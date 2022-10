Mohawk Industries publiceert resultaten 3e kwartaal

/EIN News/ -- CALHOUN, Ga., Oct. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettoverlies in het derde kwartaal van 2022 aan van $ 534 miljoen en een verwaterd verlies per aandeel van $ 8,40, waaronder de impact van non-cash waardeverminderingen van $ 696 miljoen. De huidige marktkapitalisatie van het bedrijf, in combinatie met de uitdagende economische omstandigheden en hogere disconteringsvoeten, leidden tot een herziening van zijn goodwill en immateriële activa, wat heeft geresulteerd in de bijzondere waardeverminderingen. De gecorrigeerde nettowinst bedroeg $ 212 miljoen en de gecorrigeerde winst per aandeel (WPA) bedroeg $ 3,34, exclusief bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige kosten. De nettoverkoop voor het derde kwartaal van 2022 bedroeg $ 2,9 miljard, een gemelde stijging van 3,6%, en 8,3% op constante basis. Voor het derde kwartaal van 2021 bedroeg de nettoverkoop $ 2,8 miljard, de nettowinst $ 271 miljoen en de winst per aandeel $ 3,93. De gecorrigeerde nettowinst bedroeg $ 272 miljoen en de gecorrigeerde winst per aandeel bedroeg $ 3,95, exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten.



Voor de negen maanden eindigend op 1 oktober 2022 bedroegen het nettoverlies en het nettoverlies per aandeel respectievelijk $ 8 miljoen en $ 0,13, inclusief de impact van de hierboven vermelde non-cash waardeverminderingen. De gecorrigeerde nettowinst exclusief bijzondere waardeverminderingen en andere eenmalige lasten bedroeg $ 739 miljoen en de gecorrigeerde winst per aandeel bedroeg $ 11,56. Voor de periode van negen maanden van 2022 bedroeg de nettoverkoop$ 9,1 miljard, een gemelde stijging van 7,7% ten opzichte van het voorgaande jaar, of 12,1% op een constante basis. Voor de periode van negen maanden eindigend op 2 oktober 2021 bedroeg de nettoverkoop $ 8,4 miljard, de nettowinst $ 844 miljoen en de winst per aandeel $ 12,11; exclusief herstructurerings-, acquisitie- en andere kosten bedroegen de gecorrigeerde nettowinst en de winst per aandeel respectievelijk $ 828 miljoen en $ 11,89.

In reactie op de prestaties van Mohawk Industries in het derde kwartaal, verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: 'De omzet van Mohawk in het derde kwartaal steeg voornamelijk als gevolg van prijsstijgingen en kracht in de commerciële sector. Onze verkoop ging slechter dan verwacht, omdat het retailkanaal in alle regio's en productcategorieën afzwakte. De stijgende koers van de Amerikaanse dollar had tevens een negatief effect op onze gecorrigeerde verkoop met $ 117 miljoen of 4,1%. Onze bedrijfsopbrengsten daalden omdat een lager volume resulteerde in hogere niet-geabsorbeerde kosten en omdat materiaal-, energie- en transportinflatie onze resultaten beïnvloedden. Onze wereldwijde organisatie reageerde op de economische uitdagingen met aanvullende acties om de kosten, productiviteit en voorraadniveaus te optimaliseren.



'Onze bedrijven in Europa zijn meer dan andere getroffen door de ongekende energiecrisis en de hoge inflatie die de economie van de regio heeft vertraagd. Onze kosten zijn verder gestegen en onze prijsstelling in Europa heeft de recente materiaal- en energie-inflatie niet bijgehouden. Het gevolg hiervan is dat onze marges zijn gecomprimeerd. De Italiaanse regering heeft in het derde kwartaal energiesubsidies verstrekt en er wordt gesproken over aanvullende acties van zowel de Europese Unie als afzonderlijke landen. De hoge energiekosten hebben de Europese consumenten gedwongen zich te concentreren op de eerste levensbehoeften en aankopen van niet-noodzakelijke artikelen uit te stellen. Onze omzet en marges in de markt zullen onder druk blijven staan totdat de regio deze uitdagingen overwint. Deze uitgestelde aankopen zullen de vraag doen toenemen zodra de economie zich herstelt en onze resultaten verbeteren.



