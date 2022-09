MEDIA RELEASE FROM THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FISHERIES;

International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA)

Faamanatuina o faigafaiva & faa-faatoagaina o I’a ma figota ile sami ma le vaimagalo

Today, the Fisheries Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries celebrated the 2022 International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture at the Salelologa Fish Market in Savaii. Over 100 artisanal fishers, village representatives and fish-farmers gathered to celebrate this event. This is a collaborative effort between the Ministry and the United Nations – Food and Agriculture Organization to commemorate this important international event with its theme: “Small in Scale, Big in Value” – “E LAITITI i le mātau, ae TELĒ lona aogā”

At the opening ceremony, the Honourable Minister of Agriculture and Fisheries, Afioga Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt acknowledged with gratitude the contributions from the small scale fishers and fish-farmers in the development of Fisheries in Samoa, and encouraged them to continue with their valuable work for it has greatly contributed to the increase in food security and livelihoods of our local communities.

In last week’s IYAFA celebrations in Apia, Ms Xiangjun Yao, FAO Subregional Coordinator for the Pacific Islands also acknowledged the work of the local artisanal fishers, fish workers and fish farmers in Samoa and the Pacific region. She quoted, “We celebrate together with you to help raise your profile and strengthen the necessary support that ensures healthy livelihoods and sustainable fisheries for present and future generations.”

The Ministry organised a display of giant clams, tilapia and jewellery made from trochus shells and raise awareness on the numerous Fisheries Division activities at the village communities and fish-farmers.

Faamatalaga faaopoopo;

Ole auga ole aso faapitoa ina ia faamanatuina le taua o faigafaiva (artisanal fisheries) ma le fa’a-faatoagaina o I’a ma figota ile sami ma le vaimagalo (aquaculture) e maua ai taumafa aemaise o tamaoaiga ole atunuu ma ona tagata.

O lenei aso faapitoa o loo faamanatuina e le lalolagi atoa ile tausaga lenei 2022, ma ua filifilia ai e le Matagaluega o Faatoaga ma Faigafaiva le masina lenei o Setema e faamanatu ai mo Samoa, Upolu (15 Setema) ma Salafai (23 Setema) ile vaiaso fou.

O le naunataiga o lenei aso, ina ia amanaia I latou o loo galueaina faigafaiva ma lo latou sao taua I lea foi atinae – faifaiva/tautai (artisanal fishers), aufaifaatoaga I’a vai (fish farmers – e.g. tilapia), fish workers (faatau I’a-sellers, etc), Malo (Minister, MAF, etc) ma isi paaga o loo galulue mo le atina’e o faigafaiva.

Na saunoa le Afioga ile Minisita o Faatoaga ma Faigafaiva ile taua o le sao o le autautai ma i latou o loo faa-faatoagaina I’a ma figota ile sami ma le vai magalo ile tamaoaiga o Samoa. Sa ia saunoa foi e faamalosi’au ia I latou ina ia le gata ile faatinoina o faigafaiva ile gataifale a ia tausolomua foi ona puipui ma pulea tatau faigafaiva ile gataifale ina ia lava pea taumafa ma ia faateleina ai tamaoaiga o tatou tagata.

O lea saunoaga ua o gatasi ai foi ma le saunoaga mai le Sui o Malo Aufaatasi, ile Faalapotopotoga o Taumafa ma Faatoaga a le Lalolagi (FAO), Ms Yao na ia saunoa ai e faafetai foi le sao o le autautai ma I latou uma o loo faatinoina faigafaiva ma le faa-faatoagaina o I’a ma figota i Samoa ma ia faapea mai – ua tatou omai faatasi e faamanatu lenei aso taua e unaia ai le sao o le autautai ina ia mautinoa e lava ma maloloina taumafa ma ia pulea tatauina faigaifaiva mo nei ma a taeao.

O se avanoa taua foi lenei sa faapea ona faia ai faalauiloa a le Vaega o Faigafaiva i le figota ole faisua o loo faapea ona faa-faatoagaina i nuu ma afioaga, aemaise o le tilapia ma meataulima sa gaosi mai le atigi o le aliao. O nei taumafaiga uma e unaia ai faigafaiva i si o tatou atunuu mo le manuia o o tatou tagata.