Phase One Optimiert Automatisierte Multispektrale Rainbow Lösung

Rainbow Multispectral Solution

Zur Untersuchung von Kulturerbe und kriminaltechnologischen Objekten Phase One entwickelt Multispektral-Workflow weiter

Die automatisierte Rainbow MSI-Lösung reduziert die Belichtungszeit durch präzise Aufnahmen, sodass empfindliche Materialien geschützt werden.” — Eric Joakim Product Portfolio Manager für Cultural Heritage bei Phase One

COPENHAGEN, DENMARK, May 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Phase One hat die Entwicklung der branchenweit ersten vollständig automatisierten, hochauflösenden Multispektral-Lösung vorangetrieben. Die Phase One Rainbow MSI -Lösung vereinfacht die nicht-invasive multispektrale Bilderfassung (MSI), Verarbeitung und Analyse signifikant. Damit wird die Dokumentation und Untersuchung von Gemälden und Kunstwerken sowie Texten in antiken Schriftstücken, die mit dem menschlichen Auge nicht mehr zu erkennen sind, unterstützt. Die Rainbow MSI-Lösung bietet eine detaillierte Analyse, Klassifikation und Identifikation von Objekten und Materialien in noch nie dagewesener Geschwindigkeit.Die Phase One Rainbow MSI-Lösung ist das derzeit einzige System am Markt zur automatisierten Erstellung von Bildstapeln mit 151 MP und unterstützt sowohl Multiband-Aufnahmen gemäß der Charisma Richtlinien als auch Narrowband-Imaging. Durch die extrem hohe Auflösung von 151 MP wurde der Aufnahmeprozess so optimiert, dass empfindliche Dokumente und Objekte bestmöglich vor schädigender Lichteinwirkung geschützt sind. Dank des hohen Dynamikbereichs der Kamera werden selbst geringste Spuren und Rückstände erfasst und in die spätere Analyse miteinbezogen. Leichte Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit stehen im Fokus der Entwicklung und eröffnen allen Anwendern eine schnelle und einfache Nutzungsmöglichkeit.„Die Phase One Rainbow MSI-Lösung führt die komplexen, bisher manuellen und somit fehleranfälligen Prozesse der multispektralen Bilderfassung nun vollständig automatisiert durch“, sagt Eric Joakim, Product Portfolio Manager für Cultural Heritage bei Phase One. „Aufgrund der kürzeren Belichtungszeiten und eines beschleunigten Workflows werden empfindliche Objekte bestmöglich geschützt.“Neue Phase One Rainbow-MSI-FunktionenZu den neuen Tools für eine schnellere Kalibrierung und Bildverarbeitung mit der hochauflösenden Phase One iXH 150MP oder iXG 100MP Kamera der Rainbow MSI-Lösung gehören:-- Analysetool für Multiband- und Narrowband Bildstapel zur schnellen und einfachen Auswertung von statistischen Analyseno Hauptkomponentenanalyse (PCA)o Unabhängigkeitsanalyse (ISA)o Clustering (K-Means)-- Filterung von Bildern auf Grundlage eines 2D-Histogramms der PCA-Kanäle-- Spektralkurvenanzeige zur Materialanalyse und Klassifizierung-- Narrowband-RGB-Umwandlung zur Erzeugung von Vollfarbenbildern aus Narrowband-BildstapelnMit der Phase One Rainbow MSI-Lösung können Bildstapel erstmals nach erfolgter Kalibrierung mit nur einem Mausklick erstellt und verarbeitet werden. Dank optimaler Belichtung und perfektem Alignment bilden die so erzeugten deckungsgleichen Bilder einen Stapel, die Grundlage für die anschließende Analyse und Auswertung. Die MSI-Lösung unterstützt sowohl Multiband- (UV, sichtbares Licht, IR) als auch Narrowband-Imaging (16 Wellenlängen von UV bis IR) zwischen ca. 365 nm und ca. 1000 nm und bietet somit ein breites Anwendungsspektrum für nicht-invasive Untersuchungen.Die Vereinfachung der Arbeitsprozesse durch Automatisierung bietet den Vorteil, dass auch Mitarbeiter ohne einschlägige Technikkenntnisse oder wissenschaftliche Ausbildung in die Lage versetzt werden, Multispektralprojekte zu realisieren. Für Wissenschaftler und Restauratoren liegt durch die hohe Geschwindigkeit des Aufnahmeprozesses ein weiterer Nutzen in der umfassenden Dokumentation von Objekten z. B. der kompletten Erfassung eines Buches, anstatt nur einzelner ausgewählter Seiten. Auch bei großen Objekten wie etwa Gemälden, die zuvor schrittweise, in mehreren Aufnahmevorgängen digitalisiert wurden, wird die Praktikabilität durch den automatisierten Workflow gesteigert.Weitere Informationen und technische Einzelheiten finden Sie auf: https://digitization.phaseone.com/products/complete-solutions/multispectral-imaging/ Preise und VerfügbarkeitDie Phase One Multispektral-Lösung ist ab sofort erhältlich. Die Preise beginnen bei 104.990 EUR / 118.990 USD. Bitte setzen Sie sich mit Phase One oder Ihrem örtlichen Phase One CH-Partner in Verbindung.Über Phase OnePhase One A/S ist führender Hersteller im Bereich der High-End-Imaging-Technologie für Luftbildvermessung, Industrieinspektion, Kulturerbe-Digitalisierung und Werbefotografie. Mit Sitz in Kopenhagen und Niederlassungen in New York, Denver, Köln, Tel Aviv, Tokio, Peking, Shanghai und Hongkong unterhält Phase One langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Technologiepartnern sowie einem weltweiten Vertriebsnetzwerk und versteht sich als Digital-Imaging-Ansprechpartner für Kunden mit spezialisierten Anforderungen an die Bilderfassung.Phase One ist ein eingetragenes Warenzeichen von Phase One A/S. Alle weiteren aufgeführten Marken oder Produktnamen sind Markennamen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.