Pangilinan on World Press Freedom Day 2022: 'Lason ang fake news sa ating freedom of expression'

'Isang mapagpalayang pagbati sa lahat ng mga Pilipinong mamamahayag sa inyong pagdiriwang nang "Pandaigdigang Araw ng Malayang Pamamahayag" o World Press Freedom Day.

Ang pandaigdigang tema ng 2022 World Press Freedom day ay "journalism under digital siege." Dito sa atin, sa Pilipinas, minabuti ng mga local journalists na ito ay gawing "journalism under surveillance."

Ang mga mamamahayag, kahit nasaang sulok ng daigdig, ay katulad ng mga ordinaryong Pilipino. Lahat tayo ngayon ay "under siege" o kinukubkob o "under surveillance" o minamanmanan. Lahat tayo ay kinukubkob ng pandemya at ng disinformation o fake news.

Dahil dito ay kinakailangan nating maging mapagbantay o vigilant sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali. Lalo na sa araw ng eleksyon at mas lalo na sa bilangan ng balota.

Araw-araw, umiigting ang pag-atake sa media ng mga trolls, mga bayarang trolls. Ganito rin sila sa Team Robredo-Pangilinan. Pinuputakti tayo ng fake news. Subalit di tayo patitinag. Mayroon tayong mga Kakampinks, ang ating kalasag na laban sa kasinungalingan, half-truths, fake news, at disinformation.

Sa larangan ng pamamahayag, ang mga trolls ay lumalason sa ating freedom of expression. Ang mga kasinungalingan nila ay ginagawang balita o katotohanan. Binabalot at binabaon nila ang tunay na mga pangyayari o balita sa ilalim ng mga kasinungalingang pinapalabas nila na tila katotohanan.

Dahil sa maraming pera at makinarya ng mga kaaway ng demokrasya at press freedom, nagiging buhay na buhay ang mga kasinungalingan. Nagiging balita ang mga half-truths at complete lies.

Sa ganitong uri ng laban, mas importante ang malaya at kritikal na pamamahayag. Mas kailangan ang mga accountable na mamamahayag ngayong pahanong ito, kaysa noong mga nakaraang mga dekada.

Laging sinasabi media must hold the powerful to account at media must speak truth to power.

Sa ilalim ng Robredo administration, itataguyod natin ang malayang pamamahayag. Hindi natin pipigilan ang malayang pamamahayag. Hindi natin igagapos, ikukulong, o papatayin ang katotohanan, kahit na ito ay masakit, pangit, o hindi kaaya-aya, sinuman ang tamaan.

Sa ilalim ng Robredo administration, magiging sagrado ulit ang malayang pamamahayag, at magiging sagrado na rin ang panglilingkod nang tapat.

Sa lahat ng Pilipinong mamahayag at sa mga kasama ninyo sa labas ng bansa, pinaparangalan at ginugunita natin ang mga mamamahayag na pinaslang o namatay, ang mga nawawala, nakakulong, o ang mga tinorture. Isama natin dito ang mga mamamahayag na nasa war zones, naglalantad ng korapsyon, at lahat ng pinananagot ang mga pinuno o nasa poder.

Ang mga tunay na mamamahayag ay hindi kaaway ng demokrasya at ng mga ordinaryong mamamayan. Kayo ang mga tagapag-alaga ng demokrasya at ng mga walang boses at nasa laylayan.

Ang malayang pamamahayag ay hindi parating nariyan o garantisado. Napatunayan na natin ito noong panahon ng martial law at nitong nakaraang anim na taon. Kailangan nating itaguyod at protektahan ang malayang pamamahayag.

Sa gitna ng ingay ng mga trolls sa social media, sa gitna ng nakakasilaw na mga palabas, sa gitna ng krisis, ng sigawan, ng showmanship, lalabas at lalabas ang katotohanan. Maging pursigido lang tayong lahat sa ating mga dapat gawin kahit mahirap, nakakatakot, o mapanganib ang mga ito.

MABUHAY ANG MGA TUNAY AT MATATAPANG NA PILIPINONG MAMAMAHAYAG.'