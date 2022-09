L'Imam Hassen Chalghoumi a présenté à Bruxelles son dernier livre qui vise à libérer l'islam des islamistes

La présentation du livre a eu lieu en français, mais le message devrait finalement être connu dans toutes les langues du monde, libérons l'islam de l'islamisme. C'est la difficile mission de l'imam islamique Hassen Chalghoumi.

Andy Vermaut:"Très fort intérêt pour le livre de l'Imam de Drancy dans la capitale européenne Bruxelles. Il a pour rêve de débarrasser l'islam de l'islamisme."

L'imam de Drancy est un fervent partisan de l'harmonie et de la collaboration interconfessionnelles, et ses paroles et ses actions en sont le reflet.” — Manel Msalmi, Association européenne pour la défense des minorités

BRUXELLES, BELGIQUE, September 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- Une présentation de grande importance a eu lieu jeudi 22 septembre 2022, au Club européen de la presse dans la capitale européenne de Bruxelles. La Conférence des imams de France et l'Association européenne pour la défense des minorités ont collaboré à l'organisation de cet événement, qui a attiré un grand nombre de participants. Là, ils ont eu l'incroyable opportunité de s'asseoir ensemble et de discuter avec l'Imam Hassen Chalghoumi de son dernier livre, intitulé "Libérons l'islam de l'islamisme". La conversation a été absolument fascinante. Le livre a été le sujet de discussion de cette réunion. La réunion a été levée après la remise du "Prix pour le dialogue et la paix" par Andy Vermaut, président du Conseil mondial pour la diplomatie publique et le dialogue communautaire. Cette présentation a été très habilement animée par Manel Msalmi, président de l'Association européenne pour la défense des minorités. L'Association européenne pour la défense des minorités est désormais dirigée par Manel Msalmi, qui en assure la présidence.

Laïcité et liberté

Le rôle de la France comme l'un des points de convergence de l'Islam est très important. C'est pourquoi il est un fervent défenseur de la laïcité et de la liberté de religion, et il replace les faits et le contexte dans une juste perspective, tant pour la minorité que pour la majorité. Hassen Chalghoumi : "Les preuves à la fois contre les très rares islamistes qui sont hostiles à la République française et contre les extrémistes qui sont parfois aussi aux commandes des décisions en France. Ces extrémistes sont toujours à la recherche de boucs émissaires en France également, les Juifs étant en tête de leur liste de cibles, mais aussi les Arabes qui ne partagent pas leurs valeurs venant juste après. Les Juifs sont actuellement en tête de cette compétition pour la haine des islamistes. C'est pourquoi je suis convaincu que la religion de l'Islam devrait accorder un rôle plus important aux femmes. Non seulement elles sont les communicatrices les plus efficaces de l'information et de la tolérance au sein de l'Islam, mais elles sont aussi le remède le plus efficace aux pratiques excessivement violentes de l'Islamisme. Je ne prends pas cela à la légère puisque je fais appel à l'histoire, à la culture et aux connaissances que mes parents m'ont transmises. Cependant, je souhaite également promouvoir la récupération de la langue arabe et des réseaux sociaux, qui ne doivent pas continuer à être le domaine exclusif des personnes radicalisées. Vous pouvez lire plus en détail dans mon livre les raisons pour lesquelles je maintiens ce point de vue. Je veux donc contribuer à diffuser la récupération de la langue arabe et des réseaux sociaux, je ne vais pas prendre cette action à la légère."