'De VS worden beïnvloed door hoge algehele inflatie, evenals de hypotheekrentes die zijn gestegen van minder dan 3% tot ongeveer 7%. De woningmarkt, de belangrijkste afzetmarkt van ons bedrijf, zal naar verwachting verder dalen voordat we een omslagpunt zien. Het aantal verbouwingen is teruggelopen en onze productmix is getroffen omdat consumenten overstappen naar opties die bij hun budget passen. Naar schatting heeft de VS een woningtekort van vijf miljoen eenheden. Bovendien is de schatting dat meer dan de helft van de woningen in de VS meer dan 50 jaar oud is. Verwacht wordt dat de investeringen in verbouwingen op de lange termijn zullen stijgen naarmate de woningvoorraad in de VS veroudert en gezinnen met een lage hypotheekrente ervoor kiezen om in hun huis te blijven wonen.



'Terwijl we bezig zijn het hoofd te bieden aan de huidige omstandigheden, investeren we ook in ons bedrijf met het oog op de lange termijn. We breiden onze capaciteit uit in groeiende productcategorieën, waaronder LVT, laminaat, kwartswerkbladen en premium keramiek en isolatie. We hebben onlangs een aantal kleinere strategische acquisities uitgevoerd die ons huidige productaanbod zullen verbeteren en onze bestaande marktposities zullen versterken. In Europa zijn dit onder meer een bedrijf voor vinylplaten, een bedrijf voor mezzaninevloeren en een houtfineerfabriek. In de VS hebben we een producent van niet-geweven vloeren en een vloeraccessoiresbedrijf overgenomen.



'In het derde kwartaal bedroeg de nettoverkoop van ons wereldwijde keramieksegment $1,1 miljard, een gemelde stijging van 9,8%, en 12,4% op een constante basis. De operationele marge van het segment was -51,0%, inclusief de impact van een non-cash waardevermindering van goodwill en hogere inflatie, gedeeltelijk gecompenseerd door prijs- en mixverbeteringen, evenals een verbeterde productiviteit. Los van de impact van de waardeverminderingen en herstructureringskosten, bedroeg de gecorrigeerde bedrijfsmarge van het segment 12,1%. Het segment leverde de sterkste operationele prestatie tijdens het kwartaal, zelfs met aanzienlijke inflatie in Europa. De verkoop in het nieuwbouwsegment was in de meeste regio's solide en het commerciële kanaal toonde veerkracht met voortzetting van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. In de meeste markten is het aantal woningverbouwingen vertraagd als gevolg van krappere consumentenbestedingen en hogere rentetarieven. Verkoopcijfers in ons keramische segment in de VS zijn in de loop van het kwartaal toegenomen en we krijgen steun met onze nieuwe introducties met hogere marges die een alternatief zijn voor Europese invoer. Onze verkoop van werkbladen steeg tijdens het kwartaal, aangevoerd door onze hoogwaardige kwartsassortiment. Onze Europese resultaten in het keramische segment overtroffen onze verwachtingen dankzij onze verkoop- en prijsacties, evenals de positieve mix en Italiaanse energiesubsidies. De verkoop van onze premium assortiment bleef sterk, terwijl de gestegen gasprijzen de verkoop van onze outdoor- en goedkopere producten beïnvloedden. In onze andere keramiekmarkten is de omzet voornamelijk gegroeid door de prijsstelling, evenals de mix en kracht in de commerciële kanalen. Alle bedrijven verminderen de productie in het vierde kwartaal, wat onze kosten zal verhogen.



