Les avocats internationaux invités à l’événement LinkedIn concernant la compréhension de l’article 28 U.S. Code 1782(a)

Olivier Thévoz, focalise sa pratique professionnelle sur l’article 28 U.S. Code 1782 (a)

Des événements éducatifs LinkedIn Live gratuits de 30 minutes sont ouverts à tous les avocats et avocats internationaux.

AUSTIN, TEXAS, ÉTATS-UNIS, July 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Olivier Thévoz, associé fondateur de THEVOZ & Partners, focalise sa pratique professionnelle sur l’article 28 U.S. Code 1782 (a), à savoir sur la possiblité d’obtenir des preuves aux États-Unis dans le cadre de procédures internationales . Dans ce cadre, il organise un événement gratuit sur LinkedIn Live de 30 minutes en anglais le 12 juillet 2022 et en français le 14 juillet 2022. Les deux événements sont ouverts à tous les avocats et au personnel juridique.Les événements, intitulés « Obtention de preuves situées aux États-Unis pour les procédures internationales », seront présentés par Me Thévoz qui reviendra notamment sur la récente décision de la Cour suprême des États-Unis concernant l’utilisation de l’article 1782(a) . De plus, il mettra en évidence certaines questions ouvertes en lien avec cette procédure.Me Thévoz a déclaré « Je crois fermement qu’il est important de former les avocats internationaux sur la possibilité d’obtenir des preuves situées aux États-Unis dans le cadre de procédures juridiques étrangères ». Il a ajouté: « Les règles sur l’administration des preuves aux États-Unis sont connues pour être extrêmement larges. Les avocats internationaux qui connaissent l’article 1782 (a) peuvent gagner un avantage procédural non-négligeable en obtenant des moyens de preuve précieux aux États-Unis afin de soutenir des procédures étrangères.Les événements précités auront lieu :Présentation en anglais :Mardi 12 juillet 2022, 10h00-10h30 HAE (16h00-16h30 heure suisse)Présentation de la langue française :Jeudi 14 juillet 2022, 16h00-16h30 heure suisse (10h00-10h30 HAE)Les avocats et le personnel juridique peuvent s’inscrire pour assister à l’un des événements LinkedIn Live gratuits en visitant la page LinkedIn de THEVOZ & Partners à l’adresse suivante: https://www.linkedin.com/company/thevozpartners À propos de THEVOZ & PartnersTHEVOZ & Partners, avec des bureaux aux États-Unis et en Suisse, est un cabinet d’avocats international spécialisé dans la représentation fiscale et le contentieux pour des sociétés multinationales et des sociétés privées. Le cabinet est spécialisé également dans le droit international des affaires et les litiges commerciaux complexes. Les associés THEVOZ & Partners combinent plus de 40 ans d’expérience dans la résolution de questions complexes liées à la fiscalité internationale et au droit des affaires.Vous trouverez plus d’informations sur THEVOZ & Partners à l’adresse www.thevozpartners.com