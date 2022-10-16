مؤسسة بينالي الدرعية تعلن عن أسماء الفنانين المشاركين في الدورة الافتتاحية من بينالي الفنون الإسلامي
EINPresswire.com/ -- وزارة الثقافة السعودية،
لتتولى إقامة بيناليّيْن فنييْن في المملكة؛ بالتناوب سنويًا بين بينالي الفن المعاصر في الدرعية، وبينالي الفنون الإسلامية في جدة.
وقد جاء بينالي الفن المعاصر الذي أقيم في الفترة ما بين ديسمبر ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٢ في حي جاكس بالدرعية، كأول بينالي
فني على الإطلاق يقام في المملكة.
ويسر مؤسسة بينالي الدرعية أن تعلن عن أسماء الفنانين المشاركين في بينالي الفنون الإسلامية الأول من نوعه، والذي سيقام
في الفترة ما بين ٢٣ يناير و٢٣ أبريل ٢٠٢٣، كما تود أن تسلط الضوء على القطع الفنية التاريخية المختارة، المعارة من قبل
المؤسسات المختلفة، والتي سيتم عرضها خلال الدورة الافتتاحية للبينالي، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز
الدولي في جدة.
بقيادة فريق القيّمين الفنيين المُكوَّن من سمية فالي، ود. جوليان رابي، ود. سعد الراشد، ود. أمنية عبد البر، تحت عنوان "أول
بيت"، يوفر البينالي فرصة للزوار لخوض رحلة غنية بالخبرات الحسية المتنوعة، من خلال التفاعل غير المسبوق بين الأعمال
الفنية المعاصرة والمقتنيات التاريخية المختارة بعناية، في توليفة مصاغة ببراعة من خلال العناصر المشهدية التي صممها
مكتب متروبوليتان للعمارة (أو إم أي).
وتعليقاً على هذه اللحظة الحاسمة في التاريخ الثقافي للمملكة، تقول الأستاذة فريدة الحسيني، مديرة بينالي الفنون الإسلامية:
«إننا بتدشين بينالي الفنون الإسلامية في جدة، نتطلّع إلى مستقبل الفنون الإسلامية، بينما نتأمل كذلك تاريخها الغني والمتنوع.
كما أننا نأمل أن تشكِّل هذه الدورة، والدورات المستقبلية، من خلال العمل على بناء الجسور بين الحِرَفية الصناعية، والأوساط
الأكاديمية، والممارسات الفنية والإبداعية، مساحة لفتح آفاق جديدة، وإيجاد نقاط التقاء جديدة، لاستلهام وتوليد المعاني».
من خلال تأمل مركزية الكعبة المشرفة بالنسبة لحياة المسلمين في جميع أنحاء العالم، والاحتفاء من منظور متعدد
التخصصات بما يعنيه أن يكون المرء مسلماً، يتجلى موضوع "أول بيت" عبر قسمين متكاملين؛ أولهما: القبلة، التي يستعرض
مختلف التصورات لمفهوم القبلة عبر صالات العرض، وثانيهما الهجرة، التي تتمثل من خلال التركيبات الفنية الخارجية
العملاقة، تحت مظلة صالة الحجاج الغربية الشهيرة
تشمل قائمة الفنانين المشاركين، إلى جانب غيرهم ممن سيتم الإفصاح عنهم لاحقًا، الأسماء التالية:
إدريس خان
إيغشان آدمز
أيمن زيداني
أيمن يسري ديدبان
إيهاب قرمازي
بريك لاب
بسمة فلمبان
بيا عثماني
تاوس ماخاتشيفا
جوزيف نعمة
جيمس ويب
حمدين كين
دال – مختبر الفن الرقمي
ديما سروجي
رند العربي
ريم الفيصل
زياد جمال الدين / ل.ا.فت أركيتكتس
سارة إبراهيم
سارة العبدلي
ستوديو باوند
سلطان بن فهد
سين معماريون
شهبور بويان
عادل القريشي
عبد الرحمن الشاهد
علياء فريد
العمارة المدنية
فرح بهبهاني
قمر الزمان شادن
لبنى شودري
لين عجلان
مبارك بوحشيشي
معاذ العوفي
معتز نصر
ناصر السالم
نورا العيسى
نورة السايح
هارون جان-سالي
هارون ميرزا
هدى لطفي
وائل شوقي
ياسمين لاري
يزيد أولاب
جدير بالذكر أنّ هذا الحدث يُعتبَر أول بينالي للفنون الإسلامية في العالم، وسيقام تحت خيام صالة الحجاج الغربية ، التي صممتها الشركة المعمارية الشهيرة سكيدمور، وأوينغز، وميريل (إس أو إم) عام ١٩٨١م، وحازت حينها على جائزة آغا خان للعمارة عام ١٩٨٣م. وسيحتوي الموقع على قسم يمتد على مساحة ٧٠٬٠٠٠ متر مربع، تم إنشاؤه خصيصاً ليضم المَرافق المخصصة لأحداث البينالي، ما يشمل مساحات العرض، والمسرح، والمسجد، وورش العمل، وقاعات المحاضرات التي ستقام فيها مختلف فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بالبينالي ، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر، والمقاهي، والمطاعم.
إن هذا الموقع الجديد سوف يُسهم في إثراء دور صالة الحجاج الغربية وتعزيز مكانتها عبر الاحتفاء بالثقافة والفنون الإسلامية.