'Voor het kwartaal bedroeg de nettoverkoop van ons segment vloeren in de rest van de wereld $ 0,7 miljard, een gemelde daling van 4,8%, of een stijging van 9,4% op een constante basis. De operationele marge van het segment bedroeg 6,2% als gevolg van hogere inflatie, tijdelijke productiestops en lagere volumes, gedeeltelijk gecompenseerd door verbeteringen in de productmix. De gecorrigeerde bedrijfsmarge van het segment bedroeg 8,5%, exclusief de impact van herstructureringsactiviteiten en de bijzondere waardevermindering van bepaalde immateriële activa. De omzet van het segment steeg voornamelijk door prijsstijgingen en groei in onze panelen, isolatie en Oceanië-activiteiten. De verkopen van het segment zijn voornamelijk voor woningen en werden meer beïnvloed door beperkte consumentenbestedingen. De detailhandel is bezig met het verminderen van voorraden en consumentenactiviteit daalt in alle categorieën. Onze marges werden gecomprimeerd door inflatie, een lager verkoopvolume en een verminderde productie. De afzwakkende markten maken het moeilijker om extra prijsverhogingen door te voeren. Met een afname van de verkoop van vloeren, hebben we de promotionele activiteiten verhoogd om consumentenactiviteit aan te moedigen. Terwijl ons premium laminaat en LVT onder grotere druk stonden, groeide de verkoop van ons meer op waarde gerichte vinylplaten. We hebben de overname afgerond van een kleine Poolse vinylproducent, waarmee we onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa uitbreiden. Nieuwe bouwprojecten in West-Europa beginnen te vertragen en we verbeteren onze isolatiedistributie door ons klantenbestand en onze export uit te breiden. Onze verkoopprijzen voor isolatie liepen iets achter op de inflatie en de resultaten van onze panelen verslechterden toen de vraag afnam en de concurrentie verhevigde. De Franse panelenfabriek die we vorig jaar hebben overgenomen, verhoogt de verkoop en we hebben de productiviteit en bedrijfskosten verbeterd. We hebben de distributie van onze hoogwaardige decoratieve panelen uitgebreid en een klein Duits bedrijf voor mezzaninevloeren overgenomen dat op onze bestaande activiteiten zal voortbouwen. De Australische markt verbetert naarmate het land de beperkingen omtrent COVID-19 versoepelt. In Nieuw-Zeeland is de situatie lastiger met een teruglopende woningverkoop.



'In het kwartaal bedroeg de nettoverkoop van ons vloersegment in Noord-Amerika $ 1,1 miljard, een gemelde stijging van 3,7%. De operationele marge van het segment was 5,9% als gevolg van hogere inflatie, lagere volumes en tijdelijke productiestops, gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstelling en mix verbeteringen en productiviteit. De gecorrigeerde bedrijfsmarge van het segment bedroeg 8,0%, exclusief de impact van herstructurerings-, acquisitie- en integratiegerelateerde kosten en de bijzondere waardevermindering van bepaalde immateriële activa. De omzet van het segment steeg voornamelijk dankzij de prijsstelling, waarbij producten voor harde oppervlakken beter presteerden dankzij onze investeringen in premium laminaat en LVT. De woningmarkt is verzwakt doordat de inflatie de bestedingen van consumenten beïnvloedde en detailhandelaren hun voorraden verminderden. Onze prijsacties hebben gezorgd voor een compensatie van de materiaal- en energie-inflatie, hoewel lagere productievolumes tot ongunstige absorptie leidden. We voeren onze herstructureringsplannen uit om zowel onze vaste als variabele kosten te verlagen door duurdere activa te sluiten, het personeelsbestand te verkleinen en de productie af te stemmen op de vraag. Onze veerkrachtige verkopen bleven verbeteren, met onze sterkste prestaties in de segmenten nieuwbouw, meergezinswoningen en commerciële kanalen. De verkoop van vinylplaten nam toe omdat de inflatie de interesse in op waarde gerichte vloeropties heeft doen toenemen. De eerste fase van onze nieuwe LVT-fabriek aan de westkust is actief op de geplande productieniveaus. Volgend jaar zullen er extra lijnen worden geïnstalleerd. De vraag naar ons premium laminaat is verder gestegen als hoogwaardig en voordelig alternatief voor andere vloeren. We hebben toezeggingen om onze huidige laminaatcapaciteit te verzadigen en hebben verdere uitbreidingsinvesteringen geïnitieerd. De marktomstandigheden voor tapijt verbeterde in het derde kwartaal meer dan we hadden verwacht, en we verminderde de productie, wat resulteerde in niet-geabsorbeerde kosten. In het tweede kwartaal kondigden we prijsverhogingen voor tapijten aan die in het derde kwartaal werden doorgevoerd toen de inflatie bleef stijgen. Door de afnemende vraag waren we niet in staat om de prijzen verder te verhogen om de inflatie na de aankondiging op consumenten te verhalen. We zien verlagingen van de grondstofkosten die in lijn moeten zijn met onze huidige prijzen wanneer onze voorraad met hogere kosten opraakt. Onze commerciële activiteiten blijven goed presteren en de Architectural Billing Index toont de aanhoudende bouwactiviteit. Onze commerciële marges bleven sterk omdat prijsstelling en mix onze inflatie in het kwartaal dekten. We hebben een kleine rubberfabrikant overgenomen die bekleding produceert die voornamelijk wordt gebruikt in commerciële vloerinstallaties. De omzet in onze tapijtactiviteiten was lager dan het voorgaande jaar doordat grote nationale retailers hun voorraden bleven aanpassen. In juli hebben we een activiteit in niet-geweven vloerkleden en tapijten overgenomen. De integratie ervan levert synergieën op.



