Carlos Dorado sobre la caída del bitcóin: «La ambición en los mercados especulativos siempre es una mala consejera»

Carlos Dorado - President Italbank International

En los últimos años, el bitcóin ha tenido tres mercados bajistas: en 2013, 2018 y el reciente, mientras que el ethereum, ha registrado dos: en 2018 y el actual

Muchos entraron en el mercado, sin ningún tipo de conocimiento, pero el componente psicológico anterior, atrajo cada día a más participantes, siendo manipulados por unos pocos descaradamente” — Carlos Dorado

MIAMI, FLORIDA, UNITED STATES, June 23, 2022 /EINPresswire.com/ -- El bitcóin aún está en terapia intensiva y el pronóstico de llegar a los 100 mil dólares, está lejos, muy lejos de cumplirse. La caída que sufrió en los últimos días permanecerá por mucho tiempo si las condiciones externas no cambian para los inversionistas, quienes siguen preocupados por la inestabilidad del ecosistema de las criptomonedas. Hoy, 20 de julio, se ubica en el rango de los $20,584.33, con un bajón de un 18% en las últimas 24 horas. Carlos Dorado, como empresario, economista y presidente de Italbank y vicepresidente de Italcambio, ya lo había advertido: el comportamiento de estos activos digitales sin respaldo siempre traerá consecuencias negativas.

«En el pasado, hemos advertido sobre la irracionalidad y volatilidad del mercado de las criptomonedas, por ser altamente especulativo, donde la mayoría no estaba invirtiendo, estaba apostando, bajo la premisa psicológica de aspirar a ser millonario en poco tiempo y con poco esfuerzo», comentó Carlos Dorado.

Eso ha sido el principal motor de crecimiento de un mercado, aunado a una regulación y supervisión escasa, aunque ya hay países como El Salvador que legalizó el uso del bitcóin. «Muchos entraron en el mercado, sin ningún tipo de conocimiento, pero el componente psicológico anterior, atrajo cada día a más participantes, siendo manipulados por unos pocos descaradamente», dijo Carlos Dorado.

En su criterio, es importante mencionar las consecuencias de la pandemia y las ayudas que los Estados entregaron para amortiguar la crisis, lo cual le dio ciertos recursos extras a muchas personas, así como ocio, que «supuestamente daba la oportunidad y el tiempo para hacerse millonario rápidamente», expresó Carlos Dorado.

Las implicaciones de esas medidas automáticamente se sintieron en las diferentes economías, con un aumento de la inflación, pero además, provocó una mayor participación en el mercado de las criptomonedas, llegando a volúmenes de más de 3 trillones de dólares, donde la misma dinámica de la participación alimentaba su crecimiento irracional.

Aseguró Carlos Dorado, que «una vez terminado el encierro de la pandemia, una inflación amenazando ser de doble dígitos, una economía decreciente, un mercado bursátil en bajada; era hasta cierto punto lógico que cualquier evento iba a darle un desplome importante a este mercado, barriendo 2 trillones de dólares de valor en unas pocas semanas».

–¿Por qué la caída de Terra USD, la inflación en Estados Unidos y las subidas en las tasas de interés, influyen en el mercado de los activos digitales?

–Terra se ubicó entre las 10 criptomonedas más valiosas, llegando su cotización a 120$ en el mes de mayo, cayendo un 99% en 24 horas. LFG que actúa como administrador de Terra USD, tuvo que desvincularse del dólar. Fue el ecosistema el que falló, al no tener el respaldo suficiente en su paridad, seguido por un apalancamiento tremendo por parte de los inversores, y por último, la manipulación. Pretender echarle la culpa a la suba de intereses a una caída tan grande, es «matar moscas a cañonazos», sentenció Carlos Dorado.

–Hay un miedo extremo, ¿muchas pérdidas?

