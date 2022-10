PRESS RELEASE: 7 new positive COVID-19 cases for Samoa – (02 October, 2022);

SAMOA, October 2 - (GOVT. PRESS SECRETARIAT) ; As of September 18th to September 25th, Samoa’s Ministry of Health reported 7 new positive cases, taking the cumulative number of COVID-19 positive cases (community/border) to 15,941. Of this number 15,761 are community cases, and 180 are border cases since November 2020.

Currently there are no cases at Motootua Hospital and none at the ICU.

This seven-day rolling average report covers positive case trends since the first community case was confirmed on March 17th. It also provides current national COVID-19 vaccination rates.

The full report from the Ministry of Health is attached herewith for the information of the public.

—END—

______________________________________________________________________

PEPA O FA’AMATALAGA: To’a 7 i latou fou ua pesia i le Koviti – 19 i totonu o Samoa (Aso Sa, 02 Oketopa, 2022).

(SO’O’UPU A LE MĀLŌ): Ua fa’amaonia e le Matāgaluega o le Soifua Mālōlōina le pesia ai o i latou fou e to’afitu (7) i totonu o le atunu’u i le siama o le Koviti – 19, o lea lipoti sa fa’amauina i totonu o le fitu aso, mai le Aso Sa, 18 Setema 2022 se’ia o’o mai i le Aso Sa, 25 Setema 2022.

Ma ua si’itia ai le aofa’i o e ua a’afia i lea fa’ama’i i totonu o Samoa (tagata lautele / tagata malaga mai fafo) i le 15,941. I lea aofa’i, e 15,761 le mamalu lautele o le atunu’u sa pesia (community transmission) ma le isi to’a 180 o e na malaga mai atunu’u i fafo mai le masina o Novema 2020.

I le taimi nei, e leai se tasi o taofia i Maota Gasegase po’o le Potu Tigāina Fa’apitoa (I.C.U.) i Moto’otua ona o ni a’afiaga tugā mai lea fa’ama’i.

Silasila ane i le lipoti ua mae’a tu’ufa’atasia e le Matāgaluega o le Soifua Mālōlōina, ma o lo’o au’ili’ili atu ai fa’amaumauga o le fa’ama’i mai lava i le Aso 17 o Mati 2022 ina ua fa’amaonia le mama ai i tua o lea siama. Ua fa’amauina fo’i fa’amaumauga mo tui puipui ua mae’a fa’atinoina mo le mamalu lautele o Samoa.

– MAE’A –