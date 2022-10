Cologix annonce des changements à la haute direction

/EIN News/ -- Dawn Smith est nommée présidente de l’entreprise

Chris Heinrich est promu chef des revenus

DENVER, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui avoir apporté des changements à l’équipe de la haute direction dans le cadre de son processus de planification de la relève.

À compter d'aujourd'hui, Dawn Smith, l'ancienne présidente et chef de l'exploitation (COO) de la société, est maintenant présidente de Cologix. En tant que présidente de Cologix, Smith ajoute à ses responsabilités la direction de l’équipe des technologies de l'information et de la sécurité et de la société de fibres optiques de Cologix, Metro Optic, à son rôle actuel de dirigeante de la conception des centres de données, de l'ingénierie, de la construction, des opérations, de la conformité, de la chaîne d'approvisionnement/de la gestion des fournisseurs, de l’ingénierie commerciale, du développement immobilier, du recrutement des talents, des ressources humaines et des fonctions juridiques.

Smith s’est jointe à Cologix en 2018 en tant que présidente et chef des opérations, et a réussi à optimiser et à faire évoluer l'entreprise avec succès grâce à l'excellence opérationnelle ainsi qu'à la constitution d'une équipe de conception et de construction chevronnée. Avant Cologix, Smith a occupé des postes de direction chez McAfee et VMware. Smith est titulaire d'un BS de l'Académie navale des États-Unis et a servi dans le programme de propulsion nucléaire de la marine américaine. De plus, Smith est titulaire d'un MBA du Providence College et d'un JD de la Stanford Law School. Elle a également eu une carrière réussie en droit juridique, dans le domaine de l'industrie de la technologie, à la fois chez Wilson Sonsini Goodrich & Rosati et en tant qu'associée chez Morrison & Foerster.

« Dawn a fait un travail fantastique en tant que présidente et chef de l'exploitation de Cologix, et a joué un rôle déterminant dans le succès et l'excellence opérationnelle de notre entreprise », a déclaré Laura Ortman, présidente-directrice générale de Cologix. « Les plus de 30 ans d'expérience de Dawn dans des postes de direction et de gestion des opérations commerciales dans des entreprises technologiques mondiales, associés à ses antécédents éprouvés et à son leadership exceptionnel, assureront un succès continu alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance. »

De plus, Cologix a promu Chris Heinrich au poste de chef des revenus. Dans ce rôle, Heinrich est responsable de la supervision des ventes, de l'expérience client, des produits, des opérations de revenus et des efforts de partenariat stratégique. Heinrich a rejoint Cologix en 2019 en tant que directeur général des ventes de l'entreprise. Pendant cette période, Heinrich a mis sur pied une équipe de vente de classe mondiale et a développé une approche stratégique pour se concentrer sur les ventes basées sur une plateforme multimarchés en Amérique du Nord. Sous sa direction, l'organisation des ventes a obtenu des engagements clients à long terme, de l’ordre de plusieurs millions de dollars, qui ont entraîné une croissance record des revenus enregistrés.

Heinrich a 25 ans d'expérience dans la vente de technologies d'entreprise avec un accent sur les partenariats stratégiques ainsi que sur les programmes de distribution et l'exécution. Avant de rejoindre Cologix, Heinrich a dirigé les ventes nord-américaines pour les activités commerciales du Document Cloud/eSign SaaS d'Adobe. Il a également passé plus de neuf ans chez VMware, où il a occupé de nombreux postes de direction et de vente. Heinrich est titulaire d'un BA de l'Université d'État de Fresno où il a étudié les communications, le marketing et la publicité.

« Le leadership, le professionnalisme et l'expertise de Chris ont propulsé Cologix vers de nouveaux sommets, accélérant une activité à forte croissance grâce à une stratégie de commercialisation élargie », a déclaré Ortman. « Sa promotion témoigne de la capacité de Chris à bâtir une équipe de vente de classe mondiale composée d'experts de l'industrie talentueux qui continueront à développer notre stratégie de croissance. »

« Nous sommes ravis que ces deux leaders dynamiques entament leurs nouvelles fonctions. Les annonces d'aujourd'hui reflètent la force de notre équipe talentueuse, et chacun de ces leaders représente une réflexion stratégique éprouvée, une exécution solide et un engagement envers notre proposition de valeur - pour accélérer la croissance des activités en périphérie numérique de nos clients », a ajouté Ortman.