-La ambición, en los mercados especulativos, siempre es una mala consejera. Mucha gente vio la oportunidad de hacerse rico rápidamente, sin trabajar. Llegando algunos a la locura de hipotecar su casa para invertir ese dinero en el mercado de las criptomonedas. Sin conocer un mercado que es altamente especulativos y volátil, y el cual nunca para. Es 24/7 días a la semana. Muchas personas, se cejaron y entraron en un mercado por ambición y no por conocimiento, y el cual permite que un apalancamiento puede llegar a ser de uno a cien. O sea que pones un dólar, pero puedes apostar al movimiento del precio como si pusieras 100. En palabra sencillas inviertes un dólar, pero puedes apalancarte por 100. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado sube un dólar tú ganas 100$, a pesar de que solo pusiste uno. Pero, si baja un dólar, ya te sacaron del juego, y perdiste tu dólar. Muchas personas argumentan, que la recompensa versus el riesgo merecía la pena. O sea, arriesgaban un dólar, pero podrían ganar 100$. Este fue el otro componente psicológico, que yo lo denomino “Casinero”. Ya que es idéntico a cuando la persona va al casino y dice: “jJuego 50$, pero puedo ganarme el gran premio”. Al final la gran mayoría salen sin los 50$. La mayoría se levantaron una mañana, y vieron que su inversión se perdió, y quedaron solamente las deudas, indicó Carlos Dorado.

«Esto ha traído consigo muchos suicidios, tragedias humanas, sufrimientos. Por eso dijo que los mercados financieros deben ser regulados, no se pueden dejar a la merced de la tecnología únicamente y de la manipulación de unos pocos»: Carlos Dorado

-La plataforma Celsius habría provocado la caída, ¿por qué ocurrió eso Carlos Dorado?

-Hay un dicho que dice: «Desconfía del que te ofrece dólares a 25 centavos». Celsius ofrecía más del 7% de interés en monedas estables como USDC y tether; un 7,25% para polygon, un 6% para ethereum y un 6,25% para los bitcóin. «La ambición rompe el saco». Era una delicia que tú comprases una criptomoneda, la cual subía irracionalmente, y por encima te pagaban si la prestabas. O sea, lo mejor de todos los mundos, pero como dicen la canción de Frankie Valli: You are just too Good to be true” (eres demasiado bueno para ser verdad).

La plataforma Celsius llego a tener 1,7 millones de clientes y le pagaba rendimientos porcentuales anuales de hasta el 18.6% por los depósitos en criptomonedas. El domingo 12 de junio por la noche anunció que sus clientes ya no podrían retirar dinero de sus cuentas. El martes anuncian que había contratado abogados especializados en reestructuración para que le resolvieran su problema financiero. Todo esto estaba sucediendo, no en el gobierno argentino cuando declaró el corralito, sino de una plataforma particular y privada donde 1,7 millones de personas pusieron su dinero, y que estaba congelando 11,800 millones de dólares de sus clientes. Su fundador, Mashinsky, lanzó la empresa en el 2017, como una alternativa y una crítica a los bancos por pagar intereses insignificantes a sus clientes, y publicitando un eslogan: «Los banco no son tus amigos”.

-¿Qué pasó Carlos Dorado?

-Por una regulación y supervisión inexistente, que le permitió invertir 470 millones del dinero de sus clientes en una inversión gestionada por Lido Finance que supuestamente se desplomó. Por aceptar depósitos de “ether” y comprar 409,000 tokens de “ether apostado”, que su vez prestó para obtener una rentabilidad. Por último, el desplome de Terra USD, llevó a Celsius a congelar las cuentas de sus clientes, lo cual desató, más aún, el nerviosismo en todo el mundo de las criptomonedas, donde ni bitcóin pudo quedar ileso. Todos establecieron la estrategia basada en que el mercado seguiría subiendo indefinidamente, solo les faltó un pequeño detalle: establecerla para cuando el mercado bajase. Quizás no mereciese la pena, al final los que pagan son los clientes, señaló Carlos Dorado.