Opposition à l'antisémitisme

"Hassen Chalghoumi revendique le patriotisme de ses camarades soldats et leur amour pour leur patrie", a déclaré Manel Msalmi. Il est du devoir des musulmans, selon lui, de libérer l'islam des chaînes de l'islamisme, qui a la mainmise sur la religion. Personne d'autre ne peut exercer cette activité à leur place. Parce qu'il est un fervent opposant à l'antisémitisme, son livre irritera également les individus qui ont menacé sa vie et celle de sa famille et l'ont forcé à vivre sous la protection de la police. Après cela, Andy Vermaut a poursuivi en ajoutant : "Hassen Chalghoumi est le président de la Conférence des Imams de France en plus d'être l'imam de la mosquée de Drancy, et je le trouve être une personne très sympathique et charmante. Sa réputation de critique de l'antisémitisme et de l'islamisme est assez importante et il a été la cible de plusieurs fatwas, dont une émise par l'État islamique (Daesh). Parce que l'Imam accorde une grande importance à la fois à la paix et au dialogue ouvert avec ses disciples, nous avons choisi d'offrir la récompense d'aujourd'hui en reconnaissance de ces deux valeurs fondamentales. "

Discussion très importante

Andy Vermaut explique : "Hassen Chalghoumi élève l'islam au-dessus de l'islamisme et au-dessus de tout extrémisme et parce qu'il est un véritable partisan de ce que la religion représente vraiment. Mais qui sommes-nous pour porter un jugement sur les croyances religieuses des autres ? Je pense qu'il est du devoir des musulmans du monde entier de rejeter les individus qui, au sein de leur religion, prônent la violence et le sectarisme et d'émettre une fatwa dénonçant ces comportements afin d'y mettre un terme une fois pour toutes. En ce sens, l'imam a déclenché un problème social important qui alimentera de nombreux débats internes ; la ligne de conduite idéale dans toute religion est de se tenir à l'écart de la violence perpétrée au nom d'une foi. Parce que ce serait un manque de respect envers toutes les religions, quelle que soit la foi utilisée comme explication, personne ne peut jamais utiliser une religion comme justification pour commettre des actes de violence, quelles que soient les circonstances. Cet homme ait un cœur aussi bon et le courage d'avoir une discussion aussi approfondie en France, en Europe et maintenant dans le monde entier. Vous devriez lire son livre. La conclusion selon laquelle nous devons nous débarrasser de l'extrémisme islamique, qui est irrespectueux de l'Islam, afin de préserver une version authentique de l'Islam, est très puissante. Cet homme ait la compassion et le courage de s'engager dans cette discussion très importante. Dans ce contexte, c'est toujours un plaisir supplémentaire de collaborer avec Manel Msalmi, la présidente de l'Association européenne pour les minorités, car elle aussi travaille chaque jour sans relâche pour défendre les idéaux qui sont défendus dans ce livre. Il n'est donc pas surprenant qu'on lui ait demandé de présenter le livre à l'occasion de cet événement aujourd'hui. Je soutiens de tout cœur les efforts et le message de Hassen Chalghoumi en faveur de l'éducation de tous les habitants du monde (islamique)".

Profond respect

Andy Vermaut : "Hassen Chalghoumi, pour autant qu'il présente vraiment une bonne histoire, car le titre "Libérons l'islam de l'islamisme" est quelque chose qu'il veut vraiment voir se réaliser. Cet imam n'a pas froid aux yeux. C'est un débat que tout le monde n'ose pas aborder. Hassen Chalghoumi est un homme de paix qui dit s'inspirer de l'esprit de Gandhi ainsi que des grandes sommités de l'Islam antique comme Averroès. Libérons l'Islam de l'Islamisme s'efforce de rectifier le tir et lutte contre la minorité d'islamistes qui se comportent en ennemis de la République française, ainsi que contre les radicaux qui cherchent depuis longtemps des boucs émissaires en France, Juifs et Arabes confondus. Libérons l'Islam de l'Islamisme s'efforce de rétablir le bilan et combat la minorité d'islamistes qui se comportent comme des ennemis de la République française." Manel Msalmi affirme que l'imam Hassen Chalghoumi croit sans aucun doute que la laïcité protège les religions contre l'extrémisme. Manel Msalmi : "Entre-temps, Hassen Chalghoumi a acquis un profond respect pour les croyances et les pratiques religieuses des autres. L'imam de Drancy est un fervent partisan de l'harmonie et de la collaboration interconfessionnelles, ce que reflètent ses paroles et ses actes. Tout au long de son ouvrage, Hassen Chalghouni propose ses réflexions et ses idées sur un large éventail de sujets."

