Statement of Sen. Leila M. de Lima on VP Leni's visit

6/10/22

Extremely delighted by VP Leni's visit today here in the PNP Custodial Center. We had a marvelous time sharing stories and insights.

We talked about the very inspiring people's campaign of Team #LeniKiko, Jillian's graduation and her recent US trip with her daughters, and the upcoming launching of the Angat Buhay NGO. We also touched on the recent positive developments in my cases.

Talagang nakatataba at nakagagalak ng puso na makasama at makausap si VP Leni. Walang mababakas na sama ng loob, kundi katatagan at kapanatagan. Isang kaibigan at kapwa lingkod bayan na kailanman ay hindi nakalimot, kasamang nanindigan, at sa kabila ng lahat, sa kahit anumang pagkakataon, walang dalawang-isip na inaalay ang sarili para sa Pilipino at sa Pilipinas.

I wish her all the very best.

Muli, maraming salamat, VP Leni!