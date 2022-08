PHILIPPINES, August 30 - Press Release

August 30, 2022 Robin: Pambansang Wika at Kasaysayan, Susi sa Pambansang Pagkakaisa Ang pagkakaroon ng isang pambansang wika at kasaysayan ay ang susi para sa pambansang pagkakaisa, kung kaya't hindi ito dapat maging tampok na usapin lamang tuwing buwan ng Agosto. Iginiit ito ni Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Martes, sa malapit na pagwawakas ng Agosto - na Buwan ng Pambansang Wika at Buwan ng Kasaysayan, kasama ang Araw ng mga Bayani nitong Lunes. "Iisa ang sentimyento ng lahat: paano natin mapagbubuklod ang ating bansa? Ang sagot ay pagkakaroon ng isang tinig, isang boses, isang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang pambansang wika," ani Padilla sa kanyang privilege speech sa Senado. "Bilang napapanahon sa pagbibigay-pugay sa ating mga bayani, sa ating kasaysayan, sa ating bayan, tangkilikin at pagyamanin natin ang pambansang wika. Huwag po sana nating kalimutan ang aral ng kahapon na umaayon sa tunguhin ng ating gobyerno sa ngayon na unity o pagkakaisa," dagdag ng mambabatas. Ani Padilla, ang lingua franca o pambansang wika "ay hindi lamang dapat tampok na usapin tuwing buwan ng Agosto." Ipinunto ng mambabatas na higit walong dekada na ang nakakaraan noong naging sentro ng diskurso ang pambansang wika - mula noong bagong silang pa lamang ang ating Commonwealth sa pamumuno ni Manuel Quezon. Sa ating kasalukuyang Saligang Batas na ipinagtibay noong 1987, marapat na puspusan ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Pero mahaba pa ang talastasan at hindi rito natatapos ang masalimuot na kasaysayan ng wikang gamit natin sa kasalukuyan, at patuloy pa rin po ang ebolusyon nito, ani Padilla. "At dahil buhay ang wika, patuloy rin itong lumalago: mula sa pagkakaiba ng sosyolek, sumusulpot din ang varayti tulad ng jejemon, bekimon, conyo at salitang balbal. Alam nating lahat na malaki ang impluwensya ng social media at pop culture sa dynamic na pagbabago ng wika," iginiit niya. "Samantala, ang ating mga kabataan ay hirap na umintindi ng Filipino, at halos ginagapang na ang subject na ito dahil sa karaniwang Ingles ang kanilang kinamulatan at kadalasang naririnig," dagdag ng mambabatas. Dahil dito, isinulong muli ni Padilla ang Senate Bill 451 na naglalayong maipabilang ang Kasaysayan ng Pilipinas (Philippine History) bilang hiwalay na subject sa kurikulum ng hayskul - para buhayin ang dugong makabayan at nasyonalismo ng ating mga kabataan. Isinulong din niya ang Senate Bill 228 o ang, 'Pantay na Paggamit ng Opisyal na Wika' para sa paglimbag at paglathala sa parehong wikang Ingles at Filipino ng mga dokumento ng gobyerno - "upang bigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino na mas maunawaan ang mga aksyon at desisyong ipinatutupad ng pamahalaan para sa pangkalahatan." Robin: National Language and History, Keys to National Unity A national language and a national history are the keys to national unity, and should be at the center of national discourse not just during the month of August. Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla stressed this on Tuesday as August - the month when the Philippines marks its national language and history - draws to a close. "Iisa ang sentimyento ng lahat: paano natin mapagbubuklod ang ating bansa? Ang sagot ay pagkakaroon ng isang tinig, isang boses, isang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang pambansang wika (Everyone has the same sentiment: How do we bind the nation together? The answer lies in having one voice through one language)," Padilla said in his privilege speech. "Bilang napapanahon sa pagbibigay-pugay sa ating mga bayani, sa ating kasaysayan, sa ating bayan, tangkilikin at pagyamanin natin ang pambansang wika. Huwag po sana nating kalimutan ang aral ng kahapon na umaayon sa tunguhin ng ating gobyerno sa ngayon na unity o pagkakaisa (As we pay homage to our heroes and our history, let us enrich our national language. Let us not forget the lessons of the past, along with our government's efforts toward unity)," he added. Padilla noted more than 80 years have passed since the national discourse focused on our national language - dating back to the Philippine Commonwealth under President Manuel Quezon. Under our current 1987 Constitution, he noted it is but proper to use Filipino as an official medium of communication, as well as the language used in our educational system. Yet, Padilla said the evolution of our national language continues. "At dahil buhay ang wika, patuloy rin itong lumalago: mula sa pagkakaiba ng sosyolek, sumusulpot din ang varayti tulad ng jejemon, bekimon, conyo at salitang balbal. Alam nating lahat na malaki ang impluwensya ng social media at pop culture sa dynamic na pagbabago ng wika (Since our language is alive, it continues to evolve - from sosyolek to jejemon, bekimon, conyo and balbal. We also know that social media and pop culture influence our language)," he said. "Samantala, ang ating mga kabataan ay hirap na umintindi ng Filipino, at halos ginagapang na ang subject na ito dahil sa karaniwang Ingles ang kanilang kinamulatan at kadalasang naririnig (But meanwhile, our young Filipinos have difficulty understanding Filipino, because they have been exposed to English)," he added. Because of this, Padilla reiterated his push for Senate Bill 451 that ensures Philippine History as a separate subject in the high school curriculum, to awaken nationalism among the youth. He likewise pushed for the passage of Senate Bill 228 or the equal use of Filipino and English in government documents, to give Filipinos a better chance of understanding the government's actions and decisions.