La prima e unica applicazione al mondo che abbina i pazienti oncologici agli studi clinici: SYNERGY AI

"SYNERGY-AI" unisce i pazienti oncologici agli studi clinici

ROMA, ROMA, ITALY, October 14, 2022 / EINPresswire.com / -- Massive Bio unisce i pazienti oncologici agli studi clinici, indipendentemente dal luogo in cui vivono e dalla loro situazione finanziaria, e tutto grazie a SYNERGY-AI.Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cancro è la seconda causa di morte più diffusa al mondo. Ogni anno, circa 20 milioni di persone (di cui 400.000 bambini) scoprono di soffrire di cancro, e circa 10 milioni perdono la vita come conseguenza della malattia. L'incidenza del cancro è aumentata a livello globale negli ultimi anni, il che ha cambiato la prospettiva sulle strategie di trattamento oncologico. Ora è ancora più importante sviluppare approcci di nuova generazione per prevenire il cancro, diagnosticarlo precocemente e prolungare nonché migliorare la vita dei pazienti. A tal fine, vengono condotti centinaia di studi clinici in tutto il mondo nella speranza di scoprire nuovi metodi di trattamento per le diverse forme tumorali. Ma una domanda cruciale persiste: come possiamo garantire che tutti i pazienti che desiderano partecipare a degli studi clinici su terapie sperimentali siano abbinati a quelli più appropriati per il loro profilo specifico? Trovare una soluzione è un compito complesso e laborioso per la mente umana, ma la tecnologia può salvare vite: Massive Bio, con la sua piattaforma di intelligenza artificiale unica nel suo genere, ha la possibilità di risolvere questo annoso problema.L'unica applicazione biotecnologica al mondo Offre un servizio di abbinamento agli studi clinici personalizzato: SYNERGY-AIMassive Bio è l'unica azienda nel settore della biotecnologia con un programma di intelligenza artificiale (IA) focalizzato sull'oncologia che abbina i pazienti affetti da cancro agli studi clinici, a prescindere dal luogo in cui vivono o dalla loro situazione finanziaria. Con la nostra app mobile SYNERGY-AI , i pazienti oncologici inseriscono le proprie informazioni e gli algoritmi di intelligenza artificiale di Massive Bio abbinano i loro dati per rilevare il metodo di trattamento più appropriato e il centro di ricerca più vicino.Utilizzando SYNERGY-AI , il team di infermieri esperti e consulenti ai pazienti di Massive Bio possono fare rapidamente lo screening degli studi clinici in modo che i pazienti oncologici possano accedere a quelli più appropriati senza dover attendere anni per il trattamento. SYNERGY-AI offre un servizio personalizzato, lineare e basato sull'evidenza ai pazienti oncologici. ,Come funziona SYNERGY-AI?SYNERGY-AI offre ai pazienti oncologici l'accesso a nuove terapie potenzialmente salvavita in corso di studio, vale a dire prima di sottoporle all'approvazione della Food and Drug Administration statunitense e delle autorità di regolamentazione degli altri paesi. La nostra tecnologia consente ai pazienti di individuare studi clinici mirati per tipo di cancro, stadio e stato dei biomarcatori condotti vicino a loro.Nel momento in cui i pazienti inseriscono le loro informazioni nel sistema, gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale di SYNERGY-AI esaminano oltre 30.000 studi clinici attivi, lavorando in tempo reale per identificare quelli adatti al profilo del paziente nel centro di ricerca clinica più vicino a loro.Disponibile in inglese, spagnolo, francese, greco, rumeno, polacco, portoghese, tedesco, italiano ed ebraico, l'applicazione SYNERGY-AI è gratuita e può essere utilizzata sia sui telefoni Android che iOS.Informazioni su Massive BioLa missionedi Massive Bio è quella di permettere a qualsiasi paziente oncologico di avere accesso agli studi clinici, indipendentemente dal luogo in cui vive o dalla sua situazione finanziaria, utilizzando la tecnologia a livello globale. Massive Bio è una soluzione proprietaria per il reclutamento e l'arruolamento dei pazienti negli studi clinici oncologici. È parte del mercato sull'approvazione degli studi clinici farmaceutici da 18 miliardi di dollari, con una crescita annua a doppia cifra. Massive Bio fornisce servizi tecnologici unici e una piattaforma di big data in grado di abbattere tutti gli ostacoli presenti nel processo d'arruolamento agli studi clinici. Massive Bio ha acquisito 26 clienti farmaceutici/CRO/sistemi di fornitura da fine 2019. Ed è l'unica azienda sul mercato che fornisce contemporaneamente identificazione del paziente, pre-screening e abilitazione all'arruolamento, restando focalizzata sull'oncologia e su dati, tecnologie e servizi altamente innovativi in un ambito dove la catena del valore è completamente distorta. Massive Bio si consolida innovatrice del mercato grazie all'iniziativa 100K Singularity, il centro di comando degli studi clinici di oncologia, la partnership Amber Specialty, oltre ad essere il fornitore prescelto dal National Cancer Insitute (NCI). Massive Bio ha sede a New York, ha un team di 70 persone ed è stata fondata da ex-PE, dirigenti clinici e tecnologici. Segui Massive Bio su Twitter, LinkedIne Facebook.