service pour soutenir son importante expansion mondiale



/EIN News/ -- MIAMI-OPA LOCKA, Fla., 31 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui l’inauguration officielle de son nouveau centre de service de Miami-Opa Locka, lequel est situé à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka (OPF) dans le comté de Miami-Dade, en Floride. Ces nouvelles installations sont une preuve éloquente de l’engagement de Bombardier à l’égard du marché des États-Unis et de celui de l’Amérique latine voisine, et elles posent un jalon essentiel de la croissance de son réseau mondial de soutien clientèle. Au maximum de sa capacité, ce nouveau centre de service d’équipementier d’origine de Miami-Opa Locka ajoutera localement près de 300 emplois dans le secteur aéronautique, dont plus de 225 techniciens hautement qualifiés.

Une fois pleinement opérationnelles, les nouvelles installations de 300 000 pi² (27 870 m²) feront plus que quadrupler l’empreinte actuelle de service de maintenance de Bombardier en Floride, et cela permettra à l’entreprise de transférer les activités de service de son centre de service de Fort Lauderdale à son nouveau centre de service, unique en son genre, situé à l’aéroport d’affaires Miami Opa-Locka (OPF), soit à proximité du quartier des affaires très animé de Miami.

« Les États-Unis sont un marché important pour Bombardier avec une flotte de près de 3000 avions et ces installations hautement performantes constituent un centre de liaison clé pour les clients basés dans la région et pour ceux qui y viendront d’aussi loin que l’Amérique latine, a dit Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Bombardier a commencé l’année en faisant officiellement de notre site de Wichita le nouveau siège de nos activités aux États-Unis, et je suis ravi de terminer cette année 2022 avec cette inauguration qui augmente de façon importante notre empreinte et notre bassin d’employés en Floride. La ville de Miami est un pôle d’affaires dynamique et international, et nous sommes impatients d’accueillir nos clients dans nos nouvelles installations et de voir nos employés continuer à donner le meilleur d’eux-mêmes et à se développer. »

« Toutes mes félicitations à Bombardier d’avoir mené à bien la réalisation de son plus récent centre de service, lequel a apporté à l’aéroport d’affaires de Miami-Opa Locka (OPF) et au Comté de Miami-Dade des milliers de nouveaux emplois et des millions de dollars d’investissement privé, a dit Ralph Cutié, chef de la direction et directeur, Département Aviation Miami-Dade. Nous sommes extrêmement fiers d’abriter désormais l’un des 10 centres de service de Bombardier dans le monde et une plaque tournante pour ses clients des États-Unis et d’Amérique latine. »

Les nouvelles installations sont entièrement équipées pour réaliser une vaste gamme complète de services de maintenance lourde, programmée ou non programmée, ainsi que des services de retouche de peinture, de modification d’avion, d’installation d’avionique et de soutien en priorité AOG (avion immobilisé au sol) pour tous les avions d’affaires Bombardier, que ce soit un avion Learjet, Challenger ou Global. Le hangar agrandi du centre de service peut également accueillir le nombre impressionnant de 18 avions Global 7500 de Bombardier sous un même toit.

De plus, pour soutenir ses récentes initiatives d’expansion, Bombardier est en train d’embaucher des techniciens de maintenance supplémentaires, et ce, tant en Floride que dans l’ensemble de son réseau de centres de service. Ces techniciens suivront le cours de formation de certification de type de Bombardier en mécanique et en avionique pour leur permettre de fournir des services de maintenance dans les 10 centres de service de Bombardier à travers le monde, notamment dans ses installations nouvellement agrandies de Londres-Biggin Hill et de Singapour, ainsi que dans ses nouvelles installations de Melbourne, en Australie. Le réseau de centres de service de Bombardier a des postes à pourvoir dans diverses fonctions techniques ou professionnelles.

« Le nouveau centre de service de Bombardier de Miami-Opa Locka offre à nos clients des services spécialisés essentiels, afin que nous puissions continuer à les faire bénéficier de l’excellence en matière de service à la clientèle qu’ils en sont venus à attendre de Bombardier, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Services et soutien, et Stratégie d’entreprise de Bombardier. Nos nouvelles installations ont d’innombrables avantages, notamment ceux de permettre une exécution rapide, d’être plus pratique et d’offrir à la clientèle croissante de Bombardier aux États-Unis et dans le monde entier la tranquillité d’esprit que les services d’un équipementier d’origine peuvent assurer. »

Ces nouvelles installations de service illustrent parfaitement l’engagement qu’a pris Bombardier d’offrir à l’échelle mondiale la meilleure expérience de service à la clientèle dans l’aviation d’affaires d’aujourd’hui. Avec la récente expansion de ses centres de service de Singapour et de Londres-Biggin Hill, et ses nouvelles installations de service situées à Melbourne, en Australie, Bombardier a ajouté près d’un million de pieds carrés de nouvelle capacité de service à son réseau mondial de centres de service après-vente.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.

Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Les visuels du nouveau centre de service de Miami Opa-Locka sont disponibles ici.