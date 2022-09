Jak jednoduše najít nové spolehlivé klienty

Margo dashboard Margo dashboard2

Hledejte nové klienty efektivně s aplikací Margo. Už není potřeba informace a kontakty složitě dohledávat na internetu, v Margu je máte na jednom místě.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC, September 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Dnešní podnikatelské prostředí je charakteristické velkou mírou nejistoty a dynamiky, na které jsme v Česku nebyli řadu let zvyklí. Analýzy společnosti CRIF , které mapují aktuální trendy na českém trhu, tuto kombinaci nejistoty a dynamiky ukazují na konkrétních statistikách. Na jedné straně se zvyšuje počet firemních bankrotů, zatímco na druhé straně s podnikáním začíná více lidí.V podobných dobách je pro každou firmu důležité, aby měla ve svém portfoliu co nejvíce důvěryhodných klientů s dobrou platební morálkou. Hledání nových kvalitních klientů je někdy ale podobné hledání jehly v kupce sena. Firem je na trhu nepřeberné množství, ale ne se všemi je dobré navazovat spolupráci.Problém je už často i v tom, že ani nevíte, jak nového klienta najít. Máte sice jasnou představu, jak by měl vypadat a jaké parametry by měl splňovat. Nákupu obecných adresářů s následným hromadným oslovením všech kontaktů dávno odzvonilo. Lidé na klíčových pozicích na podobné nabídky téměř nereagují, zvlášť pokud hned zpočátku neprokážou, že je opravdu potřebují. Vyhledávat kontakty manuálně na internetu je nejen pracné, ale často ani nenajdete všechny informace, které potřebujete.Jednoduše – spousta práce, času, rozkutálených peněz a nejistý výsledek. Bylo by krásné žít ve světě, kde byste na pár kliků zjistili vše potřebné a mohli byste se věnovat vaší hlavní náplni práce. A vy v tom krásném světě žijete, jen to možná ještě nevíte.Aplikace Margo umí přesně to, co je pro hledání spolehlivých obchodních partnerů potřeba – dohledat firmy dle stanovených parametrů a prověřit jejich finanční zdraví během chvíle. Ale pojďme si probrat postupně, jaké jsou jednotlivé kroky na cestě za vysněnými klienty.Na své si přijde zaběhnutá firma, která už portfoliem klientů disponuje, ale zároveň i firma, která je na úplném začátku podnikání. Máte-li k dispozici portfolio klientů, můžete najít v Margu firmy, které jim jsou podobné – my tomu říkáme princip similarity. Jsou to jednoduše firmy, u kterých evidujeme podobné informace jako u nahraného portfolia klientů.Pokud k dispozici portfolio nemáte, případně chcete prozkoumat, jaké možnosti trh nabízí, je to samozřejmě také možné. Margo skrývá všechny české a slovenské firmy, kterých je dohromady kolem 3 milionů. To by bylo, aby se mezi nimi nenašli pro vás zajímaví potenciální klienti.Samozřejmě můžete ten ohromný balík firem filtrovat. K dispozici máte přes 400 užitečných filtrů. A z těch si vybere skutečně každý, protože pokrývají široké spektrum informací – od těch základních, přes kreditní, ekonomické, až například po informace o exekucích.Použít můžete také chytré sémantické vyhledávání. Za tímto pojmem se skrývá prohledávání všech webových stránek a textů, které jsou na těchto stránkách uvedeny. Pokud máte tedy velmi specifické požadavky, můžete použít právě toto vyhledávání. V mnoha případech vám v tomto postačí zadat klíčové slovo do vyhledávače a k firmě, kterou potřebujete najít, se dostanete. Složitější situace nastává ve chvíli, kdy potřebujete kombinaci více slov – sémantické vyhledávání ale i to umí. Ať už přidávat další výrazy, vylučovat, propojovat atd.Jakmile máte nastaveny všechny filtry s kritérii, které mají potenciální klienti splňovat, dostanete se do dalšího kroku, ve kterém rozdělíte dohledané firmy obchodnímu týmu. Pokud jste malá firma, můžete si protřídit firmy například tak, jak je budete chtít postupně oslovit. Pro zpřehlednění můžete použít podobné filtry, které jste použili při samotné analýze trhu. Užitečná může být i mapa s geografickým zobrazením dohledaných firem, protože se určitě chcete vyhnout situaci, kdy by váš obchodník z Aše cestoval za klientem do Zlína.V obchodních aktivitách pak obchodní tým přímo do Marga zaznamenává, jaký je pokrok u jednotlivých firem – od prvního kontaktu (telefonátu nebo e-mailu), přes první setkání a uzavření kontraktu, až po možnosti pro up-sell. Pokud používáte firemní CRM, je možné Margo s ním propojit, abyste si zbytečně neduplikovali práci.Aplikaci Margo oceníte, ať už ji bude používat jeden uživatel nebo třeba stovky uživatelů. Je ideálním řešení pro malé firmy, korporáty i státní správu. Každý v něm najde potřebné individuální využití. V aplikaci najdete i videonávody, díky kterým snadno projdete celou cestou za vysněnými klienty.Ať už se rozhodnete využít jakýkoli nástroj pro výběr klientů, nebo si budete vytvářet vlastní seznamy, myslete na to, aby výsledné řešení zejména šetřilo váš čas, který pak můžete efektivněji využít na oslovování prověřených perspektivních klientů a na samotné obchodní schůzky.Pokud byste se o aplikaci Margo chtěli dozvědět více, navštivte webové stránky https://margo.cribis.cz/ . Zde si můžete objednat i bezplatný zkušební přístup.