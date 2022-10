Acrow fornisce una soluzione modulare in acciaio per la sostituzione di un ponte danneggiato nell’Italia settentrionale

Una struttura provvisoria di lungo periodo, essenziale per permettere la circolazione del traffico locale, turistico e commerciale

/EIN News/ -- PARSIPPANY, N.J., Oct. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acrow, azienda leader a livello internazionale nel campo della progettazione della costruzione di ponti, ha il piacere di comunicare di aver fornito un ponte modulare in acciaio per consentire l’attraversamento della gola del Rio Rinassico in Provincia di Trento, nell’Italia settentrionale. La struttura fungerà da soluzione provvisoria di lungo termine, in sostituzione del vecchio ponte danneggiato da un fenomeno franoso attivo su uno dei ripidi pendii della valle.



Il ponte modulare di Acrow è stato installato sulla Strada Provinciale 124 nel paese di Ton, in sostituzione del precedente ponte in calcestruzzo prefabbricato, che è stato chiuso e successivamente smantellato. Oltre a consentire i collegamenti tra vari piccoli centri abitati, la presenza di una strada diretta, affidabile e sicura sopra la vallata è fondamentale per l’economia locale, che si basa sul turismo e l’agricoltura. La Val di Non è rinomata per le sue bellezze naturali e architettoniche, oltre alla coltivazione di numerose e pregiate varietà di mele. In assenza di un’adeguata strada alternativa a disposizione, e a fronte di uno spazio estremamente limitato per la costruzione della nuova struttura, i componenti modulari di Acrow hanno rappresentato la scelta ideale per ripristinare rapidamente il flusso della circolazione.

Il ponte a pannelli Acrow 700XS® è lungo complessivamente 67,06 metri in tre campate continue e ha una larghezza di carreggiata di 3,67 metri, con una configurazione a travata DSR2. Ha una superficie di rivestimento in aggregato epossidico antiscivolo ed è adeguata al transito di un carico di 44 t, secondo le più recenti Linee guida sui ponti; la struttura fornita è inoltre conforme alle norme di progettazione dell’Eurocodice.

La soluzione di Acrow è stata proposta dall’appaltatore del progetto, l’Impresa di costruzioni Carraro. Dopo le attività di preparazione del cantiere, che hanno previsto anche la realizzazione di micropali per la stabilizzazione del versante del pendio in frana, il ponte Acrow, una volta assemblato, è stato sollevato in due segmenti attraverso un’autogrù e installato in soli sei giorni. È stato quindi aperto alla circolazione il 16 luglio, dopo il completamento delle rampe di accesso e di altri lavori di finitura. Si prevede che rimarrà in sede fino alla conclusione della costruzione del nuovo ponte che, secondo le stime, richiederà alcuni anni. Quando il ponte modulare sarà smontato, i suoi componenti entreranno a far parte dell’inventario attrezzature della Provincia Autonoma di Trento, per essere riutilizzati altrove, qualora ne emergesse la necessità.

“Siamo lieti di aver partecipato a questo importante progetto a favore delle popolazioni della Provincia di Trento”, ha dichiarato Marco Mazzucato, Responsabile di Business Development/Project - Internazionale. “La nostra eccellenza in campo ingegneristico e un forte impegno volto a garantire un servizio completo, consentono ad Acrow di fornire soluzioni su misura di alta qualità sia agli appaltatori che agli enti pubblici.”

“Da oltre 70 anni, Acrow fornisce soluzioni innovative per il ripristino di infrastrutture critiche per il trasporto nei luoghi più impegnativi, anche zone interessate da valutazioni geotecniche”, ha aggiunto Paul Sullivan, Presidente di International Business di Acrow. “Le soluzioni di Acrow, progettate e fabbricate in acciaio zincato ad alta resistenza e facili da trasportare e installare, sono concepite per soddisfare un’ampia varietà di applicazioni, sia provvisorie che permanenti, con una durata utile compresa tra 75 e 100 anni.”

