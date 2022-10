STATEMENT OF SENATOR RISA HONTIVEROS ON BLOCKED OSAEC SITES

The new Anti-OSAEC Law is working.

Sa ngayon, naka-block na ang benteng (20) mga website at mga larawang nagpapakalat ng mga child sexual abuse and exploitation materials sa internet. Binigyan din ng NBI ng kopya ang opisina ko ng mga links na inaksyunan nila. Bilang principal author ng batas, this is a very positive development in our fight against OSAEC.

Ayon sa NBI Cybercrime, in compliance with the Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children (OSAEC) Law, naaksyunan agad ng PLDT ang kanilang request na tanggalin ang mga mapang-abusong website. Dagdag pa nila, mas marami pang mga links at pictures ang maaaring ma-takedown.

Nagpapasalamat ako sa NBI at sa private sector tulad ng PLDT sa agarang aksyon. It gives me joy to see all of us working together to truly shut down OSAEC. Dahil sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, tiyak na mas marami tayong mapagtatagumpayan para sa ating mga anak.

Sa ating mga kababayan, kung mayroon kayong alam o nakitang mga OSAEC cases, mga larawan man o websites, mangyaring i-report ito sa ating law enforcers tulad ng NBI.

Patuloy tayong mag-ambagan nang tuluyan nang matuldukan ang pang-aabuso at pansasamantala sa ating mga bata. ###

VIDEO PR LINK: https://drive.google.com/file/d/1ypn12tg_JYgeZwsqM34LVqnjfcsVokZx/view