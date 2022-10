Konica Minolta lance les solutions de vidéosurveillance

Expansion du partenariat stratégique avec MOBOTIX

/EIN News/ -- Mississauga (Ontario), 11 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui le lancement de la solution de vidéosurveillance FORXAI, qui comprend la solution intelligente FORXAI et la solution d’accès aux entrées FORXAI – Secure Access. De plus, Konica Minolta renforcera son partenariat technologique de longue date avec MOBOTIX afin d’améliorer la coopération et le soutien mutuel. Les centres logistiques conjoints assureront l’accessibilité rapide ainsi que la distribution d’une plus grande quantité de technologies de vidéosurveillance haut de gamme dans les Amériques.



Selon Novaira Insights, le marché mondial des solutions de vidéosurveillance devrait atteindre une valeur de 32,37 milliards de dollars américains d’ici 2025. On prévoit aussi un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15 % pour les produits d’analyse intelligents de pointe combinés à des services infonuagiques, deux grandes forces de Konica Minolta et de MOBOTIX. Les entreprises ont besoin de solutions de sécurité intelligentes pour protéger leurs actifs, leur personnel et leurs activités, tandis que la clientèle veut utiliser les fonctions de l’Internet des objets (IdO) intégrées aux caméras pour contrer les menaces et les pertes potentielles.

FORXAI de Konica Minolta est une solution de vidéosurveillance complète qui permet aux organisations d’analyser les processus, les situations et les comportements à l’aide de fonctions comme la détection de mouvement et d’équipement de protection individuelle (EPI), la reconnaissance faciale, le suivi d’objets et les alertes bidirectionnelles. Cette solution logicielle décentralisée unique offre des systèmes de sécurité inégalés qui permettent non seulement de recueillir des données, mais aussi de les analyser et de les convertir en précieux renseignements utiles qui s’ajoutent à l’ensemble de l’information. Avec une meilleure vidéosurveillance et des alertes en temps réel, il est plus facile pour les entreprises de désamorcer les situations très dangereuses et de réduire les risques.

“Le lancement de la solution de vidéosurveillance MOBOTIX est une grande avancée pour le partenariat de Konica Minolta Canada et de MOBOTIX. L’un de nos piliers stratégiques fondamentaux est notre stratégie pour les solutions de vidéosurveillance, qui présentent un immense potentiel de croissance, explique Mike Vrionis, directeur national des initiatives de transformation numérique de Konica Minolta Canada. L’offre de solutions de vidéosurveillance nous permettra de repousser les limites de la sécurité et de protéger nos clients dans tous les secteurs d’activité.”

“Pour comprendre l’importance de ce partenariat, il faut prendre du recul par rapport au concept de vidéosurveillance traditionnelle. Au cours des dernières années, les besoins des utilisateurs finaux ont beaucoup changé. La nouvelle demande de vidéosurveillance va bien au-delà du concept de sécurité. Aujourd’hui, une solution intelligente doit respecter les normes de cybersécurité et de protection de la vie privée les plus élevées, comme les exigences de la NDAA aux États-Unis, et procurer un rendement du capital investi tangible aux utilisateurs finaux, précise Thomas Lausten, directeur général de MOBOTIX. Nous nous concentrons sur les façons dont la vidéo peut répondre aux exigences de la clientèle relatives à l’analyse vidéo. La gestion de la sécurité ne suffit plus: il faut également gérer et analyser les données, l’information et tout ce qui s’y rattache le plus rapidement possible. Dans cette optique, nous nous assurons un avenir prospère avec de solides partenaires comme Konica Minolta.”

Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail connecté et futé. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l’ensemble des marchés verticaux. L’entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C’est en partenariat avec ses clients que l’entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

MOBOTIX est un chef de file des systèmes de vidéo IP intelligents de haute qualité, y compris les logiciels d’analyse vidéo. Au fil des ans, MOBOTIX a établi de nouvelles normes dans le domaine des technologies de vidéosurveillance novatrices et a lancé des solutions décentralisées respectant les exigences les plus élevées en matière de cybersécurité et de conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Fondée en 1999, MOBOTIX est établie à Langmeil, en Allemagne, où sont menées ses activités de recherche et de développement et où sont situées ses installations de production locales. Elle possède aussi des bureaux à New York, Dubai, Sydney, Paris et Madrid. Chaque jour, des clients de partout dans le monde comptent sur la durabilité et la fiabilité des composants matériels et logiciels de MOBOTIX, en particulier, la flexibilité, l’intelligence intégrée et la sécurité maximale des données qu’ils leur procurent. Les domaines industriel, logistique, du commerce de détail et de la santé font partie des nombreux secteurs verticaux dans lesquels les solutions de MOBOTIX soutiennent les activités des utilisateurs finaux. Grâce à des partenariats technologiques établis, et aussi à l’échelle mondiale, la plateforme ouverte de MOBOTIX comprend de nouvelles applications reposant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage profond.

