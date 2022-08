BGI Group Wird in die Erste Fortune China ESG-Liste Aufgenommen

SHENZHEN, CHINA, August 24, 2022 / EINPresswire.com / -- Shenzhen, 24. August 2022 - Die BGI Group wird in der erstmalig veröffentlichten China ESG-Liste von Fortune China als eines der Top-Unternehmen in China aufgeführt.Wie Fortune China in der Einleitung zu der Liste der 40 vorgestellten Unternehmen feststellt, waren sie erfreut, dass ESG trotz des neuartigen Ansatzes bereits in vielen verschiedenen Branchen in China aktiv praktiziert wird.Fortune China hob vier Leistungen der BGI Group hervor die zur Aufnahme in die Liste führten:• Die Arbeit der BGI Group während der COVID-Krise, insbesondere beim Bau der Huo-Yan-Labors in China und weltweit.• Die Gesundheitsscreening-Dienste der BGI Group für Menschen in ländlichen und verarmten Gebieten, mit mehr als 13 Millionen durchgeführten Gesundheitsscreenings.• Die Arbeit der BGI-Gruppe zur Vorbeugung und Behandlung von Hämoglobinopathien wie Thalassämie und Sichelzellenanämie.• Die soziale Verantwortung der BGI Group bei der Durchführung von Gesundheitskampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit."Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung für unsere ESG-Arbeit zu erhalten, aber die BGI Group hat sich immer auf die Entwicklung der Biowissenschaften zum Wohle der Menschheit konzentriert", so ein Sprecher der BGI Group. "Alles, was wir tun, sollte darauf ausgerichtet sein, das Leben der Menschen zu verbessern. Deshalb umfasst unsere Arbeit bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen, innovative Forschung in den Bereichen Mikrobiologie und Biodiversität, diagnostische Testdienstleistungen zum Aufspüren von Viren und Krankheiten sowie die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation für die Gensequenzierung im großen Maßstab."