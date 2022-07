PRESS RELEASE | PEPA O FA’AMATALAGA

SAMOA, July 11 - EX-VAIPOULI STUDENTS DONATES $10,000 TO FUND SCHOLARSHIPS

(GOVT. PRESS SECRETARIAT)-The National University of Samoa received $10,000 this morning donated by the New Zealand based Vaipouli College Ex-Pupils Association (VEXPA).

The donation was presented to the Honourable Prime Minister, Afioga Fiame Naomi Mataafa during the PM’s recent official visit to New Zealand.

President of the VEXPA, Ma’anaima Leota Rolani and distinguished members residing in New Zealand presented the monetary gift to the Prime Minister.

And a formal presentation this morning, VEXPA’s assistance was presented by the Prime Minister to National University of Samoa’s Vice Chancellor Aiono Professor Alec Ekeroma to fund scholarships for the students enrolled with the NUS Campus in Savaii.

(The video clip of the presentation (in Samoan) is posted on the Savali and Government of Samoa’s Facebook Pages and You Tube Channels.)

$10,000 LE FOAI A TEINE MA TAMA TUAI OLE KOLISI O VAIPOULI MO LE IUNIVESITE AOAO, I PAPAIGALAGA (N.U.S.)

(OFISA O LE SO’O’UPU): O le taeao nei na tau’āaoina ai e le afioga i le Palemia, Fiame Naomi Mataafa, le siaki tupe e $10,000 na tu’ufa’atasia e le Asosi o Tama ma Teine tuai o le Kolisi o Vaipouli e fesoasoani ai i le Iunivesite Aoao o Samoa mo le fa’atupeina o ni avanoa sikolasipi mo fanau a Samoa o lo’o a’oa’oina i le lālā o le Iunivesite i Salelologa, Savai’i.

O le faigāmalaga a le Palemia i Niu Sila i le masina ua mavae (Iuni 2022), na momoli fa’apitoa ane ai e le Asosi o Tama ma Teine tuai o le Kolisi o Vaipouli lea meaālofa mo le Iunivesite.

Feiloaiga a le tamaitai Palemia Fiame Naomi Mataafa ma sui ole mafutaga a Alii ma Tamaitai sa aotauina I le Kolisi o Vaipouli o loo alala nei I Niu Sila.

Saunoa le Ta’ita’i o le Mālō;

“O lenei taeao ua fa’atino ai se tasi o fa’amoemoe, o le faigāmeaālofa a Tama ma Teine tuai o le Kolisi o Vaipouli i Niu Sila, mo le tatou Iunivesite Aoao o Samoa.”

“Ua ma fa’atasi ai nei ma le susuga iā Aiono Prof. Alec Ekeroma, le afioga i le Pule Sili o le tatou Iunivesite, ona o a’u lea ua auala mai ai le seleni lenei, i la’u faigāmalaga talu ai i Niu Sila, o lea ua fa’atili le fa’amoemoe o le Asosi o ali’i ma teine tuai o le Kolisi o Vaipouli.”

O le afioga ia Prof. Aiono Alec Ekeroma na fai ma Sui o le Iunivesite Aoao o Samoa, e taliaina lenei meaālofa tāua ua tu’ufa’atasia ma tau’āaoina e le Palemia.

Na fa’afetaia e Aiono le agaga alofa ma le fesoasoani mai o nei tamafanau a le atunu’u, o e sa a’otauina i le Kolisi o Vaipouli i tausaga ua mavae o lo’o nonofo ma aumau ai i Niu Sila.

Ua tu’uina atu i ‘āao o le Pulega a le Iunivesite, e fa’asoasoa tatau ai lea seleni mo ni fanau o lo’o a’oa’oina i le Iunivesite Aoao o Samoa i Savai’i, mo avanoa sikolasipi auā o latou pili ‘āoga.