راسم الحسيني
لتتولى إقامة بيناليّيْن فنييْن في المملكة؛ بالتناوب سنويًا بين بينالي الفن المعاصر في الدرعية، وبينالي الفنون الإسلامية في جدة.
وقد جاء بينالي الفن المعاصر الذي أقيم في الفترة ما بين ديسمبر ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٢ في حي جاكس بالدرعية، كأول بينالي
فني على الإطلاق يقام في المملكة.
ويسر مؤسسة بينالي الدرعية أن تعلن عن أسماء الفنانين المشاركين في بينالي الفنون الإسلامية الأول من نوعه، والذي سيقام
في الفترة ما بين ٢٣ يناير و٢٣ أبريل ٢٠٢٣، كما تود أن تسلط الضوء على القطع الفنية التاريخية المختارة، المعارة من قبل
المؤسسات المختلفة، والتي سيتم عرضها خلال الدورة الافتتاحية للبينالي، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبد العزيز
الدولي في جدة.
بقيادة فريق القيّمين الفنيين المُكوَّن من سمية فالي، ود. جوليان رابي، ود. سعد الراشد، ود. أمنية عبد البر، تحت عنوان "أول
بيت"، يوفر البينالي فرصة للزوار لخوض رحلة غنية بالخبرات الحسية المتنوعة، من خلال التفاعل غير المسبوق بين الأعمال
الفنية المعاصرة والمقتنيات التاريخية المختارة بعناية، في توليفة مصاغة ببراعة من خلال العناصر المشهدية التي صممها
مكتب متروبوليتان للعمارة (أو إم أي).
وتعليقاً على هذه اللحظة الحاسمة في التاريخ الثقافي للمملكة، تقول الأستاذة فريدة الحسيني، مديرة بينالي الفنون الإسلامية:
«إننا بتدشين بينالي الفنون الإسلامية في جدة، نتطلّع إلى مستقبل الفنون الإسلامية، بينما نتأمل كذلك تاريخها الغني والمتنوع.
كما أننا نأمل أن تشكِّل هذه الدورة، والدورات المستقبلية، من خلال العمل على بناء الجسور بين الحِرَفية الصناعية، والأوساط
الأكاديمية، والممارسات الفنية والإبداعية، مساحة لفتح آفاق جديدة، وإيجاد نقاط التقاء جديدة، لاستلهام وتوليد المعاني».
من خلال تأمل مركزية الكعبة المشرفة بالنسبة لحياة المسلمين في جميع أنحاء العالم، والاحتفاء من منظور متعدد
التخصصات بما يعنيه أن يكون المرء مسلماً، يتجلى موضوع "أول بيت" عبر قسمين متكاملين؛ أولهما: القبلة، التي يستعرض
مختلف التصورات لمفهوم القبلة عبر صالات العرض، وثانيهما الهجرة، التي تتمثل من خلال التركيبات الفنية الخارجية
العملاقة، تحت مظلة صالة الحجاج الغربية الشهيرة
تشمل قائمة الفنانين المشاركين، إلى جانب غيرهم ممن سيتم الإفصاح عنهم لاحقًا، الأسماء التالية:
إدريس خان
إيغشان آدمز
أيمن زيداني
أيمن يسري ديدبان
إيهاب قرمازي
بريك لاب
بسمة فلمبان
بيا عثماني
تاوس ماخاتشيفا
جوزيف نعمة
جيمس ويب
حمدين كين
دال – مختبر الفن الرقمي
ديما سروجي
رند العربي
ريم الفيصل
زياد جمال الدين / ل.ا.فت أركيتكتس
سارة إبراهيم
سارة العبدلي
ستوديو باوند
سلطان بن فهد
سين معماريون
شهبور بويان
عادل القريشي
عبد الرحمن الشاهد
علياء فريد
العمارة المدنية
فرح بهبهاني
قمر الزمان شادن
لبنى شودري
لين عجلان
مبارك بوحشيشي
معاذ العوفي
معتز نصر
ناصر السالم
نورا العيسى
نورة السايح
هارون جان-سالي
هارون ميرزا
هدى لطفي
وائل شوقي
ياسمين لاري
يزيد أولاب
جدير بالذكر أنّ هذا الحدث يُعتبَر أول بينالي للفنون الإسلامية في العالم، وسيقام تحت خيام صالة الحجاج الغربية ، التي صممتها الشركة المعمارية الشهيرة سكيدمور، وأوينغز، وميريل (إس أو إم) عام ١٩٨١م، وحازت حينها على جائزة آغا خان للعمارة عام ١٩٨٣م. وسيحتوي الموقع على قسم يمتد على مساحة ٧٠٬٠٠٠ متر مربع، تم إنشاؤه خصيصاً ليضم المَرافق المخصصة لأحداث البينالي، ما يشمل مساحات العرض، والمسرح، والمسجد، وورش العمل، وقاعات المحاضرات التي ستقام فيها مختلف فعاليات البرنامج الثقافي الخاص بالبينالي ، إضافة إلى تشكيلة من المتاجر، والمقاهي، والمطاعم.
إن هذا الموقع الجديد سوف يُسهم في إثراء دور صالة الحجاج الغربية وتعزيز مكانتها عبر الاحتفاء بالثقافة والفنون الإسلامية.
راسم الحسيني
Ministry of Culture
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