TRANSCRIPT: Interview of Atty. Filibon Tacardon, Sen. Leila M. de Lima's Legal Counsel after today's (13 June 2022) hearing at Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256

Question: Atty., Kumusta po kayo? How are you po?

Atty. Filibon Tacardon: We're good. Okay rin naman si Senator De Lima.

Question: Atty., according to Herbert Colangco, sinusubukan daw pong gapangin ng grupo po ni Sen. De Lima ang mga witnesses para mag-retract, magrecant, para humina po ang kaso po laban sa kanya. Your thoughts on this?

Atty. Tacardon: Well, as far as the Legal Team ni Sen. De Lima is concerned, wala kaming ginagawang ganyan. Kung gagapang kami, dapat noon pa namin ginawa pero hindi namin ginagawa yan at walang instruction si Sen. De Lima na gawin yan.

Naniniwala kami sa katotohanan, at yan ay lalabas at lalabas din, magrecant man siya o hindi.

Question: Sabi po ni Colangco, sina Ragos at iba pang mga testigong bumaliktad, sila ang nagsisinungaling at siya raw po ang may hawak ng susi at mga detalye tungkol sa mga detalye ng mga transakyon na nangyari daw po sa pagitan niya at ni Senator De Lima. Your response?

Atty. Tacardon: Well, yan ay kwento niya. Si Deputy Director Ragos, nagbigay ng sinumpaang salaysay at nagpa-interview pa siya, at pinatotoo niya yun. Sabi niya, nabagabag siya ng kanyang konsensya kaya siya lumabas.

Kung siya talaga yung sinasabi niyang susi, e di hintayin natin kung anong sasabihin niya kay [Senator] De Lima. Kasi nag-testify siya ngayon, wala pa siyang binabanggit tungkol kay [Senator] De Lima. So, hindi namin alam yang sinasabi niya na siya yung susi, dahil hindi namin alam kung ano yung susing sinasabi niya.

Question: So, sa sipat niyo po, all air, no force itong kay Colangco?

Atty. Tacardon: Well, kilala naman natin si Herbert Colangco na medyo mabulaklak kung magsalita. But, the proof is in his testimony na hinihintay namin, kung mayroon siya talagang sinasabi niyang susi. So far, wala kaming nakikitang against kay [Senator] De Lima this time.

Question: Sir may mga iba pong testimonya ng mga iba pong testigo na pumapabor kay Senator De Lima. Sa inyo pang panuntunan at panawagan ng ibang mga tao, do you also share the thoughts na kailangan ngang ibasura na ang kasong ito?

Atty. Tacardon: Well, matagal na naming panawagan yan, na ibasura na ang kaso laban kay [Senator] De Lima. Lalong lalo na nung naging mas matunog sya nung lumabas na yung mga tunay na salaysay nina Kerwin Espinosa, Deputy Director Ragos at isama na natin yung pagbawi ni Ronnie Dayan sa mga sinasabi niyang salaysay niya sa Congress.

Ang buong defense team ay naniniwala na inosente si [Senator] De Lima at ang lahat ng mga kasong isinampa laban sa kaniya ay pawang gawa-gawa lamang, mga kuwento at kasinungalingan lang para siya ay idiin at i-persecute ng administrasyong ito.

Question: Sir, ano po ang nangyari kanina sa hearing?

Atty. Tacardon: Tumestigo si Herbert Colangco bilang isa sa huling dalawang testigo ng prosecution para sa petition for bail. Medyo mahaba ang kanyang testimonya, dalawa at kalahating oras pero wala pa siyang binabanggit tungkol kay [Senator] De Lima. Lahat ng kanyang salaysay ay tungkol lang sa sinasabi niyang mga nagawa niya sa Bilibid, kung ano yung mga nagawa niyang mabuti at nagawa niyang kalokohan sa loob ng Bilibid. Yun ang kinukuwento niya. Wala pa siyang sinasabi na talagang may relevance talaga tungkol sa petition for bail na sinampa namin.

Question: Sir, ano ang masasabi niyo na hindi nakapunta ngayon ang isang witness na si Jojo Baligad. Ang sinasabi ng legal counsel niya, masama daw ang pakiramdam.

Atty. Tacardon: Well, yun din ang sinabi sa amin. Nag-experience daw ng chest pain si Jojo Baligad. Ang medyo obserbasyon na namin kasi, hindi sila nagpakita ng medical certificate. At ang naging statement namin nga kanina sa Korte, e hindi naman puwedeng maging basehan lang yung chest pain para patuloy na ikansela at ikansela yung hearing dahil ito ay petition for bail at ang nakataya rito ay yung kalayaan ni [Senator] De Lima. So na-obliga na rin yung prosecution na iprisinta si Herbert Colangco.

Question: Sir, kelan po yung next na hearing natin?

Atty. Tacardon: Wala pang naka-schedule kasi meron pang pinag-uusapan na mga motion. Pero may schedule supposedly sa 27. Ang problema lang, I mean June 27, ang problema lang si [Senator] De Lima will undergo a medical procedure starting kelan ba, June 19 to 25. Ma-o-operahan siya. Nag-apply na kami ng medical furlough sa Branch 204 at saka Branch 256. Ma-o-operahan siya sa Manila Doctors Hospital, it is a major procedure na gagawin sa kanya.

Question: Anong klaseng operasyon po ito?

Atty. Tacardon: Well, it is about the uterus, hysterectomy something. I don't remember the exact medical term pero it is a major procedure that will remove part of her uterus.

Question: May sense of urgency po ba ito?

Atty. Tacardon: Yes because medyo nadelay natin ito dati, ngayon parang ang doctor na ang nagsabi na she has to do it now. So gusto man ni [Senator] De Lima na ituloy tuloy niya ang kanyang petition for bail dahil dalawa na lang ang hearing, mapipilitan siyang magtuloy sa medical procedure niya dahil it is a concern na, lumalabas na it is already a concern for her.

Question: May possibility po ba, sir...are you already requesting to the court na i-move yung bail kung sakali.

Atty. Tacardon: Well, we asked for a medical furlough until June 25. The hearing is on June 27 so we do not know exactly the situation of [Senator] De Lima at that time, ang sabi niya sa akin kanina, baka mag-recover pa siya. So sabi namin na let's see, kapag hindi kakayanin ang June 27, then we will inform the Court properly about it.