THEVOZ Avocats est maintenant THEVOZ & Partners

LAUSANNE, VAUD, SWITZERLAND, July 5, 2022 / EINPresswire.com / -- THEVOZ Attorneys est un cabinet d’avocats spécialisé dans le droit des affaires et de la fiscalité international. Forte de sa croissance rapide, l’Etude a des bureaux en Suisse et aux États-Unis. Elle a annoncé que le cabinet adoptera le nom THEVOZ & Partners pour refléter ses perspectives de croissance et d’expansion.Olivier Thévoz, l’associé fondateur de THEVOZ & Partners a déclaré : « Le nom THEVOZ & Partners reflète mieux les contributions des associés de notre Etude et leur expérience diversifiée dans des domaines élargis du droit des affaires internationales. » Il a ajouté : « Nous sommes aujourd’hui extrêmement bien positionnés pour offrir des services élargis à nos clients grâce à la croissance de notre Etude. »Fabrice Kuhn, associé, a ajouté : « En tant que cabinet d’avocats spécialisé avec des bureaux aux États-Unis et en Suisse, nous sommes en mesure de fournir des services directs et personnalisés de haute qualité à nos clients ayant des problèmes transfrontaliers entre les États-Unis et la Suisse. Cela rend notre Etude unique. »Olivier Francioli, nouvel associé, ajoute : « Les compétences complémentaires de nos associés nous permettent de répondre à tous les besoins de nos clients en matière de services juridiques dans le domaine de la fiscalité et du droit des affaires. »THEVOZ & Partners a débuté en Suisse en tant que T&CO Attorneys en 2015 et s’est développé en 2016 en ouvrant un bureau aux États-Unis situé à Austin, au Texas. Le cabinet s’est rapidement développé pour devenir un cabinet d’avocats d’affaires international et de fiscalité internationale de premier plan avec une expertise en fiscalité, finance et banque, technologie, règlement des différends, commerce international, restructuration et insolvabilité, conformité et autres domaines du droit international. Le cabinet se concentre également sur les questions relatives à l’obtention de preuves aux États-Unis pour les procédures internationales en vertu de 28 U.S. Code §1782(a) À propos de THEVOZ & PartnersTHEVOZ & Partners, avec ses bureaux aux États-Unis et en Suisse, est un cabinet d’avocats international spécialisé dans la représentation fiscale et le contentieux pour les multinationales et les sociétés privées. Le cabinet se spécialise également dans le droit international des affaires et les litiges commerciaux complexes. Les associés de THEVOZ & Partners ont plus de 40 ans d’expérience combinée dans la résolution de questions complexes liées à la fiscalité internationale et aux droit des affaires.Vous trouverez plus d’informations sur THEVOZ & Partners sur www.thevozpartners.com et sur la page LinkedIn de THEVOZ & Partners à l’adresse suivante: https://www.linkedin.com/company/thevozpartners