Le Conseil mondial décerne le premier prix au livre "Libérons l'Islam de l'Islamisme" de Hassen Chalghoumi

L'imam Hassen Chalghoumi remporte le premier prix du Conseil mondial de la diplomatie publique et du dialogue communautaire pour son livre Libérons l'Islam de l'Islamisme, ici entouré de Manel Msalmi, Andy Vermaut et Raphaël de Macar. (Photo d'Igor Pliner)

BRUXELLES, BELGIQUE, September 30, 2022 /EINPresswire.com/ -- L'imam franco-tunisien Hassen Chalghoumi s'est vu remettre le premier prix symbolique au Club de la Presse Européenne-Bruxelles par Andy Vermaut et Manel Msalmi pour son dernier livre "Libérons l'Islam de l'Islamisme". Le Conseil mondial de la diplomatie publique et du diaologue communautaire, ainsi que l'Association européenne pour la défense des minorités, ont finalement décidé à l'unanimité de remettre ce premier prix à Hassen Chalghoumi, après une longue délibération. Il s'agit de la première reconnaissance importante pour son livre qui n'est pas dans les rayons depuis très longtemps, et c'est en fait aussi une grande reconnaissance du travail que M. Hassen Chalghoumi fait au quotidien pour combattre l'extrémisme au sein de l'Islam.

Andy Vermaut a reçu la parole de Manel Msalmi pour remettre le prestigieux prix conçu par nul autre que le célèbre bruxellois Raphaël de Marcar :"Le monde Akbar, l'Europe Akbar, la France Akbar, la Belgique Akbar, et Akbar pour l'Islam de la Nouvelle Lumière que vous représentez Hassen Chalghoumi, “déclare Andy Vermaut avec passion, après quoi, tout le monde dans la salle rit, y compris Hassen Chalghoumi. Andy Vermaut a poursuivi avec un clin d'œil : "chers compatriotes, des compagnons, des frères et des sœurs, des amis qui luttent contre toute forme d'extrémisme et qui, aujourd'hui plus que jamais, reconnaissent qu'aucun terroriste ne peut être religieux, car cela est contraire à ce que toutes les philosophies spirituelles et les religions du monde représentent réellement. Il y a un homme, plus précisément l'imam Hassen Chalghoumi, qui contribue à diffuser ce message de toutes les manières possibles, un homme en un seul morceau, un homme qui met la paix et le dialogue au premier plan, même au risque de sa propre vie, car ceux qui prêchent la paix et le dialogue sont une menace pour les extrémistes qui ne font que propager une vision du monde opposée et veulent alimenter encore plus de haine de leur haine. Aujourd'hui, plus que jamais, nous réalisons que toutes les religions du monde ne parlent qu'une seule langue, la langue de la paix et de l'amour les uns pour les autres et pour nos semblables, et notre estimé Imam Hassen Chalghoumi nous met en garde contre les faux porte-étendards qui veulent semer la guerre et la division parmi nous, une histoire qui devrait être entendue dans le monde entier et dans laquelle l'Imam Hassen Chalghoumi embrasse les femmes et les enfants pour diffuser ce message dans la sagesse et au-delà, afin qu'ils puissent libérer l'Islam de toute forme d'extrémisme. Hassen Chalghoumi mérite donc le premier prix du dialogue et de la paix pour ses efforts quotidiens contre les islamistes radicaux du monde, sa lutte contre la montée de l'antisémitisme et ses félicitations pour son dévouement et sa volonté de poursuivre ce combat, même au prix de sa propre vie. Le Conseil Mondial de la Diplomatie Publique vous remet et aussi the European Association for the Defense of Minorities te donne aujourd'hui un titre de membre honoraire et notre premier prix pour le dialogue et la paix, et vous êtes immédiatement inclus dans notre jury pour l'attribution de ce prestigieux prix l'année prochaine. Merci beaucoup et surtout félicitations pour votre engagement en faveur d'un monde idéal sans extrémisme d'aucune sorte. Nous resterons toujours vos fidèles supporters.”

La protection de la loi

Hassen Chalghoumi est un homme de paix qui affirme avoir été motivé à poursuivre sa cause par les enseignements d'Averroès et d'autres penseurs islamiques traditionnels. Libérons l'Islam de l'Islamisme est un livre qui vise à rectifier le tir et à lutter contre la minorité d'islamistes qui se comportent en ennemis de la République française, ainsi que les radicaux qui cherchent depuis longtemps à faire des Juifs et des Arabes des boucs émissaires en France. Libérons l'Islam de l'Islamisme est un livre qui cherche à corriger le tir. Hassen Chalghoumi est convaincu que la laïcité offre une chance aux musulmans de s'épanouir en France, car elle préserve la pratique de toutes les religions et constitue la stratégie la plus efficace pour éviter la reprise des conflits religieux violents. Selon lui, les femmes sont les plus grandes transmetteuses de connaissances au sein de l'islam et le meilleur antidote aux penchants mortifères de l'islamisme. Il estime également que les femmes devraient se voir confier davantage d'autorité religieuse. Il fait allusion à l'histoire, à la culture, à l'éducation des parents, à la reconquête de l'arabe, aux réseaux sociaux, qui ne peuvent être le domaine exclusif des radicalisés. Il réaffirme le patriotisme et le nationalisme des personnes qui partagent avec lui sa patrie. Selon lui, les musulmans eux-mêmes sont les seuls à pouvoir libérer l'islam de l'influence de l'islamisme. Son livre rendra furieux les individus qui ont mis sa vie et celle de sa famille en danger, ce qui l'obligera à vivre sous la protection de la loi. Il prend une position ferme contre l'antisémitisme.

Ceux qui souhaitent commander le livre peuvent le faire via ce lien.

https://www.hugopublishing.fr/produits/liberons-lislam-de-lislamisme/