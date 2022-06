Bocazon to Benefit from New Crypto Legislation in Panama

Panama Assembly

Building Upon Bocazon.com's Early Adoption of Crypto Payments

MIAMI BEACH, FL, UNITED STATES, June 7, 2022 / EINPresswire.com / -- MIAMI BEACH, FL / June 7, 2022As the Panamanian government finalizes legislation to integrate crypto-currency transactions into the national economy, Bocazon.com (the first e-commerce platform in Panama to accept crypto payments) stands to substantially benefit from its blockchain leadership position. Panama, one of Latin America’s strongest economies over the past twenty years, has the fastest growing standard of living in the region (according to the International Monetary Fund) with growing demand for online shopping.After El Salvador became the first nation in the world to integrate Bitcoin into its economy last year, several Latin American nations are taking legislative measures to utilize blockchain transactions more responsibly and with improved effectiveness – with Brazil and Paraguay also making recent headlines.Bocazon.com has a history of firsts in Panama, including being the first major shopping platform to accept crypto payments, and is the top rated eCommerce platform in the country. When Bocazon listed its “Head of Blockchain Strategy” position in early 2021 (a few months before Amazon listed a similar position) talented blockchain experts from around the world responded and have contributed to the company’s roadmap - which includes the development of a blockchain protocol for greater supply chain efficiency/transparency from the Panama Canal across Latin America.Once Panama enacts this legislation, Bocazon will benefit from its early incorporation of blockchain technology and the potential use of its protocol by wholesalers, brand licensees, logistics companies, and others across the region.Look for continued updates in the months ahead and follow Bocazon on LinkedIn.---------------------------------------------Bocazon se Beneficiará de la Nueva Legislación Criptográfica en Panamá - Sobre la base de su adopción temprana de pagos criptográficosMIAMI BEACH, FL / 7 de Junio de 2022A medida que el gobierno panameño finaliza la legislación para integrar las transacciones con criptomonedas en la economía nacional, Bocazon.com (la primera plataforma de comercio electrónico en Panamá que acepta pagos con criptomonedas) se beneficiará sustancialmente de su posición de liderazgo en blockchain. Panamá, una de las economías más fuertes de América Latina durante los últimos veinte años, tiene el nivel de vida de más rápido crecimiento en la región (según el Fondo Monetario Internacional) con una demanda creciente de compras en línea.Después de que El Salvador se convirtiera en la primera nación del mundo en integrar Bitcoin en su economía el año pasado, varias naciones latinoamericanas están tomando medidas legislativas para utilizar las transacciones de blockchain de manera más responsable y con una mayor eficacia, junto con Brasil y Paraguay quienes también ocupan titulares recientes.Bocazon.com tiene un historial de primicias en Panamá, incluida la primera plataforma de compras importante en aceptar pagos con cripto monedas, y es la plataforma de comercio electrónico mejor calificada del país. Cuando Bocazon incluyó su puesto de "Jefe de estrategia Blockchain" a principios de 2021 (unos meses antes de que Amazon incluyera un puesto similar), los talentosos expertos en blockchain de todo el mundo respondieron y contribuyeron a la hoja de ruta de la compañía, que incluye el desarrollo de un protocolo blockchain para mayor eficiencia/transparencia de la cadena de suministro del Canal de Panamá en toda América Latina.Una vez que Panamá promulgue esta legislación, Bocazón se beneficiará de la incorporación temprana de la tecnología blockchain y del uso potencial de su protocolo por parte de mayoristas, licenciatarios de marcas, empresas de logística y otros en toda la región.Espere actualizaciones continuas en los próximos meses y siga a Bocazon en LinkedIn.---------------------------------------------ABOUT BOCAZONFounded by Jonathan Herman and voted 2021 “Startup of the Year” by Hackernoon in Miami Beach, Florida (where it is headquartered), Bocazon.com is the top-rated eCommerce platform for “big ticket” items in the Canal Region of Panama, Colombia & Costa Rica with 58 million consumers and growing demand for quality online shopping. As regional governments integrate Bitcoin and other crypto-currencies into their economies, Bocazon is ahead of the curve for mainstream adoption by: 1) Becoming the first major e-tailer in Panama to accept crypto-currency payments - BTC, ETH; 2) Customizing smart contract protocols to solve regional supply chain challenges, reducing time and cost; 3) Developing the region's first e-commerce utility token (soon to released).Consumer Site: Bocazon.comCompany Site: About.Bocazon.CompanyE-Mail: Info@Bocazon.com Crunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonMEDIA CONTACT: Sean Creighton at 845-893-6109 or sean@echelonculture.comSOURCE: Bocazon---------------------------------------------SOBRE BOCAZÓNFundada por Jonathan Herman y votada como "Nuevo Negocio del Año" en 2021 por Hackernoon en Miami Beach, Florida (donde tiene su sede), Bocazon.com es la plataforma de comercio electrónico mejor calificada para artículos de "precio elevado" en la Región del Canal de Panamá, Colombia y Costa Rica, con 58 millones de consumidores y una demanda creciente de compras en línea de calidad. A medida que los gobiernos regionales integran Bitcoin y otras criptomonedas en sus economías, Bocazon está a la vanguardia de la adopción generalizada al: 1) convertirse en el primer minorista electrónico importante en Panamá en aceptar pagos en criptomonedas - BTC, ETH; 2) personalizar los protocolos de contratos inteligentes para resolver los desafíos de la cadena de suministro regional, reduciendo el tiempo y el costo; 3) Desarrollar el primer token de utilidad de comercio electrónico de la región (próximamente disponible).Sitio del Consumidor: Bocazon.comSitio de la Empresa: About.Bocazon.CompanyCorreo Electrónico: Info@Bocazon.comCrunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonCONTACTO CON LOS MEDIOS: Sonia Bermúdez al +507-6974-6963 o sbermudez@bocazon.comFUENTE: Bocazon