'Het is een uitdaging om de duur van de huidige economische omstandigheden of hun impact op onze sector te voorspellen. Aangezien centrale banken over de hele wereld de rente blijven verhogen en de inflatie de uitgaven aan niet-essentiële artikelen verlaagt, verwachten we dat onze activiteiten onder druk zullen blijven staan. Woningverbouwing drijft het grootste deel van onze omzet aan, en consumenten stellen aankopen uit verminderen hun activiteit. In Europa verminderen de gas- en elektriciteitsprijzen de vraag en stijgen onze productie- en materiaalkosten. We verwachten dat regeringen in Europa maatregelen zullen nemen om de impact op de economie, bedrijven en consumenten te verminderen. We zijn gefocust op het beheren van de huidige omgeving. Tegelijkertijd investeren we om onze winstgevendheid op lange termijn te maximaliseren. We verwachten dat de vraag in het vierde kwartaal verder zal dalen, waarna we de productie zullen verminderen, wat resulteert in grotere niet-geabsorbeerde overheadkosten. Om onze verkoopcijfers te verhogen, verhogen we de promotionele activiteiten, introduceren we gedifferentieerde assortimenten en reageren we op concurrerende acties. We voeren herstructureringsacties uit, verlagen de administratieve en productiekosten en verminderen de investeringen in marketing en reclame. De materiaalprijzen hebben gepiekt in deze periode en zijn in veel categorieën begonnen met afzwakken. In Europa worden vloerprojecten uitgesteld, waardoor de industriële volumes worden gecomprimeerd. Ondertussen verhogen we de voorraden van specifieke producten, vooruitlopend op de verwachte hogere energiekosten deze winter. Na onze prijsaankondiging in de VS in het tweede kwartaal, hebben we piekkosten voor tapijtmateriaal opgelopen die onze marges zullen comprimeren totdat ze onze voorraad zijn doorlopen. We stellen kapitaalprojecten uit die geen invloed hebben op onze langetermijnstrategieën, terwijl we projecten voltooien die essentieel zijn voor de kortetermijnprestaties van ons bedrijf. Tot slot verwachten we dat de stijgende koers van de Amerikaanse dollar onze gecorrigeerde resultaten zal blijven verminderen. Gezien deze factoren verwachten we dat onze gecorrigeerde WPA voor het vierde kwartaal $ 1,40 tot $ 1,50 zal zijn, exclusief eventuele herstructureringen of andere eenmalige kosten.

