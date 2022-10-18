SIT Rolos向学术界和商界开放其机器智能平台，以加速研究进程

/EIN News/ -- 瑞士沙夫豪森, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- SIT Rolos今日宣布，将通过向所有科学团体开放其机器智能（MI）平台，把研究提升到新水准。来自学术界或商界的所有研究人员现在皆可通过Rolos平台配置、运行并与他人合作其计算研究项目。由于采用用户友好型界面，因此无需具备特定的IT知识即可使用该平台。

Rolos平台解决了研究中的两大主要问题：基础设施设置和团队合作。首先，该平台通过现成的图形处理器单元（GPU）、中央处理单元（CPU）和存储器等所有必要资源，提供准备用于研究任务的预制基础设施。因此，研究人员不再需要花时间兴建基础设施和分配资源。另一方面，该平台还确保了项目相关协作——代码和数据版本控制、组编辑以及所有项目参与者的一致更改。

Rolos允许用户使用可用的云、本地服务器和高性能计算（HPC）集群构建自己的计算设置，并节省运行模拟实验的成本。SIT Rolos还可以通过SIT数据中心的云基础设施提供自己的资源。

Rolos平台有两种部署类型可供选择：

作为Rolos Cloud的SaaS （软件即服务）解决方案，可访问 http://my.rolos.com ；或

（软件即服务）解决方案，可访问 ；或 作为客户硬件集群的现场设备，提供完整的软件堆栈，以创建计算研究实验室。

援引诺贝尔奖获得者、新加坡国立大学物理教授Konstantin Novoselov的话，Rolos平台用于“统一不同科学家的数据，释放大数据的力量，并在研究项目中取得指数级进展。”

Rolos平台功能包括：

计算和存储资源自动调配

研究环境管理

工作流程管理器

交互式论文出版模块

10月18日欧洲中部夏令时间上午10:00参加Rolos计算与数据管理机器智能平台介绍： https://web.sit.org/simplify-and-accelerate-research-lifecycle-rolos-webinar-oct-2022

网络研讨会期间，您将见证该平台的基本功能概述，并深入了解当前的主要研究场景。

关于SIT Rolos

SIT Rolos 是沙夫豪森技术学院（SIT）集团旗下子公司。SIT Rolos提供了一款机器智能平台，为学术界和商界提供咨询及应用。公司在各种应用领域拥有丰富的机器智能和数据科学专业知识，包括科学研究、商业分析、专业运动、无人驾驶、机器人技术等。

SIT Rolos是一家总部位于瑞士的全球性公司，在美国、英国、荷兰、德国、新加坡、西班牙、保加利亚、塞尔维亚和土耳其设有办事处。

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Natalia Tashkeeva

SIT传播与活动副总裁

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