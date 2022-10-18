Submit Release
News Search

There were 2,203 press releases posted in the last 24 hours and 272,207 in the last 365 days.

SIT Rolos向学术界和商界开放其机器智能平台，以加速研究进程

/EIN News/ -- 瑞士沙夫豪森, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIT Rolos今日宣布，将通过向所有科学团体开放其机器智能（MI）平台，把研究提升到新水准。来自学术界或商界的所有研究人员现在皆可通过Rolos平台配置、运行并与他人合作其计算研究项目。由于采用用户友好型界面，因此无需具备特定的IT知识即可使用该平台。

Rolos平台解决了研究中的两大主要问题：基础设施设置和团队合作。首先，该平台通过现成的图形处理器单元（GPU）、中央处理单元（CPU）和存储器等所有必要资源，提供准备用于研究任务的预制基础设施。因此，研究人员不再需要花时间兴建基础设施和分配资源。另一方面，该平台还确保了项目相关协作——代码和数据版本控制、组编辑以及所有项目参与者的一致更改。

Rolos允许用户使用可用的云、本地服务器和高性能计算（HPC）集群构建自己的计算设置，并节省运行模拟实验的成本。SIT Rolos还可以通过SIT数据中心的云基础设施提供自己的资源。

Rolos平台有两种部署类型可供选择：

  • 作为Rolos Cloud的SaaS（软件即服务）解决方案，可访问http://my.rolos.com；或
  • 作为客户硬件集群的现场设备，提供完整的软件堆栈，以创建计算研究实验室。

援引诺贝尔奖获得者、新加坡国立大学物理教授Konstantin Novoselov的话，Rolos平台用于“统一不同科学家的数据，释放大数据的力量，并在研究项目中取得指数级进展。”

Rolos平台功能包括：

  • 计算和存储资源自动调配
  • 研究环境管理
  • 工作流程管理器
  • 交互式论文出版模块

10月18日欧洲中部夏令时间上午10:00参加Rolos计算与数据管理机器智能平台介绍：https://web.sit.org/simplify-and-accelerate-research-lifecycle-rolos-webinar-oct-2022

网络研讨会期间，您将见证该平台的基本功能概述，并深入了解当前的主要研究场景。

关于SIT Rolos

SIT Rolos是沙夫豪森技术学院（SIT）集团旗下子公司。SIT Rolos提供了一款机器智能平台，为学术界和商界提供咨询及应用。公司在各种应用领域拥有丰富的机器智能和数据科学专业知识，包括科学研究、商业分析、专业运动、无人驾驶、机器人技术等。

SIT Rolos是一家总部位于瑞士的全球性公司，在美国、英国、荷兰、德国、新加坡、西班牙、保加利亚、塞尔维亚和土耳其设有办事处。

立即联系我们，了解我们如何帮助您实现业务目标：https://rolos.com/about/

Natalia Tashkeeva
SIT传播与活动副总裁
+65 9643 9080 | nt@sit.org

 


Primary Logo

You just read:

SIT Rolos向学术界和商界开放其机器智能平台，以加速研究进程

Distribution channels: Energy Industry, Media, Advertising & PR


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.