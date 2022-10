La Diriyah Biennale Foundation annonce les artistes qui participeront à la Biennale des Arts Islamiques

Curatorial Team

Nous avons essayé de comprendre les rituels d'appartenance à La Mecque et à Médine et d'illustrer la diversité des cultures musulmanes et des expériences.” — Abdel Barr

DIRIYAH, SAUDI ARABIA, October 12, 2022 / EINPresswire.com / -- Créée en 2020 par le ministère saoudien de la Culture, la Diriyah Biennale Foundation (DBF) va proposer une biennale par an, en alternant entre la Biennale d'art contemporain qui se tiendra à Diriya et la Biennale des arts islamiques qui se tiendra à Djeddah. La DBF a inauguré la toute première biennale d'art d'Arabie saoudite, la Biennale d'art contemporain de Diriya, de décembre 2021 à mars 2022 dans le quartier Jax de Diriyah.La DBF est fière d'annoncer les artistes participants à la première Biennale des arts islamiques qui se tiendra dans l'emblématique terminal du Hajj de l'aéroport international King Abdulaziz à Djeddah du 23 janvier au 23 avril 2023 et qui mettra en avant la variété des objets historiques prêtés par les institutions.Dirigée par une équipe de conservateurs renommés, Sumayya Vally, Julian Raby, Saad Alrashid et Omniya Abdel Barr, sur le thème Awwal Bait (traduit par "Première Demeure"), la Biennale proposera aux visiteurs d’embarquer dans un voyage multisensoriel à travers une association inédite d’œuvres d'art contemporaines et de remarquables objets historiques, soigneusement associés grâce à une scénographie conçue par l'éminent studio d'architecture OMA.Concernant ce tournant dans l'histoire culturelle de l'Arabie saoudite, Farida Alhusseini, directrice de la Biennale des arts islamiques, a déclaré : « Avec l'inauguration de la Biennale des arts islamiques à Djeddah, nous nous tournons vers l'avenir des arts islamiques, tout en nous remémorant leur passé riche et diversifié. En faisant le lien entre l'artisanat et le monde universitaire, d'une part, et les pratiques continues de l'art et de la créativité, d'autre part, nous espérons que cette édition, et les éditions à venir, offriront un espace où de nouvelles perspectives pourront être exprimées et où des connexions inattendues pourront inspirer et donner du sens. »Le thème d'Awwal Bait ("Première Demeure"), qui reflète la place centrale de la Kaaba dans la vie des musulmans du monde entier et qui permet de célébrer ce que signifie que d’être musulman, à la fois dans le passé et aujourd'hui, se déploie à travers deux sections complémentaires : Qiblah (Direction sacrée), dévoilée de manière détaillée dans les galeries, et Hijrah (Migration), qui est représentée par les installations extérieures à grande échelle sous l'emblématique auvent du terminal du Hajj.En revenant sur la direction créative de la Biennale, Sumayya Vally a déclaré : « Les artistes sélectionnés ont été choisis pour leurs méthodes de travail – fondées sur le personnifié, le sonore, le collectif et le spirituel. Awwal Bait (« Première Demeure ») fait référence à la dévotion et au symbole d’unité que représente la Kaaba de La Mecque et souligne l'importance de l'emplacement géographique de cette biennale. Également, il reflète la construction de la « demeure » par le biais de nos rituels spirituels et culturels dans l'Islam ; des actes qui nous unissent et célèbrent notre diversité et notre mixité culturelle. C'est un honneur pour moi de travailler avec une incroyable pléiade d'artistes qui contribueront chacun à leur manière au dialogue sur l'art islamique. Ces artistes apportent beaucoup à la générativité de nos usages et pratiques pour le présent et l'avenir ».Dr. Julian Raby a ajouté : « Cette exposition considère La Mecque comme le point de convergence de tous les musulmans - spirituellement, physiquement et dans les domaines de l'imagination et de la mémoire. Nous avons mis l'accent sur les perceptions subtiles et non sur les descriptions littérales. Cette approche a été rendue possible par le fait que la Biennale offre une plateforme sans équivalent pour mêler objets historiques et œuvres d’art contemporaines. Cette exposition porte moins sur les multiples arts de l'Islam que sur l'art de l'Islam - l'art d'être musulman ».En réunissant le passé, le présent et l'avenir, la Biennale offrira une merveilleuse et unique opportunité de découvrir des œuvres d’art associées avec de magnifiques pièces historiques qui couvriront une large période temporelle. Prêtés par certaines des institutions locales et internationales les plus prestigieuses et les plus renommées du monde, les visiteurs auront la chance de découvrir que la fabrication de manuscrits somptueusement dorés ou le ciselage de chandeliers au design complexe, parmi de nombreux autres savoir-faire, sont le résultat d'années d'expérience perfectionnées par des connaissances et un mélange de compétences traditionnelles et modernes.L’auvent accueillera également deux pavillons qui proposeront une multitude d'objets historiques qui se trouvaient à l'origine dans la Mosquée du Prophète à Médine et dans la Mosquée al-Harâm à La Mecque, ainsi que des créations artistiques contemporaines inspirées par ces lieux saints.Le Dr Saad Alrashid a déclaré : « La première Biennale d'art islamique est une célébration du vaste patrimoine de l'Arabie saoudite. Pour la première fois, plus d'une douzaine d'institutions publiques et privées du Royaume se réuniront en un seul lieu pour présenter des chefs-d'œuvre de leurs collections. Nombre d'entre eux n'ont jamais été exposés en public. Les œuvres exposées incluront des objets provenant des deux villes les plus saintes de l'Islam, La Mecque et Médine, ce qui permettra aux visiteurs d’être au plus proche des rituels du pèlerinage, principale source d'inspiration de l'exposition. À l'approche du lancement de cet événement marquant, je suis extrêmement fier que mes collègues des institutions culturelles de toute l'Arabie saoudite puissent être réunis grâce aux merveilleuses collections conservées et exposées ici. »Une nouvelle initiative - AlMadar (qui signifie "l'orbite") - sera également lancée par la DBF en tant qu'exposition satellite de la Biennale des arts islamiques. Ouvrant la voie à de futures collaborations et partenariats, des institutions du monde entier ont été invitées à présenter et à exposer, dans une galerie dédiée, les traditions matérielles et immatérielles des arts et de la culture du monde islamique, tout en célébrant l'échange d'idées. Les détails de l'exposition seront publiés ultérieurement.