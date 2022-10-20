Quantexa被Chartis列入2022年KYC解决方案市场象限更新和供应商格局“领导者”类别

Quantexa的KYC解决方案是其行业领先决策智能平台的一部分，因产品完整性、风险评分、客户资料丰富和客户引导等优势而备受认可

/EIN News/ -- 伦敦, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开创场景决策智能（CDI）并帮助世界领先组织及政府机构解决最严峻数据挑战的全球数据与分析软件公司Quantexa今日宣布，他们在近期刚发布的《2022年Chartis KYC解决方案市场更新和供应商格局报告》中获评为“领导者”类别。 凭借自身企业解决方案的完整性以及市场潜力，Quantexa获评为“领导者”类别。Quantexa KYC解决方案在KYC风险评分和使用额外数据丰富客户资料方面被评为“同类最佳”，在顾客引导、报告和仪表盘方面获得了高级排名。



Chartis KYC报告重点关注节约成本和提高效率的宏观主题。目前，KYC流程采用手工操作且易出错，并在整个客户生命周期内的体验欠佳。通过增加从入职到辞职的背景和清晰程度、动态监控和评估客户风险及机会，以及从手动定期审核转变到自动化主动流程，Quantexa的决策智能平台将方法转变为KYC。



该平台将内外部数据连接起来，创建结构单一、内容丰富的客户及其控制全视图，并揭示客户、对手方及其行为之间的隐匿联系，这些联系往往依靠单方面信息无法获知。除了自动化和使用人工智能来实现效率之外，这项解决方案还有助于持续深度了解客户，从而在客户验收、识别、活动监测和风险管控的完整过程中快速做出更好的决策。

Quantexa在这份报告中获得认可反映了其客户经过验证的结果，同时也佐证了采取场景和永久性KYC方法可以缩短企业所需的时间以及降低成本。它还将已经成为逐项打勾的操作转化为真正的目的，即了解客户活动带来的风险和暴露程度。通过提高自动化程度和运用决策智能，企业可领先于KYC政策及流程相关的数据数量与速度一步，并可以释放团队的潜力，从而使他们有更多的时间专注于高风险客户和增值任务。

援引：Chartis高级研究专家Phillip Mackenzie

“KYC的Chartis风险技术象限并非单纯地将一项技术解决方案描述为最佳，而是我们使用最复杂的排名方法来解释哪项解决方案最适合买家，具体取决于他们的实施战略。我们的研究发现，Quantexa的KYC解决方案为企业提供了必要的控制措施，以应对在其合规计划中使用人工智能所涉及的各种风险。”

援引：Quantexa首席产品官Dan Higgins

“Quantexa很高兴能够被列入Chartis KYC市场象限报告，在备受推崇的企业解决方案供应商榜单中占据非常重要的位置。传统的持续尽职调查和KYC的定期更新将继续为企业带来成本和复杂度优势。监管、预算和客户压力不断增加，这就需要新的思维方式来应对。通过提高自动化、建立非显而易见的关系，以及利用决策情报对风险进行永久性监控，Quantexa的场景方法可以缩短KYC的时间并降低成本投资。这将带来更准确的风险识别与管控、更低的成本和更好的客户体验。我们相信，这种方略将继续为我们的客户提供价值，并推动Quantexa整体市场实现增长。”

关于QUANTEXA

Quantexa是一家全球数据与分析软件公司，开创了场景决策智能，赋能各组织通过发挥数据作用来做出可信的运营决策。利用大数据和人工智能的最新技术进展，Quantexa的平台通过在一处地方提供内外部数据的场景互联视图，揭示隐藏的风险和各种新的机会。它解决整个客户生命周期中数据管理、KYC、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

与传统方法相比，Quantexa决策智能平台提高了运营表现，准确性达到90%以上，分析模型分辨率提高了60倍。Quantexa成立于2016年，目前拥有500余名员工和数千名用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。公司在伦敦、纽约、波士顿、华盛顿特区、布鲁塞尔、多伦多、新加坡、墨尔本和悉尼设有办事处。如需了解更多信息，请点击此处联系Quantexa或在LinkedIn上关注我们。

关于CHARTIS

Chartis是一家为全球风险管理行业提供技术和业务建议的研究与咨询公司。Chartis提供有关市场动态、监管趋势、技术趋势、最佳实践、竞争格局、市场规模、支出优先事项以及并购的独立市场情报。Chartis的风险技术象限报告由经验丰富的分析师撰写，他们在为银行、保险、资本市场、能源和公共部门等各行各业的众多国际公司选择、开发和实施风险管控系统方面拥有实践经验。

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媒体垂询： 联系人：Laurel Case，Fight or Flight副总裁 电话：+1 315 663 6780 电子邮箱：Quantexa@fightflight.co.uk 联系人：Adam Jaffe，企业营销高级副总裁 电话：+1 609 502 6889 电子邮箱：adamjaffe@quantexa.com – 或 – RapidResponse@quantexa.com