Bocazon Recognized as an E-Commerce Leader in LatAm - Top 3 in Logistics, Blockchain, Big Data & Digital Marketing

MIAMI BEACH, FL, UNITED STATES, June 15, 2022 / EINPresswire.com / -- In recognition of Bocazon’s growing success in the “Canal Region” of Panama, Colombia and Costa Rica, Crunchbase (the leading global business database) ranks Bocazon among the Top 2% of nearly two million companies worldwide - and lists Bocazon as the Top Ranked Seed Stage Company in Central America, and the Second Most Trending E-Commerce Platform in Latin America.Additional rankings as of June 9, 2022 include:In Latin America...#3 Trending Big Data Company#3 Digital Marketing CompanyIn Central America...#1 Logistics Company#2 Blockchain Company#2 Trending Startup#6 Company Overall“We’re pleased to be recognized as a leading e-commerce provider in Latin America for our strong consumer ratings, proven logistics solutions, and innovative blockchain strategies,” says Jonathan Herman, Founder and CEO. “Bocazon prides itself on providing the highest levels of customer service in a region where trust and reliability can be hard to find, and customer satisfaction will remain our core principle as we expand into new markets across the region.”Stay tuned for additional updates.---------------------------------------------ABOUT BOCAZONFounded by Jonathan Herman, Bocazon.com is the top-rated eCommerce platform for “big ticket” items in the Canal Region of Panama, Colombia & Costa Rica - with 58 million consumers and growing demand for quality online shopping. As regional governments integrate Bitcoin and other crypto-currencies into their economies, Bocazon is ahead of the curve for mainstream adoption by: 1) Becoming the first major e-tailer in Panama to accept crypto-currency payments (BTC, ETH); 2) Customizing smart contract protocols to solve regional supply chain challenges, reducing time and cost; 3) Developing the region's first e-commerce utility token (soon to released).Consumer Site: Bocazon.comCompany Site: About.Bocazon.CompanyE-Mail: Info@Bocazon.com Crunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonMEDIA CONTACT: Sean Creighton at 845-893-6109 or sean@echelonculture.comSOURCE: Bocazon---------------------------------------------MIAMI BEACH, FL / 15 de Junio de 2022En reconocimiento al creciente éxito de Bocazon en la "Región del Canal" Panamá, Colombia y Costa Rica, Crunchbase (la base de datos comercial líder a nivel mundial) clasifica a Bocazon entre el 2% superior de casi dos millones de empresas en todo el mundo, y enumera a Bocazon como la empresa en etapa semilla mejor clasificada en América Central y la segunda plataforma de comercio electrónico más popular en Latino América.Las clasificaciones adicionales al 9 de Junio de 2022 incluyen:En Latino América...#3 Empresa de Big Data de Tendencia#3 Compañía de Mercadeo DigitalEn América Central...#1 Empresa de Logística#2 Empresa de Cadena de Bloques (Blockchain)#2 Emprendimiento en Tendencia#6 Compañía en General“Bocazon se enorgullece de brindar los más altos niveles de servicio al cliente en una región donde la confianza y la credibilidad pueden ser difíciles de encontrar,” dice Jonathan Herman, Fundador y Director Ejecutivo. “Nuestros clientes a menudo comentan que Bocazón brinda un toque personal al servicio de calidad que brindamos, y la satisfacción del cliente seguirá siendo nuestro principio fundamental a medida que crecemos y nos expandimos a nuevos mercados en toda la región.”Estén atentos para actualizaciones adicionales.---------------------------------------------SOBRE BOCAZÓNFundada por Jonathan Herman, Bocazon.com es la plataforma de comercio electrónico mejor calificada para artículos de "precio elevado" en la Región del Canal de Panamá, Colombia y Costa Rica, con 58 millones de consumidores y una demanda creciente de compras en línea de calidad. A medida que los gobiernos regionales integran Bitcoin y otras criptomonedas en sus economías, Bocazon está a la vanguardia de la adopción generalizada al: 1) convertirse en el primer minorista electrónico importante en Panamá en aceptar pagos en criptomonedas (BTC, ETH); 2) personalizar los protocolos de contratos inteligentes para resolver los desafíos de la cadena de suministro regional, reduciendo el tiempo y el costo; 3) Desarrollar el primer token de utilidad de comercio electrónico de la región (próximamente disponible).Sitio del Consumidor: Bocazon.comSitio de la Empresa: About.Bocazon.CompanyCorreo Electrónico: Info@Bocazon.comCrunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonCONTACTO CON LOS MEDIOS: Sonia Bermúdez al +507-6974-6963 o sbermudez@bocazon.comFUENTE: Bocazon