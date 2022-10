La Diriyah Biennale Foundation annonce les artistes qui participeront à la Biennale des Arts Islamiques

Curatorial Team

Nous avons essayé de comprendre les rituels d'appartenance à La Mecque et à Médine et d'illustrer la diversité des cultures musulmanes et des expériences.” — Abdel Barr

DIRIYAH, SAUDI ARABIA, October 16, 2022 / EINPresswire.com / -- Créée en 2020 par le ministère saoudien de la Culture, la Diriyah Biennale Foundation (DBF) va proposer une biennale par an, en alternant entre la Biennale d'art contemporain qui se tiendra à Diriya et la Biennale des arts islamiques qui se tiendra à Djeddah. La DBF a inauguré la toute première biennale d'art d'Arabie saoudite, la Biennale d'art contemporain de Diriya, de décembre 2021 à mars 2022 dans le quartier Jax de Diriyah.La DBF est fière d'annoncer les artistes participants à la première Biennale des arts islamiques qui se tiendra dans l'emblématique terminal du Hajj de l'aéroport international King Abdulaziz à Djeddah du 23 janvier au 23 avril 2023 et qui mettra en avant la variété des objets historiques prêtés par les institutions.Dirigée par une équipe de conservateurs renommés, Sumayya Vally, Julian Raby, Saad Alrashid et Omniya Abdel Barr, sur le thème Awwal Bait (traduit par "Première Demeure"), la Biennale proposera aux visiteurs d’embarquer dans un voyage multisensoriel à travers une association inédite d’œuvres d'art contemporaines et de remarquables objets historiques, soigneusement associés grâce à une scénographie conçue par l'éminent studio d'architecture OMA.Concernant ce tournant dans l'histoire culturelle de l'Arabie saoudite, Farida Alhusseini, directrice de la Biennale des arts islamiques, a déclaré : « Avec l'inauguration de la Biennale des arts islamiques à Djeddah, nous nous tournons vers l'avenir des arts islamiques, tout en nous remémorant leur passé riche et diversifié. En faisant le lien entre l'artisanat et le monde universitaire, d'une part, et les pratiques continues de l'art et de la créativité, d'autre part, nous espérons que cette édition, et les éditions à venir, offriront un espace où de nouvelles perspectives pourront être exprimées et où des connexions inattendues pourront inspirer et donner du sens. »Le thème d'Awwal Bait ("Première Demeure"), qui reflète la place centrale de la Kaaba dans la vie des musulmans du monde entier et qui permet de célébrer ce que signifie que d’être musulman, à la fois dans le passé et aujourd'hui, se déploie à travers deux sections complémentaires : Qiblah (Direction sacrée), dévoilée de manière détaillée dans les galeries, et Hijrah (Migration), qui est représentée par les installations extérieures à grande échelle sous l'emblématique auvent du terminal du Hajj.Les artistes participants (par ordre alphabétique) :Igshaan AdamsLeen AjlanReem Al FaisalAdel Al QuraishiNoura Al SayehSarah AlabdaliRund AlarabiNora AlissaMoath AlofiNasser AlsalemFarah BehbahaniSultan Bin FahadM'barek BouhchichiSarah BrahimBricklabLubna ChowdharyCivil ArchitectureDAL - Digital Arts LabAbdelrahman ElshahedAlia FaridBasmah FelembanIheb GuermaziHaroon Gunn-SalieZiad Jamaleddine / L.E.FT ArchitectsHamedine KaneIdris KhanYasmeen LariHuda LutfiTaus MakhachevaAhmed MaterHaroon MirzaJoseph NamyMoataz NasrBeya OthmaniYazid OulabShahpour PouyanKamruzamman ShadinWael ShawkyDima SroujiStudio BoundSYN ArchitectsJames WebbAyman Yossri-DaydbanAyman ZedaniLa toute première biennale des arts islamiques aura lieu sous l'auvent du prestigieux terminal du Hajj, conçu par Skidmore, Owings & Merrill en 1981 et lauréat du prix Aga Khan d'architecture en 1983. Il y aura également un site de 70 000 m2 spécialement construit pour l’occasion. Il inclura des espaces d'exposition, un théâtre, une mosquée, des ateliers et des salles de classe dédiés à la programmation, ainsi que des commerces et des restaurants.Ce nouveau lieu, dont la construction est rendue possible grâce à la coopération entre le ministère de la Culture et les autorités compétentes, permettra de consolider sa position en tant que centre de rayonnement des arts et de la culture islamiques.