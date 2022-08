Embolotherapy Market Growth And Opportunity, End User Type, Top Manufacturers and Outlook 2028 | Emergen Research

Emergen Research Logo

Rising prevelance of chronic diseases and increasing demand for minimially invasive procedures are some key factors driving embolotherapy market revenue growth

Market Size โ€“ USD 3.50 Billion in 2020, Market Growth โ€“ at a CAGR of 9.3%, Market Trends โ€“Increasing development of new endovascular treatment procedures” — https://www.emergenresearch.com/industry-report/embolotherapy-market

VANCOUER, BC, CANADA, August 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- The global embolotherapy market size reached USD 3.50 Billion in 2020 and is expected to register a revenue CAGR of 9.3%, during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Increasing prevalence of chronic diseases such as cancer, peripheral artery disease, and neurological disorders among others is a key factor driving global embolotherapy market revenue growth. Steady transition towards minimally invasive procedures from invasive open surgical procedures is expected to continue to drive revenue growth of the global embolotherapy market.

Increasing demand for image-guided minimally invasive interventions have not only broadened the scope of vascular pathologies that can be treated, but has also resulted in reduction of post-operative morbidity compared to open surgical techniques. Embolization is an advanced form of treatment option whereby tiny equipment is used to navigate the bodyโ€™s vasculature without the need for using wound incision or open surgery. This enables reduced complication rates, increases success rate, and improves quality of life of patients.

๐„๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ž๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ

The market for embolotherapy is experiencing a decline in sales, and this pattern is predicted to last until December 2020. The development of this industry is being constrained by unfavourable changes in legislation and standards. Major regulatory bodies from all around the world, including the CDC, WHO, MHRA, TGA, and EMA, have determined that people with cancer are more likely to get COVID-19 infection than healthy adults. So, at hospitals and cancer treatment facilities, screening, diagnostic tests, and surgical procedures are severely limited or delayed. In the market for embolotherapy, this is anticipated to have an adverse effect.

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐Š๐ž๐ฒ ๐‡๐ข๐ ๐ก๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐ ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ :

๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ๐ฌ๐ฉ๐ก๐ž๐ซ๐ž๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐š๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ, ๐›๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ

The market for embolotherapy is largely divided into five product categories: detachable balloons, embolic plug systems, support devices, and embolization coils (detachable coils and pushable coils) (microcatheters and guidewires). In 2020, the microspheres subsegment of embolic agents retained the biggest market share. Microspheres are frequently used to treat hepatocellular carcinoma, which is one of the primary factors driving this market segment's expansion, along with favourable reimbursement standards in developed economies. New product launches and approvals are also contributing to the expansion of this market category.

๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐œ๐š๐ญ๐ก๐ž๐ญ๐ž๐ซ ๐€๐ซ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ ๐„๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐“๐€๐„) ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ญ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ž๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ซ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ฌ

The transcatheter arterial embolization (TAE), transcatheter arterial chemoembolization (TACE), and transcatheter arterial radioembolization (TARE)/selective internal radiation therapy market segments are based on procedure (SIRT). The substantial proportion of the transcatheter arterial embolization segment is mostly due to the rising demand for less invasive procedures, the prevalence of chronic diseases, and the quick growth in the geriatric population.

๐“๐ก๐ž ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐ž๐ง๐ ๐ฎ๐ฌ๐ž๐ซ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐š๐ซ๐ง๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ก๐ข๐ ๐ก๐ž๐ฌ๐ญ ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ

The embolotherapy market is divided into hospitals and clinics, ambulatory surgery centres (ASCs), and other end users depending on who would be using it. The primary end users of embolotherapy equipment are hospitals and clinics. This market segment includes products used in critical care units, minor clinics, and large hospitals for embolotherapy. The main factors that are anticipated to drive the demand for embolization devices in hospitals and clinics are the growing adoption of minimally invasive surgical procedures (including vascular, urological, and neurological procedures), increasing purchasing power of major healthcare providers across developed countries (due to the consolidation of healthcare providers), and the greater availability of reimbursements for target procedures in the US and major European countries.

๐“๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation, Medtronic PLC, Terumo Medical Corporation, Penumbra Inc., Johnson & Johnson, Merit Medical Systems Inc., Cook Medical Inc., Kaneka Corporation, and Stryker Corporation.

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ž๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ, ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Embolic Agents

Liquid Embolic Agents

Microspheres

Embolization Coils

Detachable Coils

Pushable Coils

Detachable Balloons

Embolic Plug Systems

Support Devices

Microcatheters

Guidewires

๐๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Transcatheter Arterial Embolization

Transcatheter Arterial Radioembolization

Transcatheter Chemoembolization

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Cancer

Peripheral Vascular Disease

Neurological Disease

Urological & Nephrological Disorders

Others

๐„๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–โ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Hospitals & Clinics

Ambulatory Surgical Centers

Others

๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐„๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐œ๐ฅ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐Ÿ๐ข๐ž๐ ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐ฎ๐›๐ฌ๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ:

North America (U.S., Canada, Mexico)

Europe (U.K., Italy, Germany, France, Rest of EU)

Asia Pacific (India, Japan, China, South Korea, Australia, Rest of APAC)

Latin America (Chile, Brazil, Argentina, Rest of Latin America)

Middle East & Africa (Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Rest of MEA)

๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐„๐ฆ๐›๐จ๐ฅ๐จ๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐š๐ฉ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:

An extensive study of the product portfolios of the major market players and their regional presence

A closer look at the strategic initiatives undertaken by the leading companies across this industry, including mergers & acquisitions, collaborations, partnerships, and joint ventures

An in-depth study of the evolving market sectors and the growth & penetration status of the global Embolotherapy Market

COVID-19 Impact Analysis to highlight the major opportunities and challenges

Strategic recommendations to help readers formulate lucrative business strategies

Identification of the emerging players and their tactical approaches to expand market presence

