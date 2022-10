Limburgse onderneming AvantWerken pionier in ecologisch machinaal mulchsnoeien en klepelmaaien

De kmo uit Kortessem biedt een brede waaier aan voor machinaal tuinonderhoud aan bedrijven in Limburg.

KORTESSEM, LIMBURG, BELGIUM, October 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Machinaal snoeien AvantWerken is trots om te mogen aankondigen dat sinds september 2022 het bedrijf in het bezit is van een nieuwe mulchsnoei machine die in 1 bewerking hagen kan snoeien en het snoeiafval gelijktijdig versnipperd.Duurzaamheid en efficiëntie wordt op de dag van vandaag steeds belangrijker in het dagelijks leven. Niet alleen bedrijven zijn bezig om hun werkwijze zo duurzaam mogelijk te maken. Ook particulieren willen hun steentje bijdragen door zo ecologisch mogelijk te werk te gaan in tuinonderhoud. Eén van de ontwikkelingen die we op dit moment meemaken in de tuinsector is dat men groenbuffers (hagen bijvoorbeeld ) in de tuin op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier wilt bijhouden. In dit artikel bespreken we wat je beslist moet weten over het ecologisch maaien door middel van een machinale mulchsnoeier!Machinaal snoeien – wat is het precies?We laten je straks meer zien over de voordelen van machinaal snoeien. Maar voor het zover is doen we er verstandig aan om eerst even stil te staan bij de maaier zelf. We zien namelijk dat lang niet alle mensen op de hoogte zijn van wat een machinale snoeier of maaier eigenlijk is. In feite is het al wel aan de naam af te leiden. Machinaal snoeien houdt in dat er door middel van een speciale machine langs de haag of heg gegaan wordt. Deze machine is aanzienlijk groter dan de normale maaiers die je als particulier zijnde gebruikt. Dit is dan ook gelijk de reden dat het machinaal snoeien eigenlijk altijd door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd.Maar wat maakt de machinale maaier dan zo speciaal? Door de omvang is het middels deze maaiers mogelijk om gelijk een groot oppervlak te behandelen in de tuin. Sommige nieuwe modellen zijn ook nog eens voorzien van een speciale maalfunctie, hier komen we straks op terug. Mocht je van plan zijn om jouw tuin machinaal te laten snoeien dan is het verstandig om hier altijd een gerespecteerd en betrouwbaar bedrijf voor in te schakelen. Op die manier ben je altijd verzekerd van de best mogelijke service.De voordelen van machinaal snoeienNu je weet wat machinaal snoeien is, is het tijd om verder te gaan naar de voordelen van het maaien op deze manier. Om het wat makkelijker voor je te maken hebben we de belangrijkste voordelen voor jou op een rijtje gezet. Door dit even goed door te lezen weet je precies wat je kunt verwachten van deze manier van snoeien.• Het is vele malen duurzamerHet belangrijkste voordeel van machinaal snoeien is natuurlijk het feit dat het aanzienlijk duurzamer is dan alle andere vormen van snoeien. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat het snoeisel via de maler in kleine stukjes wordt gehakt, ook wel de mulch. Vervolgens is het mogelijk om dit restproduct op de grond te laten liggen als voedingsstof voor de grond of voor de haag. Dit zorgt ervoor dat het snoeiafval niet meer dient afgevoerd te worden maar gewoon mag blijven liggen; dat het gewoon weer wordt teruggegeven aan de natuur. Dit maakt het mogelijk om de hele ecologische cirkel te optimaliseren.• Het bespaart je een hoop tijdEen ander groot voordeel is dat machinaal snoeien een ontzettend grote tijdbesparing met zich mee weet te brengen. Doordat je jouw afval niet meer weg hoeft te brengen naar de stort ben je plots veel minder tijd kwijt bij het onderhouden van je tuin. Hoe groter de tuin, hoe meer tijd je kunt besparen voor je tuin. Het stelt je zelfs in staat om geld te besparen nu sommige gemeentes een vast tarief hanteren voor de mensen die groen willen storten bij de stort, al is dit afhankelijk van de gemeente waar je woont.Nog veel meer te weten komen?We hopen dat je dankzij de info uit dit artikel wat meer te weten bent gekomen over de voordelen van het machinaal hagen snoeien. Een machinale mulchsnoeier maakt het ook voor jou mogelijk om je hagen en groenbuffers op de meest optimale manier bij te houden, zonder dat je bang hoeft te zijn voor de impact op het milieu en de rest van de omgeving om je heen. Wil je meer te weten komen over ondermeer de kosten van het machinaal snoeien of weide klepelen van terrein ? Aarzel niet om dan contact op te nemen met de mensen van Avantwerken uit Kortessem!