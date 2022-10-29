頂級投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Fulgent Genetics, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – FLGT

/EIN News/ -- 紐約, Oct. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 何事：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2019 年 3 月 22 日至 2022 年 8 月 4 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Fulgent Genetics, Inc. （納斯達克代碼：FLGT）證券的購買者注意，2022 年 11 月 21 日是證券集體訴訟首席原告人截止日期的重要日子。



那又如何：如果您在集體訴訟期間購買了 Fulgent Genetics 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

下一步：如欲參與 Fulgent Genetics 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8809 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 11 月 21 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。其中許多公司實際並不處理證券集體訴訟，而只是轉介客戶或與實際提出訴訟的律師事務所合作的中間人。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為「原告律師協會的巨人」。本事務所眾多律師均已獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的公認。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出虛假及／或誤導的陳述及／或未披露：(1) Fulgent Genetics 一直在進行醫學上不必要的實驗室檢測，在實驗室檢測方面採取不正當計費做法，並提供或接受報酬違反了《反回扣法案》（該法案禁止明知或故意支付「報酬」以誘導或獎勵患者轉診或開展涉及由聯邦醫療保健計劃支付的任何項目或服務之業務）以及《聯邦斯塔克法案》（該法案禁止醫生轉診某些指定的醫療服務（包括醫療保健計劃所涵蓋的實驗室服務）至與該醫生或其直系親屬有直接或間接財務關係的實體）；(2) 因此，Fulgent Genetics 可能會受到更嚴格的法律和監管審查；(3) Fulgent Genetics 從上述非法行為的範圍內獲得的收入是不可持續的；(4) 上述情況一經披露，可能會使 Fulgent Genetics 遭受重大的財務和/或聲譽損害；(5) 因此，被告的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

如欲參與 Fulgent Genetics 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8809 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您亦可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證獲得類似的結果。

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