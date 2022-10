Pierwsza i jedyna aplikacja łącząca pacjentów chorych na raka z badaniami klinicznymi: SYNERGIA AI

„SYNERGY-AI” łączy pacjentów chorych na raka z badaniami klinicznymi

VARSOVA, POLAND, October 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Massive Bio łączy pacjentów chorych na raka z badaniami klinicznymi, bez względu na to, gdzie mieszkają na świecie i w jakiej są sytuacji ekonomicznej dzięki SYNERGY-AI.Według Światowej Organizacji Zdrowia, rak jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Każdego roku u około 20 milionów ludzi, w tym 400 000 dzieci, diagnozuje się raka, a około 10 milionów ludzi umiera z powodu jakiejś formy tej choroby. W ostatnich latach liczba zachorowań na raka wzrosła na całym świecie, co zmieniło punkt widzenia na strategie leczenia nowotworów. Obecnie jeszcze ważniejsze jest opracowanie rozwiązań nowej generacji, aby zapobiegać nowotworom, wcześnie je diagnozować, przedłużać życie i poprawiać jakość życia pacjentów. W tym celu na całym świecie prowadzone są setki badań klinicznych w nadziei na odkrycie nowych metod leczenia wszystkich rodzajów nowotworów. Pozostaje jednak kluczowe pytanie: jak możemy zapewnić, że wszyscy pacjenci, którzy chcą uczestniczyć w badaniach klinicznych terapii eksperymentalnych, zostaną dopasowani do badań, które są dla nich najbardziej odpowiednie? Znalezienie rozwiązania jest złożonym i pracochłonnym zadaniem dla ludzkiego umysłu, ale technologia może uratować życie: Massive Bio, z ze swoją jedyną w swoim rodzaju platformą sztucznej inteligencji, jest świetnie przygotowana do rozwiązania tego krytycznego problemu.Jedyna na świecie aplikacja biotechnologiczna oferująca spersonalizowaną usługę dopasowywania testów klinicznych: SYNERGY-AIMassive Bio jest jedyną firmą w branży biotechnologicznej z programem sztucznej inteligencji (AI) skoncentrowanym na onkologii, który łączy pacjentów z chorobami nowotworowymi z badaniami klinicznymi, bez względu na to, gdzie mieszkają oraz ich sytuację finansową. Dzięki naszej aplikacji na telefony komórkowe SYNERGY-AI pacjenci z rakiem wprowadzają swoje informacje, a algorytmy sztucznej inteligencji Massive Bio dopasowują swoje dane do najbardziej odpowiedniej metody leczenia i najbliższego ośrodka badań klinicznych.Współpracując z SYNERGY-AI, zespół doświadczonych pielęgniarek Massive Bio i osób opiekujących się pacjentami badań klinicznych umożliwia pacjentom z rakiem uzyskanie dostępu do najbardziej odpowiednich badań bez czekania latami na leczenie. SYNERGY-AI oferuje spersonalizowaną, bezproblemową, opartą na danych usługę pacjentom chorym na raka.Jak działa SYNERGY-AI?SYNERGY-AI daje pacjentom z chorobą nowotworową dostęp do nowych i potencjalnie ratujących życie terapii, które są testowane w badaniach klinicznych przed uzyskaniem zgody amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz organów regulacyjnych w innych krajach. Nasza technologia umożliwia pacjentom znalezienie unikalnych badań klinicznych opartych na ich typie nowotworu, stadium zaawansowania i statusie biomarkera, które są prowadzone w ośrodku badań klinicznych znajdującym się najbliżej pacjenta.Gdy pacjenci wprowadzają swoje informacje do systemu, algorytmy oparte na sztucznej inteligencji SYNERGY-AI badają ponad 30 000 aktywnych badań klinicznych, pracując w czasie rzeczywistym nad identyfikacją badań, które są odpowiednie dla pacjenta w najbliższym ośrodku badań klinicznych.Aplikacja SYNERGY-AI jest dostępna w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, greckim, rumuńskim, polskim, portugalskim, niemieckim, włoskim i hebrajskim. Jest ona bezpłatna i może być używana zarówno na telefonach komórkowych z systemem Android , jak i iOS.O Massive BioMisją Massive Bio jest zapewnienie dostępu do badań klinicznych każdemu pacjentowi z chorobą nowotworową, niezależnie od jego lokalizacji lub stabilności finansowej, przy użyciu technologii w skali globalnej. Massive Bio to autorskie rozwiązanie umożliwiające rekrutację i rejestrację pacjentów do badań klinicznych z zakresu onkologii. Firma jest częścią rynku badań klinicznych farmaceutycznych o wartości 18 miliardów dolarów z dwucyfrowym rocznym wzrostem. Massive Bio zapewnia unikalne usługi technologiczne i platformę big data, która zajmuje się wszystkimi problematycznymi punktami podczas rejestracji do badań klinicznych. Massive Bio pozyskało 26 klientów systemów farmaceutycznych/CRO/dostawców od końca 2019 roku. Przy tym jest to jedyna firma na rynku, która jednocześnie zapewnia identyfikację pacjenta, wstępne rozeznanie i możliwość rejestracji, koncentrując się na onkologii i wysoce innowacyjnych danych, technologii i usługach w całkowicie połączonym łańcuchu rejestracji badań klinicznych. Massive Bio jest konsekwentnym innowatorem rynkowym z inicjatywą 100K Singularity, Centrum Zarządzania Badań Klinicznych w Onkologii, partnerem Amber Specialty lub jest dostawcą z wyboru NCI. Massive Bio posiada siedzibę w Nowym Jorku, zespół liczy 70 osób i została założona przez osoby, [pełniące wcześniej funkcje zarządcze w zakresie PE, badań klinicznych i technologicznych. Obserwuj Massive Bio na Twitterze, LinkedIni Facebooku.