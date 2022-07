Project Twelve et STEPN annoncent un partenariat stratégique visant à créer un écosystème Web3 durable

La plateforme de jeux Web3 Project Twelve et l'application de blockchain STEPN s'associent pour offrir plus expériences de divertissement à leurs utilisateurs.

NEW YORK, USA, July 18, 2022 / EINPresswire.com / -- La plateforme de jeux Web3 Project Twelve P12 ) et l'application blockchain STEPN ont annoncé leur partenariat stratégique la semaine dernière, suite au lancement record de Genesis Soul-Bound NFT par P12. En tant que premier partenaire stratégique de STEPN, P12 apporte une richesse d'opportunités et d'expériences, alors que les deux sociétés travaillent en étroite collaboration pour atteindre une vision commune d'adoption de masse via des économies de plateforme durables et des partenariats d'écosystème. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises espèrent accélérer la croissance déjà rapide de leurs utilisateurs tout en améliorant encore l'expérience de ces derniers.Selon Mable Jiang, Chief Revenue Officer de STEPN, "Nous sommes ravis de travailler avec P12 pour offrir à nos utilisateurs une plus grande variété de divertissements et d'expériences sociales. Nous pensons que l'interopérabilité de l'infrastructure Web3 peut aider les deux parties à débloquer davantage de possibilités dans leurs feuilles de route."P12 est une plateforme de jeu Web3 et un écosystème de création de jeu accessible qui résout le problème des économies de jeu déséquilibrées dont souffraient ses prédécesseurs. Elle intègre un éditeur de jeu de pointe et convivial pour les développeurs, avec des économies de jeu durables qui font partie des souhaits des joueurs de Web2. Le NFT airdrop de P12 a enregistré un nombre record de 560 000 demandes au cours de sa première semaine. Cet accueil phénoménal reflète la forte reconnaissance de la marque P12 et l'attrait de sa vision innovante pour la communauté mondiale des joueurs.STEPN est une application lifestyle Web3 avec des composants gamifiés et sociales. STEPN s'appuie sur des incitations tokenisées basées sur les réseaux blockchain pour encourager les gens à marcher, à faire du jogging et à courir à l'extérieur, ainsi qu’à passer le cap et apprendre toutes les bases Web3. STEPN s'efforce de devenir une super-app consommateur qui offre des expériences de divertissement et sociales partiellement alimentées par blockchain.Participez au Project Twelve sur Twitter ( https://twitter.com/_p12_ ), Discord ( https://discord.com/invite/p12 ) et leur blog ( https://mirror.xyz/p12.eth ).À propos du Project TwelveProject Twelve ( https://p12.network/ ) est une plateforme de jeu Web3 et un écosystème de créateurs de jeux doté d'une économie durable. Il comprend l'Éditeur, un moteur de contenu Metaverse complet permettant de créer des mondes de jeu ; l'Infra, un ensemble d'API/SDK et de portails de développeurs permettant de relier le contenu des jeux à la chaîne ; et les Econs, un ensemble de règles et de mécanismes économiques et gouvernementaux mis en œuvre grâce à des contrats intelligents EVM.