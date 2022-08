Sen. Robin Padilla's manifestation at the Senate

Mahal na Pangulo,

Nais ko lang sundan ang sinasabi sapagka't ako po ay nagpunta sa West PH Sea at doon nakita ko po sa kalawakan ng karagatan ay meron talagang basura sa paligid. At yun po ay nakalulungkot sapagka't napakalawak na po nito, napakalayo na po nito. At makikita mo sa kalagitnaan ng karagatan ay napakaraming basura. At isa na roon ang plastic. At hindi na po lingid sa ating kaalaman na ito ay nakakasama sa mga hayop sa karagatan, sa mga pagong, sa mga isda. Katunayan sa salitang Ingles nga po, entanglement, ingestion, starvation. Yan po ang pumapasok, nakakain nila yan eh.

Pati sa usapin ng public health, alam natin po natin na ito ay may economic impact, damage sa ating fisheries, shipping at turismo. Ang tawag ay ocean plastic pollution dahil sa mismanaged plastic waste.

Ang dahilan ng plastic litter o pagkakalat natin, hindi natin pinapansin na recycling o sunugin nga po ito. Hindi natin sinaalang-alang na ang plastic products ay may chemical additives at ito ay nagkakaroon ng serious health problems tulad ng hormone-related cancers, infertility, at neuro-development disorders like ADHD at autism.

Kaya napakahalaga po itong mungkahing ito at talumpati ng ating magandang senadora, at sana po ay aksyunan at atin po itong yakapin. Maraming salamat po Ginoong Pangulo.

*****

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=H92Brw4_ZWY