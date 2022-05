Dual Absolute® T8090 pour les tests d'étanchéité pour E-mobility

ForTest Logo 2022 ForTest T8090 Dual Absolute Air Leak Testing Equipment ForTest E-Mobility Leak Testing on battery pack

Dual Absolute® T8090 pour le test d'étanchéité Automotive

La nouvelle technologie Dual Absolute® permet d'éliminer les inconvénients d'un système différentiel classique” — ForTest

MARSEILLE, FRANCE, FRANCE, May 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- ForTest, leader mondial des solutions de test d'étanchéité, a lancé Dual Absolute® T8090, un nouvel instrument révolutionnaire pour résoudre les problèmes de test des équipements des voitures électriques afin d'améliorer leurs performances, leur fiabilité et leur efficacité.

De nombreuses pièces d'une voiture électrique, telles que la batterie, les circuits, les systèmes de refroidissement et les packs, sont sujettes à des fuites. Pour éviter le mécontentement des utilisateurs et des pertes potentiellement graves, ces pièces doivent être étanches.

Les véhicules tout-terrain, en particulier, ont besoin de packs de batteries étanches pour éviter que la poussière ne s'infiltre dans les composants et ne génère des problèmes de performance et de sécurité.

Pour les constructeurs et fournisseurs automobiles, les tests d'étanchéité des pièces automobiles visant à améliorer la stabilité et l'efficacité sont devenus un aspect important du système de production.

Avec la demande croissante de véhicules électriques, il est devenu important de réaliser davantage de tests d'étanchéité sur l'ensemble de la batterie et également sur les stations de charge. Par conséquent, les instruments de test d'étanchéité pour les composants des véhicules électriques doivent répondre à des normes de performance plus élevées.

Pour lutter contre ces problèmes, ForTest propose une combinaison de l'approche traditionnelle de l'étanchéité absolue avec la précision et la sensibilité d'un système différentiel, et invente un nouvel instrument de test d'étanchéité Dual Absolute® T8090 pour les automobiles.

Traditionnellement, pour divers composants électriques des voitures, on utilise des méthodes de test par décroissance de pression, par différentiel classique et par contrôle visuel. Cependant, ces techniques peuvent être lentes, peu fiables, ont perdu le pack de batteries et d'autres fuites de composants qui, si elles ne sont pas détectées, peuvent causer des problèmes majeurs de qualité et de sécurité.

Cette technologie peut aider à doubler le taux de production des industries automobiles, car elle permet de tester les deux composants simultanément et de réduire les temps de cycle en utilisant le mode de centre zéro sécurisé.

Aucun compromis sur la qualité, Dual Absolute® T8090 a des capteurs très sensibles pour la détection des défauts et des mesures comme dans le système différentiel classique et est encore plus bénéfique pour le secteur de l'e-mobilité automobile de telle manière que, il ne nécessite pas de maintenance périodique en raison de l'optimisation de son circuit et des pièces efficaces mais, qui est nécessaire dans les instruments différentiels traditionnels.

Les systèmes différentiels capacitifs traditionnels sont sensibles à l'humidité qui cause de graves dommages aux batteries et au coût. Mais le SSM (mesure à l'état solide) de l'instrument de mesure Dual Absolute® T8090 est insensible à l'humidité, il élimine donc le besoin de systèmes coûteux de filtrage de l'air comprimé, qui sont nécessaires pour les systèmes différentiels capacitifs traditionnels.

Les ingénieurs doivent soumettre le bloc-pile à deux types de tests d'étanchéité pour garantir ses performances et sa stabilité : l'un évalue l'herméticité du châssis externe (IP68) et l'autre teste le circuit de refroidissement interne de la pile. En utilisant le nouvel instrument Dual Absolute® T8090, le premier test est effectué à une pression de (50 mbar) avec un taux de fuite de 10 cc/min, et le second est effectué à une pression de (1 bar) avec un taux de fuite de 2 cc/min. La mesure de la pression à pleine échelle peut atteindre 200 bars, ce qui est plus que suffisant par rapport aux limites traditionnelles des systèmes différentiels.

Aucune expertise n'est nécessaire pour faire fonctionner l'instrument Dual Absolute® T8090 ou pour comprendre sa conception et ses fonctions grâce à son interface conviviale. Le panneau frontal du Dual Absolute® est composé d'une seule feuille de verre trempé et d'aluminium, ce qui le rend très facile à nettoyer et approprié pour une utilisation dans les laboratoires et sur les lignes de fabrication pour tester les composants des voitures électriques. Les panneaux internes sont bien organisés, et l'affichage visuel a été développé uniquement pour montrer les données importantes.

Il assure la double sécurité des canaux de mesure grâce aux circuits de décroissance absolue avec protection inhérente et à la vérification croisée des canaux de Dual Absolute®. Les électrovannes de contrôle de production modernes ont permis d'améliorer de 30% la vitesse de remplissage par rapport aux modèles traditionnels tout en conservant le même niveau de fiabilité, et les temps de stabilité des composants sont nettement améliorés grâce à la surveillance des fuites à grande échelle.

La structure modulaire du Dual Absolute® T8090 le rend également unique par ses caractéristiques. Il comprend des ports pour USB esclave, RS232, RS485, Profinet, EtherNet IP et EtherCAT. Un connecteur USB maître est situé sur l'écran avant et permet de se connecter à un dispositif de mémoire pour enregistrer les résultats des tests, sauvegarder/restaurer les paramètres et mettre à jour la programmation de l'instrument.

Les imprimantes thermiques, les lecteurs de codes-barres et les marqueurs sont tous connectés instantanément via une interface interne.

Il élimine tout problème de dérive thermique ou mécanique dans la partie de référence des voitures électriques et toutes les mesures ont été stockées afin de ne pas stresser l'échantillon et altérer les mesures.

Le Dual Absolute® T8090 peut effectuer une infinité de mesures sans dérives dues aux variations thermiques et mécaniques au cours d'une journée et toutes les mesures sont toujours précises même dans des conditions extrêmes.

