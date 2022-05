Tecnologia Dual Absolute® per prova di tenuta E-mobility

ForTest T8090 Dual Absolute Air Leak Testing Equipment Battery pack for E-Mobility ForTest Logo 2022

ForTest, leader mondiale nelle soluzioni di test di tenuta ad aria per il controllo di qualità, ha lanciato la nuova tecnologia “Dual Absolute®

Grazie alla nuova tecnologia Dual Absolute, ForTest ha combinato la semplicità di un classico sistema a calo assoluto con la precisione e sensibilità di un sistema differenziale.” — ForTest

MODENA, ITALY, May 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- ForTest, leader mondiale nelle soluzioni di test di tenuta ad aria per il controllo di qualità nella produzione industriale, ha lanciato la nuova tecnologia “Dual Absolute® T8090”, un nuovo strumento rivoluzionario per risolvere i problemi di test nella componentistica delle auto elettriche per migliorare le loro prestazioni, affidabilità ed efficienza.

Molte parti di un'auto elettrica, come la batteria, i circuiti e i sistemi di raffreddamento sono soggetti a perdite. Per evitare l'insoddisfazione dell'utente e perdite potenzialmente gravi, queste parti devono essere a prova di perdite. I veicoli fuoristrada, in particolare, richiedono pacchi batteria impermeabili per evitare che la polvere si infiltri nei componenti e generi problemi di prestazioni e sicurezza.

Per le case automobilistiche e i fornitori, il controllo delle perdite delle parti dell'automobile é diventato un aspetto importante del sistema di produzione. Con la crescente domanda di veicoli elettrici, è diventato importante condurre più test di tenuta sull'intero pacchetto di batterie e anche sulle stazioni di ricarica. Pertanto, gli strumenti di prova di tenuta per i componenti dei veicoli elettrici devono soddisfare standard di prestazione molto elevati.

Per combattere questi problemi, ForTest fornisce una combinazione tra un approccio tradizionale,basato su sistema a assoluto di pressione e quello a calo differenziale, che ne aumenta la precisione e la sensibilità. Questa nuova tecnologia brevettata denominata “Dual Absolute®” definisce un nuovo standard di rilevazione per la prova di tenuta nel settore E-Mobility.

Tradizionalmente, per vari componenti elettrici dell'auto, vengono utilizzati sistemi a calo di pressione, il differenziale classico e metodi di prova visivi.

Tuttavia, queste tecniche potrebbero essere lente, inaffidabili e non sufficienti a rilevare perdite nei componenti come il pacco batterie, causando quindi grandi problemi di qualità e sicurezza.

La tecnologiaDual Absolute® può aiutare a raddoppiare il tasso di produzione delle industrie automobilistiche perché è dotata di una specifica modalità di misura per testare i due componenti simultaneamente, dimezzando i tempi di ciclo grazie alla modalità "Zero Center".

Nessun compromesso sulla qualità, Dual Absolute® T8090 utilizza sensori ad altissimo grado di sensibilità per il rilevamento di guasti e misure come nel sistema differenziale classico ed è ancora più vantaggioso per il settore automobilistico E-Mobility in modo tale che, non richiede manutenzione periodica a causa della sua ottimizzazione del circuito elettronico e pneumatico a differenza di strumenti con tecnologia differenziale tradizionale.

I sistemi differenziali capacitivi tradizionali sono sensibili all'umidità, la quale é una delle principali cause dei danni alle batterie. L'SSM (Solid State Measure) dello strumento di misura Dual Absolute® T8090 è insensibile all'umidità, quindi elimina la necessità di costosi sistemi di filtraggio dell'aria compressa, che sono necessari per i sistemi differenziali capacitivi tradizionali.

Gli ingegneri e gli addetti ai controlli di processi industriali devono sottoporre il pacco batteria a due tipi di test di tenuta per garantirne le prestazioni e la stabilità: uno valuta l'ermeticità del telaio esterno (IP68) e l'altro testa il circuito di raffreddamento interno della batteria.

Utilizzando il nuovo strumento Dual Absolute® T8090, il primo test viene effettuato a (50 mbar) di pressione con un tasso di perdita di 10 cc/min, e il secondo viene effettuato a (1 bar) di pressione con un tasso di perdita di 2 cc/min. La misurazione a fondo scala della pressione è fino a 200 bar test è più che sufficiente rispetto ai limiti tradizionali dei sistemi differenziali.

Non è richiesta nessuna competenza specifica per operare lo strumento Dual Absolute® T8090 o per capire il suo design e le sue funzioni, il tutto grazie alla sua interfaccia touch-screen HMI user-friendly. Il pannello frontale del Dual Absolute® è composto da un unico strato di vetro temperato e alluminio che lo rende molto facile da pulire e appropriato per l'uso nei laboratori e sulle linee di produzione per testare i componenti delle auto elettriche. I pannelli interni sono organizzati nella maniera più efficiente possibile e il display è stato sviluppato solo per mostrare i dati importanti.

Garantisce la doppia sicurezza dei canali di misura grazie ai circuiti a calo assoluto con protezione intrinseca e controllo incrociato dei canali Dual Absolute®.

Le moderne valvole di controllo a solenoide hanno permesso un miglioramento del 30% della velocità di riempimento rispetto ai modelli tradizionali, mantenendo lo stesso livello di affidabilità, e i tempi di stabilità dei componenti sono notevolmente migliorati grazie alla grande scala di monitoraggio delle perdite.

La struttura modulare del Dual Absolute® T8090 lo rende anche unico nelle sue caratteristiche. Include porte per USB slave, RS232, RS485, Profinet, Ethernet TCP/IP, EtherNet IP ed EtherCAT. Un connettore USB master si trova sullo schermo anteriore per il collegamento a un dispositivo di memoria per salvare i risultati dei test su flash drive in formato CSV, il backup/ripristino delle impostazioni e l'aggiornamento della programmazione dello strumento.

Stampanti termiche, scanner di codici a barre e marcatori sono tutti collegati istantaneamente attraverso un'interfaccia interna.

Tutti i problemi di deriva termica o meccanica sono eliminati nella parte di riferimento delle macchine elettriche e tutte le misure vengonocampionate in modo da non stressare il campione e alterare le misure.

Dual Absolute® T8090 può effettuare infinite misure senza derive dovute a variazioni termiche e meccaniche durante una giornata e tutte le misure sono sempre accurate anche in condizioni estreme.

