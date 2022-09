ينظم منتجع ونادي أنافرين للفروسية إلى فنادق هيلينج هوتال أوف ذا ووردٱلْإِمَارَاتُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلْمُتَّحِدَةُ

Harsh with Healing Hotels of the world Founders Isometric View Anavrin Resort Twin Chalets at Anavrin

ينظم منتجع ونادي أنافرين للفروسية إلى فنادق هيلينج هوتال أوف ذا وورد رأس الخيمة ٠ ٱلْإِمَارَاتُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ٱلْمُتَّحِدَةُ

RAS AL-KHAIMAH, UAE, September 7, 2022 / EINPresswire.com / -- أنافرين للفروسية والرياضة ، هو منتجع و نادي رياضي يقع في رأس الخيمة، و شريك فنادقRas Al-Khaimah, UAE – (ARAB NEWSWIRE) -- هيلينج هوتيلز أوف ذا وورد في سبتمبر.في حفل رائع أقيم في ساحل الغارف الخلاب في البرتغال ، على خلفية قمة الشفاء 2022'' ، وقع السيد هارش بهانداري ، مدير منتجع ونادي أنافرين للفروسية ، الاتفاقية مع آن بيجينج و إليزابيث إكسمير نيابة فنادق هيلينج هوتال أوف ذا وورد.وقال بهانداري إن الشراكة مع فنادق هيلينج هوتال أوف ذا وورد.هو شهادة على رؤيتنا لتقديم "المعالجة بواسطة الخيول"على مستوى عالمي ، حيث انن تعتبر من بين العلاجات البديلة الأخرى التي تساعد على شفاء الروح. "وهذا هو أول مشروع لنا في ذا بيبول .هدفنا هو إطلاق منتجعات فاخرة في جميع أنحاء العالم. الأماكن التي تقدم السلام والعزاء والتقاء الروح والعقل.نحن حريصون على أن نكون منتجعًا يحتوي على برامج مصممة خصيصًا للأشخاص وأنماط حياتهم المتميزة .أنافرين ، التي تعني حرفياً `` الملاك الصغير'' و `` نيرفانا '' تهجئًا إلى الوراء ، هو منتجع فروسية فريد من نوعه يوفر إقامة فاخرة صديقة للبيئة للضيوف الذين يرغبون في الابتعاد عن خيارات الطوب والملاط في المدينة ، والتمتع بالريف و الاستئناس مع الخيول المهيبة ، ومشاهدة الطيور ، أو المشاركة في الأنشطة المختلفة التي يوفرها المنتجع. و ايضا التخلص من السموم وتجديد الشباب واستعادته.فنادق هيلينج هوتيلز أوف ذا وورد هي عبارة عن اتحاد يضم أكثر من 100 فندق في جميع أنحاء العالم ، وكلها تقدم نوعًا من الشفاء للروح البشرية" ، كما قالت السيدة آن بيجينج ، مؤسسة فنادق الشفاء في العالم.هناك نقلة نوعية نحو العافية والشفاء. لم يعد الضيوف سعداء لمجرد قضاء عطلة ، "تقول بيجينج. "يبحث الناس عن شيء ذي معنى ، مهرب من الغابة الحضرية. تم تصميم كل فندق من فنادق هيلينج هوتيلز أوف ذا وورد خصيصًا لتوفير التخلص من التوتر للروح المتعبة."الشفاء بالخيول" فأنافرين هو مفهوم مثير للاهتمام وفريد من نوعه. نحن متحمسون للغاية لوجودنا في الإمارات العربية المتحدة بمثل هذه العروض الفريدة ".تم تصميم أنافرين ليكون محايدًا للكربون. من اليوم الأول ، سيقوم المنتجع بتسخير الطاقة الشمسية.سيتم تشغيل ما يقرب من 70٪ من إجمالي الطاقة بالمنتجع بالطاقة الشمسية اعتبارًا من اليوم الأول للتشغيل.بأقصى طاقته ، سينتج المنتجع أكثر من 200 كيلو وات ساعة من الكهرباء.تشمل الفعاليات العلاجية في المنتجع العديد من برامج الخيول والتأمل واليوغا والطهي ، وكلها مصممة لتوفير "الأمن للروح". كما أنه يتردد على المنتجع أساتذة اليوغا والمعالجون والريكي وغيرهم من المدربين المعتمدين والأساتذة الذين يقدمون العلاج البديل.من المقرر افتتاح المنتجع للجمهور في أوائل نوفمبر ، حيث يضم مطعمين رائعين ، وأنشطة رياضية واسعة النطاق بما في ذلك شاشة عرض خارجية عملاقة بطول 6 أمتار ، مع شاليهات منتشرة عبر مسارات الخيول والمراعي ، لتزويد المسافر المميز بتجربة صحية مميزة ، و الشوق الدائم للعودة يوماما.موارد العلاقات العامة:● كتيب رقمي Digital Booklet . ّ● كتيب رقمي :○ الصورة 1: التسمية التوضيحية: هارش بهانداري مع آن بيجينج الدكتورة إليزابيث إكسمير من فنادق الاستشفاء في العالم. اضغط للتحميل Click to Download.○ الصورة 2: التسمية التوضيحية: خطة منتجع أنافرين للفروسية والنادي الرياضي. اضغط للتحميل Click to Download.○ الصورة 3: التسمية التوضيحية: شاليهات توأم في منتجع ونادي أنافرين للفروسية انقر للتنزيل Click to Download.● الشعارات الرسمية:○ شعار فنادق هيليج هوتال أف ذو وورد : انقر للتنزيل Click to Download.○ شعار منتجع أنافرين للفروسية والنادي الرياضي: انقر للتنزيل Click to Download.● خريطة موقع جوجل:○ انقر هنا لعرض Click here to View.للاستفسارات التجارية:د. موبي الرايتكبير مسؤولي الخبرةma@peoplehotels.comهاتف: ٠٠٩٧١٥٥١٠٩٥٥١١يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة الأنباء العربية ( www.arabnewswire.com ) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعه بواسطة EmailWire™ ( www.emailwire.com ) –