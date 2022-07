Project Twelve e STEPN anunciam parceria estratégica para criar um ecossistema Web3 sustentável

A plataforma de jogos Web3 Project Twelve e o aplicativo fitness em blockchain STEPN juntarem para oferecer mais experiências de entretenimento à suas usuários.

NOVA YORK, EUA, July 18, 2022 / EINPresswire.com / -- A plataforma de jogos Web3 Project Twelve P12 ) e o aplicativo de estilo de vida em blockchain STEPN anunciaram sua parceria estratégica na semana passada, após o airdrop recorde do Genesis Soul-Bound NFT da P12. Como a primeira parceira estratégica do STEPN, a P12 traz diversas oportunidades e experiências à mesa, à medida que as duas empresas trabalham juntas para alcançar a visão compartilhada de adoção em massa por meio de economias de plataformas sustentáveis e parcerias de ecossistemas. Com a parceria, as empresas esperam acelerar ainda mais o crescimento de sua base de usuários, enquanto melhoram a experiência oferecida a eles.Mable Jiang, diretor de receita do STEPN, declarou: “Estamos entusiasmados em trabalhar com a P12 para oferecer uma variedade ainda maior de entretenimento e experiências sociais aos nossos usuários. Acreditamos que a interoperabilidade da Web3 pode ajudar as duas partes a abrir ainda mais possibilidades em nossos roteiros de desenvolvimento”.P12 é uma plataforma de jogos Web3 e um acessível ecossistema de criação de jogos que soluciona o problema das economias desbalanceadas dos games, uma questão que atormentava seus antecessores. Ela incorpora um editor de jogos de última geração intuitivo para os desenvolvedores às economias dos games sustentáveis, que há muito tempo ocupavam um lugar na lista de desejos dos gamers da Web2. O airdrop de NFTs da P12 registrou o recorde de 560.000 solicitações em sua primeira semana. Esta incrível recepção reflete o forte reconhecimento da marca P12 e o apelo que sua visão inovadora possui junto à comunidade global de jogos.STEPN é um aplicativo Web3 de estilo de vida com componentes sociais e gamificação. STEPN faz uso de incentivos tokenizados baseados nas redes de blockchain para estimular as pessoas a caminhar e correr ao ar livre, superar as barreiras e aprender o básico sobre Web3. STEPN aspira se tornar um superapp capaz de oferecer entretenimento e experiências sociais parcialmente promovidas por blockchain.Acompanhe a Project Twelve no Twitter ( https://twitter.com/_p12_ ), no Discord ( https://discord.com/invite/p12 ) e no blog da empresa ( https://mirror.xyz/p12.eth ).Sobre a Project TwelveProject Twelve ( https://p12.network/ ) é uma plataforma de jogos Web3 e um ecossistema de criação de jogos com economia sustentável. A solução disponibiliza Editor, um motor de conteúdo de metaverso completo para construção de mundos virtuais; Infra, um conjunto de APIs/SDKs e portais de desenvolvedores para conectar o conteúdo dos jogos on-chain; e Econs, um conjunto de regras e mecanismos econômicos e de governança implementados em contratos inteligentes no EVM.