'In de afgelopen decennia heeft Mohawk met succes vele uitdagende periodes en recessies in de sector doorstaan. De fundamenten van ons bedrijf blijven sterk en vloeren blijven een essentieel onderdeel van alle nieuwbouw en verbouwingen. Mohawk heeft toonaangevende posities opgebouwd in belangrijke markten over de hele wereld met bekende merken en een uitgebreid productaanbod. Tijdens deze periode investeren we voor het herstel van de markt dat altijd optreedt na onze sectorcontracten. We breiden onze snelgroeiende categorieën van LVT, laminaat, kwartswerkbladen, premium keramiek en isolatie uit, wat onze omzet en winstgevendheid zal verhogen in de volgende groeicyclus. Bovendien hebben we strategische acquisities uitgevoerd die onze activiteiten versterken en aanzienlijke synergieën creëren die de gecombineerde resultaten zullen verbeteren. Mohawk heeft een sterke balans met een lage netto-schuldenlast van 1,2 keer de EBITDA en een beschikbare liquiditeit van meer dan $ 1,8 miljard om de huidige situatie te doorstaan en de langetermijnresultaten te optimaliseren.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde vloerfabrikant die producten maakt om woon- en commerciële ruimtes over de hele wereld te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijt, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin behoren tot de bekendste van de sector. In het afgelopen decennium heeft Mohawk het bedrijf getransformeerd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerenbedrijf met vestigingen in Australië, Brazilië, Canada, Europa, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de onmiddellijk voorgaande paragrafen, met name het anticiperen op toekomstige prestaties, zakelijke vooruitzichten, groei- en operationele strategieën en soortgelijke zaken en die met de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'wordt geacht', 'wordt geanticipeerd', 'wordt verwacht, ' en 'schattingen' of soortgelijke uitdrukkingen worden beschreven vormen 'toekomstgerichte verklaringen'. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de coronapandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Nine Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Cost of sales 2,203,878 1,979,702 6,697,404 5,908,585 Gross profit 713,661 837,315 2,388,986 2,531,291 Selling, general and administrative expenses 523,479 477,341 1,510,076 1,449,378 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 695,771 - 695,771 - Operating (loss) income (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Interest expense 13,797 14,948 37,337 45,083 Other (income) expense, net (1,242 ) 21 (1,622 ) (13,374 ) (Loss) earnings before income taxes (518,144 ) 345,005 147,424 1,050,204 Income tax expense 15,569 73,821 155,193 205,756 Net (loss) earnings including noncontrolling interests (533,713 ) 271,184 (7,769 ) 844,448 Net earnings attributable to noncontrolling interests 256 206 440 378 Net (loss) earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (533,969 ) 270,978 (8,209 ) 844,070 Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.95 (0.13 ) 12.16 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,534 68,541 63,923 69,389 Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted (loss) earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (8.40 ) 3.93 (0.13 ) 12.11 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,534 68,864 63,923 69,683 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 224,774 498,739 427,435 1,096,735 Less: Capital expenditures 150,043 147,740 430,084 375,179 Free cash flow $ 74,731 350,999 (2,649 ) 721,556 Depreciation and amortization $ 153,466 148,618 436,449 448,299 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 326,971 1,128,027 Short-term investments 110,000 - Receivables, net 2,003,261 1,880,476 Inventories 2,900,116 2,215,630 Prepaid expenses and other current assets 513,981 421,944 Total current assets 5,854,329 5,646,077 Property, plant and equipment, net 4,524,536 4,442,339 Right of use operating lease assets 400,412 385,606 Goodwill 1,827,968 2,612,201 Intangible assets, net 823,100 911,271 Deferred income taxes and other non-current assets 370,689 452,806 Total assets $ 13,801,034 14,450,300 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,542,139 588,669 Accounts payable and accrued expenses 2,256,097 2,209,942 Current operating lease liabilities 106,511 103,132 Total current liabilities 3,904,747 2,901,743 Long-term debt, less current portion 1,019,984 1,710,207 Non-current operating lease liabilities 306,617 292,806 Deferred income taxes and other long-term liabilities 744,629 793,095 Total liabilities 5,975,977 5,697,851 Total stockholders' equity 7,825,057 8,752,449 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,801,034 14,450,300 Segment Information Three Months Ended As of or for the Nine Months Ended (Amounts in thousands) October 1, 2022 October 2, 2021 October 1, 2022 October 2, 2021 Net sales: Global Ceramic $ 1,096,656 998,444 3,319,982 2,967,818 Flooring NA 1,089,634 1,050,453 3,261,082 3,100,892 Flooring ROW 731,249 768,120 2,505,326 2,371,166 Consolidated net sales $ 2,917,539 2,817,017 9,086,390 8,439,876 Operating (loss) income: Global Ceramic $ (559,706 ) 118,896 (305,099 ) 343,135 Flooring NA 64,672 118,625 260,026 315,866 Flooring ROW 45,508 133,595 304,265 456,787 Corporate and intersegment eliminations (56,063 ) (11,142 ) (76,053 ) (33,875 ) Consolidated operating (loss) income $ (505,589 ) 359,974 183,139 1,081,913 Assets: Global Ceramic $ 4,866,822 5,174,981 Flooring NA 4,490,502 3,960,037 Flooring ROW 4,036,675 4,276,310 Corporate and intersegment eliminations 407,035 1,038,972 Consolidated assets $ 13,801,034 14,450,300