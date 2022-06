RFID Market Demand, Overview, Size, Trend, and Key Players Names: Alien Technologies, TIBCO Software, Inc., Impinj, Inc

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 27, 2022 /EINPresswire.com/ -- Summary of the Report

Global RFID Market, by Product (Middleware, RFID Tags, and RFID Readers), by Tag Type (Passive Tags and Active Tags), by Frequency (Ultra, Low, and High), by Applications (Manufacturing, Retail, Transport & Logistics, Healthcare, Government, Agriculture, and Financial Services), and by Geography (North America, Latin America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa)

Overview

An RFID-enabled tag can be placed on the windshield of a vehicle to manage access to a parking garage. The tag will activate a fixed reader that raises an arm that allows the driver to enter the parking garage. Anyone without an authorized tag, or who hasn't paid their parking fee in the last 30 days, will be denied entry. The parking attendants can also see who is authorized to enter the parking garage by using RFID technology. RFID can also help retailers increase the accuracy of their inventory. The standard retail inventory process is time-consuming and inaccurate, so RFID technology can check in entire shipments without the need to wait for receipts. RFID can also cut down on cycle-count time and automatically reorder products at safety stock levels.

Competitive Landscape

Major companies contributing to the global RFID market include ๐—ฆ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ ๐—ก.๐—ฉ, ๐—ฅ๐—™๐—œ๐——๐Ÿฐ๐—จ, ๐—ก๐—ซ๐—ฃ ๐—ฆ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—›๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜†๐˜„๐—ฒ๐—น๐—น ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—”๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€, ๐—ง๐—œ๐—•๐—–๐—ข ๐—ฆ๐—ผ๐—ณ๐˜๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ท, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐— ๐—ผ๐—ท๐—ถ๐˜ , ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—ง๐—ถ๐—ฏ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฆ๐—ผ๐—ณ๐˜๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ญ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€.

Market Drivers

The increasing availability of low-cost RFID products across the e-commerce and retail sectors is expected to propel the growth of the RFID market throughout the forecast period.

In addition to this, the rapid automation of the industrial sector to increase productivity and reduce overall operational costs is expected to supplement the growth of the RFID market over the forecast period.

Geographically, the report examines production, consumption, revenue, market share, growth rate, and forecasts for the following regions:

๐Ÿ”น๐—ก๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ต ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ (๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐˜€, ๐—–๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ)

๐Ÿ”น๐—”๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ (๐—–๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฎ, ๐—๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป, ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ, ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ต ๐—ž๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ, ๐—”๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ, ๐—œ๐—ป๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฎ, ๐—ข๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€)

๐Ÿ”น๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ (๐—š๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜†, ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ, ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ž๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฑ๐—ผ๐—บ, ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐˜†, ๐—ฆ๐—ฝ๐—ฎ๐—ถ๐—ป, ๐—ฅ๐˜‚๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ฎ, ๐—ข๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€)

๐Ÿ”น๐—Ÿ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ (๐—•๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—น, ๐— ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐—ฐ๐—ผ, ๐—ข๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€)

๐Ÿ”น๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐— ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—น๐—ฒ ๐—˜๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—”๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ (๐—ฆ๐—ฎ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ, ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—”๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ ๐—˜๐—บ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐˜€, ๐—ง๐˜‚๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜†, ๐—˜๐—ด๐˜†๐—ฝ๐˜, ๐—ฆ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ต ๐—”๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ, ๐—ก๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ)

Some of the important questions answered in this report include:

โœ What are the top five RFID Market players?

โœ What will the RFID Market look like in the following years?

โœ Which product and application will dominate the RFID Market?

โœ What are the RFID Market's drivers and restraints?

โœ Which regional market will represent the highest growth?

โœ What will be the CAGR and market size of the RFID Market over the forecast period?

โœ What is the present market size, what will it be in 2029, and what will be the growth rate?

โœ What are the constraints to market growth?

โœ What market opportunities and risks do the key companies face?

โœ Who are the main competitors, and what is their strategic approach?

โœ What are the market's entry challenges for new players?

Market Scale and Segment Analysis:

๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฃ๐——๐—จ ๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜† ๐—œ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป (๐—ฅ๐—™๐—œ๐——) ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

โ€ข ๐—•๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ฐ ๐—ฃ๐——๐—จ

โ€ข ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฃ๐——๐—จ

โ€ข ๐—ฆ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ฃ๐——๐—จ

โ€ข ๐—ฆ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ฐ๐—ต๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฃ๐——๐—จ

โ€ข ๐—ข๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€

๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜† ๐—œ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป (๐—ฅ๐—™๐—œ๐——) ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

โ€ข ๐—•๐—ฎ๐—ป๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด

โ€ข ๐—™๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—œ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ

โ€ข ๐—˜๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜†

โ€ข ๐—š๐—ผ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜

โ€ข ๐—›๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐˜๐—ต๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ

โ€ข ๐—ง๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—บ & ๐—œ๐—ง

โ€ข ๐—ข๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€

๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒย ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ฅ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—™๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐˜† ๐—œ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป (๐—ฅ๐—™๐—œ๐——) ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ย ๐—ถ๐˜€ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

โ€ข ๐—ก๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ต ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ

โ€ข ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ

โ€ข ๐—”๐˜€๐—ถ๐—ฎ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ

โ€ข ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—”๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ

โ€ข ๐— ๐—ถ๐—ฑ๐—ฑ๐—น๐—ฒ ๐—˜๐—ฎ๐˜€๐˜

โ€ข ๐—”๐—ณ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ

Key Takeaways

The global RFID market is anticipated to grow at a CAGR of XX % during the forecast period owing to the improving availability of RFID products in retail stores and increasing adoption by e-commerce and retail giants. For instance, in March 2022, Walmart, a retail giant, announced plans to adopt RFID technology across its clothing line to scan garments across its 11,400 stores globally.

Across the geographical horizons, the North American region is at the pole position in the global RFID market on the heels of a robust electronics industry and increasing adoption of inorganic strategies among major market participants.

In the runner-up spot, the Asia Pacific region is viewed as a future ace in the global RFID market on account of a large consumer base, capacity expansions, and high demand from the ecommerce sector.

