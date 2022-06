PHILIPPINES, June 9 - Press Release

June 6, 2022 Citing positive changes in communities, Bong Go reiterates importance of continuing PRRD's holistic approach in fighting illegal drugs Senator Christopher "Bong" Go, Vice Chair of the Senate Committee on Public Order, underscored the need for the next administration to continue President Rodrigo Duterte's campaign against illegal drugs. "Isa sa mga ipinagbilin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa akin ay ang ipagpatuloy ang laban kontra sa ilegal na droga, pati na rin ang laban sa korapsyon at kriminalidad. Umaasa tayo na sa pagpasok ng susunod na administrasyon ay mas mapapalakas pa ang kampanyang ito upang tuluyang mabigyan ng mas ligtas at komportableng buhay ang mga Pilipino," remarked Go. "Mahalaga na maipagpatuloy ang pagsugpo sa mga nasa likod ng ilegal na droga gaya nang ginagawa ng Administrasyong Duterte para masolusyunan din ang problema sa kriminalidad at katiwalian," he stressed. The senator then cited how the Duterte Administration's campaign against illegal drugs has reduced crime rates in the Philippines, saying, "Sa nakita ko kasi sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte, kapag nako-contain mo ang paglaganap ng ilegal na droga, kasamang bumababa ang krimen at pati na rin ang korapsyon." "Pero pag lumala na naman ang droga, kapag dumami muli ang mga gumagamit nito, bumabalik ang kriminalidad at nagiging talamak na naman ang korapsyon kasi marami ang nasusuhulan," he continued. According to recent reports from the Philippine Drug Enforcement Agency, under the Duterte Administration, almost 15,000 high-value drug targets were turned over to authorities. In addition, more than PhP88 billion worth of illegal drugs, including PhP76 billion worth of shabu, were confiscated. "Malaking bagay ito para sa susunod na administrasyon dahil makapagsisimula sila ng termino na maayos ang kalagayan ng bansa kahit na may pandemya pa," Go pointed out. "Nakikita naman natin, ngayon ay nakakalakad na sa labas kahit anong oras ang ating mga anak nang ligtas at hindi nababastos. Dati ay takot ang tao sa mga durugista. Dahil sa Pangulo, ngayon ang mga durugista na ang dapat matakot," he added. Go then acknowledged the other programs and measures to protect peace and order that President Duterte initiated. He stressed that their continuation will help sustain the gains made under the current administration and ensure long-term security for the country. The senator also reassured that he and President Duterte are willing to help the next administration in the best way they can. "Sa administrasyon ni President-elect Bongbong Marcos ay malaki ang magiging ambag ni Pangulong Duterte sa anumang kapasidad sa paglaban sa ilegal na droga. Alam naman ni Pangulong Duterte na hindi na niya panahon. Pero alam ko na hindi niya basta-basta maisasantabi ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino," Go expressed. "Batay sa aking nasaksihan sa kanya bilang Mayor pa noon hanggang naging Presidente, hindi siya papayag na manaig ang kasamaan sa lipunan... Gusto niyang kahit tapos na ang kanyang termino ay patuloy silang mapapangalagaan at mapapanatili ang katahimikan at kapayapaan sa ating bansa," he shared. Meanwhile, as an advocate for long-term sports development in the country, Go urged Filipinos to engage in sports and avoid vices, saying, "Isa ring paraan ang sports upang mailayo ang kabataan mula sa ilegal na droga at kriminalidad. Ito ay magtuturo sa kanila ng disiplina upang maging matagumpay sa buhay -- anumang larangan ang kanilang tatahakin." Go authored and co-sponsored Republic Act No. 11470, establishing the National Academy of Sports (NAS) in 2020. The said law is in line with Go's vision of providing a dedicated learning facility where promising young athletes can further hone their talents while getting quality education. The NAS Main Campus is located at the New Clark City Sports Complex in Capas, Tarlac. The NAS is a government-run academy aimed at developing the country's future athletes by offering quality secondary education with a special curriculum on sports for gifted young Filipinos who want to enhance their physical and mental capabilities in sports. It officially started its first academic year on September 13, 2021. "Dapat mag-invest ang ating pamahalaan sa mga programa, tulong pinansyal at training facilities para mas ma-develop pa ang kanilang kakayahan. Nakikita naman po natin sa kanilang ipinamalas sa nakaraang mga palaro na basta malakas ang suporta ng pamahalaan ay maganda rin ang kanilang nagiging performance," Go emphasized. The senator likewise vowed that he will remain committed in pursuing President Duterte's goal of giving Filipinos a more comfortable life. "Sa ilalim ng Duterte Administration ay marami tayong naabot sa nakalipas na anim na taon, at higit sanang mas marami tayong naisakatuparan kung walang pandemya. Umaasa ako sa susunod na administrasyon na mas mapapalawak pa nito ang progreso sa bawat sulok ng ating bansa," said Go. "At gaya nang sinabi ko, magbago man ang administrasyon, laging naririto ang inyong Kuya Bong Go na may malasakit at tahimik na magseserbisyo sa lahat. Ipagpapatuloy ko ang aking tungkulin sa ating mga kababayan sa abot ng aking makakaya," he reassured. "Titiyakin ko na sama-sama tayo at walang maiiwan na Pilipino. Hindi lamang tayo babangon, mas papalapit tayo sa inaasam na mas ligtas at komportableng buhay para sa lahat!" the senator concluded.