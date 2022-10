Massive Bio konkuruje ze światowej klasy firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją

Massive Bio competes with world-class artificial intelligence companies

VARSOVA, POLAND, October 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Massive Bio uruchamia spersonalizowanespersonalizowany system technologiczny dopasowujący badania kliniczne pasujące do technologii, aby dotrzeć do 100 tysięcy pacjentów z rakiem.Zastosowanie technologii sztucznej inteligencji (AI) zrewolucjonizowało wiele dziedzin, w tym sektor zdrowia. Zdrowie i łatwość zarządzania życiem człowieka mają kluczowe znaczenie dla technologii, która rozwija się w szybkim tempie.Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli problem nie został jeszcze rozwiązany, nawet w sektorze zdrowia, takim jak rak. Istniejące metody leczenia są nieskuteczne w walce z rakiem, więc jedynym rozwiązaniem będą nowe metody leczenia. Ponadto, ponieważ udział w badaniach klinicznych jest trudnym zadaniem, firmy, które chcą służyć w tej dziedzinie powinny być o krok przed konkurencją. Massive Bio, założona w celu „wymazania raka z mapy”, odniosła sukces w tej misji dzięki opracowanej przez nią technologii sztucznej inteligencji.System profilowania molekularnegoFirma zapewnia pacjentom chorym na raka spersonalizowanepersonalizowane usługi w odpowiednimodpowiednio dobranym czasie i skali, wykonując kompleksowe profilowanie molekularne poprzez testowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji Massive Bio, pacjenci wprowadzają swoje dane dotyczące raka, a algorytmy Massive Bio szybko identyfikują najlepsze leczenie spośród istniejących badań klinicznych. Ze względu na delikatny charakter tego procesu, cały proces jest traktowany jako poufny.Spełnia on kryteria HIPAA, RODO i przepisy UE dotyczące badań klinicznychPrywatność pacjentów ma ogromne znaczenie dla Massive Bio. Nie ujawniamy żadnych informacji medycznych. Nasze algorytmy filtrują informacje o pacjencie po wysłaniu nam raportów, a wszystkie dane osobowe są szyfrowane. Następnie CTMS (Clinical Trial Matching System) zaczyna dopasowywać dane naszych pacjentów do badań klinicznych.Gromadzenie danych odbywa się za wiedzą pacjentów. Wszystkie badania są zgodne z ustawą HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), RODO (General Data Protection Regulation) oraz unijnymi przepisami dotyczącymi badań klinicznych.NLP i Computer Vision TechnologyMassive Bio dopasowuje dane z badań klinicznych z drugiej strony świata do danych pacjentów wykorzystujących kompleksowe algorytmy sztucznej inteligencji, w tym NLP (programowanie neurolingwistyczne) i Computer Vision. Dzięki kompleksowej technologii sztucznej inteligencji Massive Bio pacjenci mogą wybrać najbardziej odpowiednią metodę leczenia w ciągu kilku minut.Te możliwości są unikalne dla Massive Bio. Zapewniając wyjątkowe usługi technologiczne i platformę big data dla sektora opieki zdrowotnej, rozwiązuje problem wąskich gardełz pozyskiwaniem danych w badaniach klinicznych na całym świecie. Program ma na celu poprawę jakości życia chorych na raka. Firma ta obsługuje również sieci szpitali i firmy farmaceutyczne. Obecnie Massive Bio dotarło do 60 tys. chorych na raka w 12 krajach. Jego celem jest szybki rozwój na szersze obszary geograficzne i wyeliminowanie tej choroby z mapy poprzez znalezienie najbardziej odpowiednich metod leczenia.Dzięki technologii, dużym zbiorom danych i działaniu serwisu, pewnego ranka obudzimy się z wiadomością, że "rak jest przeszłością, ukrytą na kartach historii". Idealna harmonia tego tria jest podstawą niezwykle zdeterminowanych, namiętnych i pracowitych zasad Massive Bio.O Massive BioMisją Massive Bio jest zapewnienie dostępu do badań klinicznych każdemu pacjentowi z chorobą nowotworową, niezależnie od jego lokalizacji lub stabilności finansowej, przy użyciu technologii w skali globalnej. Massive Bio to autorskie rozwiązanie umożliwiające rekrutację i rejestrację pacjentów do badań klinicznych z zakresu onkologii. Firma jest częścią rynku badań klinicznych farmaceutycznych o wartości 18 miliardów dolarów z dwucyfrowym rocznym wzrostem. Massive Bio zapewnia unikalne usługi technologiczne i platformę big data, która zajmuje się wszystkimi problematycznymi punktami podczas rejestracji do badań klinicznych. Massive Bio pozyskało 26 klientów systemów farmaceutycznych/CRO/dostawców od końca 2019 roku. Przy tym jest to jedyna firma na rynku, która jednocześnie zapewnia identyfikację pacjenta, wstępne rozeznanie i możliwość rejestracji, koncentrując się na onkologii i wysoce innowacyjnych danych, technologii i usługach w całkowicie połączonym łańcuchu rejestracji badań klinicznych. Massive Bio jest konsekwentnym innowatorem rynkowym z inicjatywą 100K Singularity, Centrum Zarządzania Badań Klinicznych w Onkologii, partnerem Amber Specialty lub jest dostawcą z wyboru NCI. Massive Bio posiada siedzibę w Nowym Jorku, zespół liczy 70 osób i została założona przez osoby, [pełniące wcześniej funkcje zarządcze w zakresie PE, badań klinicznych i technologicznych. Obserwuj Massive Bio na Twitterze, LinkedIni Facebooku.