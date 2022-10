L’Institut canadien de la santé animale lance son nouveau logo

/EIN News/ -- TORONTO, 18 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, l’Institut canadien de la santé animale (ICSA) a lancé son tout nouveau logo afin de mieux refléter sa vision : être le porte-parole scientifique de confiance de l’industrie canadienne de la santé animale. Chaque élément du nouveau logo a été soigneusement choisi pour témoigner de l’appréciation de son histoire, tout en se tournant vers l’avenir, en tant que secteur dynamique et typiquement canadien.

Ce nouveau logo réaffirme l’engagement de l’ICSA envers l’approche One Health et son objectif de maintenir les animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. Protégés par la main et la feuille, le grand nombre d’animaux choisis représente toutes les espèces de compagnie et de production alimentaire. Les animaux sont tournés vers l’avant, en direction de la feuille d’érable, afin de souligner l’innovation et l’amélioration permanentes de notre secteur. Le chien se tient dans une position de jeu et incarne la cordialité et l’enthousiasme des personnes qui composent le secteur canadien de la santé animale.

« Depuis plus de 50 ans, l’ICSA est le principal porte-parole et l’association commerciale représentant les concepteurs, les fabricants et les distributeurs de produits pharmaceutiques, biologiques, d’additifs alimentaires et de produits de santé destinés aux animaux, souligne la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. Aujourd’hui, notre organisation s’est développée et regroupe plus de 60 entreprises. Il est donc important que notre logo et notre identité de marque reflètent comment notre secteur et notre organisation ont évolué et continueront de le faire.



Dans le cadre des travaux futurs de l’ICSA, il sera important de promouvoir l’approche One Health, qui reconnaît que la santé animale est fermement liée à la santé humaine et environnementale, et qui nous encourage à collaborer pour atteindre une santé optimale pour les personnes, les animaux et notre environnement. »

« Ce nouveau logo rappelle les contributions importantes de notre organisation et des sociétés membres du secteur de la santé animale au Canada, tout en regardant vers l’avenir, alors que nous nous efforçons de renforcer la confiance du public en ce qui concerne l’innocuité, la qualité et l’efficacité des produits de santé animale au Canada », précise Rob Bell, président du Conseil d’administration de l’ICSA.

Ce logo marque le début de plusieurs améliorations que l’ICSA apportera au cours des prochains mois pour mieux servir ses membres et l’ensemble du secteur. Un nouveau site Web et une nouvelle plateforme pour les membres seront lancés dans les mois à venir afin de souligner davantage la nouvelle identité de marque.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance de l’industrie de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

